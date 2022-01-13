"А где теперь бомжам спать?": в Геленджике установили антиковидные лавочки

Вот уже второй день пользователи сети потешаются над лавочками, которые установили у больницы в Геленджике. На обычных скамеечках поставили прозрачные разделители. Похоже, что эти лавочки созданы для того, чтобы снизить заболеваемость, но юзеры тут же посочувствовали другим людям.
Смешны даже не сами лавочки, ведь это просто одна из антиковидных мер. Скамеечки стоят у больницы, их там несколько штук. На каждой два разделительных барьера, которые созданы для того, чтобы люди меньше контактировали друг с другом. Вот только на одной из лавочек уже появилось признание в любви, а вторая вовсе задвинута за лестницу.
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Ролик появился в сети, где пользователи тут же пожалели бомжей, которые теперь не смогут спать на скамейках. Бабусек, чьи сумки теперь будут находиться за разделительным барьером. Пьянчужек, которым теперь не так просто будет компанией выпить на лавке.
"Но, с другой стороны", на лавочке поместится три худых бомжа. Если они будут спать сидя. Опять же, неслышно вонь соседа." - размышляют пользователи.
Многие отнеслись к этим лавочкам с юмором, но нашлись и те, кто тут же заявлял, что все эти антиковидные меры - пыль в глаза и способ распилить бюджет.
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Вирус, он же дебил, такой же как и автор сего изобретения, он будет биться как муха об стекло, пока насмерть не разобьется.
Это во-первых. А во-вторых, если вспомнить какой толщины стёкла на остановках, которые люди с лишней хромосомой, разбивают на раз-два. То эта шляпа недолго протянет, до первой пьяной гопкомпании.
И к разговору о бетоне и о цветах. Не знаете почему домофоны и кнопки в лифтах идут в антивандальном исполнении? Ну сделали бы красивые сенсорные панели по типу планшетов.