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Атмосфера 90-х

Атмосфера 90-х (45 фото)

Автор:
12 января 2022 22:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: гаджеты   игры   история   фото   
883
45
Подборка ламповых фотографий домашней игровой атмосферы из 90-х
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Метки: гаджеты   игры   история   фото   
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12  комментариев
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13k
Колька Валеркин сын 8 часов назад
Я эту фотку даже слышу)))

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3k
Еркен 2 часа назад
Вот как садился я играть так сразу кинескоп садился, а как сериалы смотреть то прям кинескопу долголетие прибавляется.
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1k
Viktor 7 часов назад
Классная приставка . Я такую за десять рублей покупал . Во Владе у китов . Когда еще рубль рублем был .
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3k
Михалыч 8 часов назад
Кинескоп посадишь, вон на маленьком играй
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39k
Андрей 8 часов назад
Ну что, все так делали в 90-х? Все вспомнили зачем мы так делали? Наше руководство в ту пору тоже амерам в рот заглядывало как сейчас на Укре. Вот и сидели мы в 90-х в полухолодных квартирах как сейчас сидят небратья.
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48k
noName 8 часов назад
В сознание возвращаю, по этому видок у ней пока "не ахти"...
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14k
alexis 8 часов назад
Как хорошо, что в моём детстве ещё не было этой фигни.
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59k
Александр Ломовицкий 8 часов назад
это не "атмосфера 90-ых" а реклама из 90-ых

Ссылка youtu.be
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