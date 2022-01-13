Ожидание - реальность: вместо брендовой одежды москвич получил в посылке бутылку и форму ДОСААФ

Казалось бы, что может пойти не так при заказе одежды онлайн? Уверенно отвечаем: всё!
16-летний парень решил немного разнообразить гардероб. Перед Рождеством в Телеграме ему попалось на глаза предложение с модной и, главное, недорогой одеждой бренда Stone Island. Юный покупатель выбрал несколько вещиц, оплатил их (общая сумма за шапку, толствку и свитер составила 7835 рублей) и уже предвкушал встречу с обновками. Продавец прислал фото одежды, которую приготовил для отправки.
О том, что случилось дальше, лучше узнать из видео. Парень решил снять на камеру момент распаковки посылки.
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В пакете находились бутылка из-под водки и форма с эмблемой ДОСААФ.
Продавец, разумеется, на контакт не выходит и успел заблокировать покупателя в соцсетях. Подробности этой истории теперь будут изучать сотрудники правоохранительных органов и, если обманщик-продавец окажется в зоне российской юрисдикции, его смогут привлечь к установленной законом ответственности.
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Понятно, что бывает дурят, если пытаешься сильно сэкономить, но в данном случае на пакете нет даже наклейки или таможенной накладной с информацией о посылке.