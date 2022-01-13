"А где теперь бомжам спать?": в Геленджике установили антиковидные лавочки

Смешны даже не сами лавочки, ведь это просто одна из антиковидных мер. Скамеечки стоят у больницы, их там несколько штук. На каждой два разделительных барьера, которые созданы для того, чтобы люди меньше контактировали друг с другом. Вот только на одной из лавочек уже появилось признание в любви, а вторая вовсе задвинута за лестницу.