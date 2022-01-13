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Ожидание - реальность: вместо брендовой одежды москвич получил в посылке бутылку и форму ДОСААФ

Ожидание - реальность: вместо брендовой одежды москвич получил в посылке бутылку и форму ДОСААФ (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2022 12:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Посылка   видео   мошенники   обман   одежда   онлайн-покупка   покупатель   продавец   
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Казалось бы, что может пойти не так при заказе одежды онлайн? Уверенно отвечаем: всё!

16-летний парень решил немного разнообразить гардероб. Перед Рождеством в Телеграме ему попалось на глаза предложение с модной и, главное, недорогой одеждой бренда Stone Island. Юный покупатель выбрал несколько вещиц, оплатил их (общая сумма за шапку, толствку и свитер составила 7835 рублей) и уже предвкушал встречу с обновками. Продавец прислал фото одежды, которую приготовил для отправки.


О том, что случилось дальше, лучше узнать из видео. Парень решил снять на камеру момент распаковки посылки.


В пакете находились бутылка из-под водки и форма с эмблемой ДОСААФ.

Продавец, разумеется, на контакт не выходит и успел заблокировать покупателя в соцсетях. Подробности этой истории теперь будут изучать сотрудники правоохранительных органов и, если обманщик-продавец окажется в зоне российской юрисдикции, его смогут привлечь к установленной законом ответственности.

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Метки: Посылка   видео   мошенники   обман   одежда   онлайн-покупка   покупатель   продавец   
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12  комментариев
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Мистер Фикс Час назад
А где гарантия, что сам покупатель не состряпал фейк?
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Outcast 23 минуты назад
Покупать одежду в телеграмм. Ещё и расплатился небось биткоином.
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7k
Фельдъегерь Час назад
ишь ты, брендовую одежду ему подавай, вот тебе бутылка водки и спецовка и нечего выпендриваться
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1k
GoInDown Час назад
Сам себе буратино, эти шмотки в оригинале стоить должны как минимум в 3 раза дороже (достаточно посмотреть средний ценник в интернете). Так что, "бесплатный сыр только в мышеловке".
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48k
zloykoyot Час назад
Чё-то как-то сомневаюсь я. Обычно человек, который узнал, что его [мат]@ли, причём вовсе не на 100 рублей, высказывает своё некоторое возмущение. А тут равнодушно так распечатал и никакой ревкции.
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6k
Максим Час назад
Не поклонник подобных брендов, но даже я знаю, что эти вещи стоят существенно дороже. Так чего он ожидал?
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9k
ScorpionDS Час назад
Я вот не снимаю распаковку своих заказов в Интернет ...

Понятно, что бывает дурят, если пытаешься сильно сэкономить, но в данном случае на пакете нет даже наклейки или таможенной накладной с информацией о посылке.
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