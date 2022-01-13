Ожидание - реальность: вместо брендовой одежды москвич получил в посылке бутылку и форму ДОСААФ

16-летний парень решил немного разнообразить гардероб. Перед Рождеством в Телеграме ему попалось на глаза предложение с модной и, главное, недорогой одеждой бренда Stone Island. Юный покупатель выбрал несколько вещиц, оплатил их (общая сумма за шапку, толствку и свитер составила 7835 рублей) и уже предвкушал встречу с обновками. Продавец прислал фото одежды, которую приготовил для отправки.





О том, что случилось дальше, лучше узнать из видео. Парень решил снять на камеру момент распаковки посылки.



