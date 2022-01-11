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Вокруг Света за 80 дней на диване: стартап, который мог бы воплотить мечту миллионов людей в жизнь

Вокруг Света за 80 дней на диване: стартап, который мог бы воплотить мечту миллионов людей в жизнь (13 фото + 2 видео)

Автор:
11 января 2022 19:19
Сообщество : Игромир
Метки: велозабег   виртуальная жизнь   игры   на телевизор   путешествия   
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Приложение, которое могло бы изменить виртуальною индустрию.

На просторах интернета нашлась интересная разработка для VR-шлемов под названием CycleVR.

Австралиец Аарон Пьюзи совместил технологии виртуальной реальности и функцию Google под названием Street View, с помощью которой можно оценить панорамные виды улиц некоторых городов.

Приложение под названием CycleVR устанавливается на мобильный телефон, а специальные датчики присоединяются к обычному велотренажеру.

В результате чего пользователь системы может проехаться по различным городам, не выходя из дома.

Технология не идеальна, ведь все фотографии, сделанные Google в 360°, посредственного качества.

Они не предназначены для соединения в единый виртуальный мир, по которому можно проехаться, но то, что уже сделано, все равно впечатляет.

При этом Аарон сам стал тестером своей разработки и проехал в шлеме всю Британию. Это виртуальное путешествие у него заняло около 8 месяцев или 85 часов.

Из своих поездок он создал настоящий инфоповод, устраивая стримы своих вояжей и ролики, которые он выкладывал на канал в YouTube.



Свою разработку Пьюзи показывал на различных выставках, даже устроил сбор средств на разработку, чтобы его программное обеспечение быстрее развивалось и попало в массы.



Но начиная с 2017 года о CycleVR крайне мало новостей и в данный момент программа так и не вышла в свободный доступ.


«Проект сейчас приостановлен, так как я занимаюсь другой работой. Надеюсь, я вернусь к этому позже», — отметил Пьюзи на официальном сайте разработки.


Неизвестно, будет ли приложение доведено до ума и выйдет ли в официальных магазинах мобильных устройств.


Учитывая перспективность данной разработки, хотелось бы, чтобы задумки Пьюзи стали реальностью и дошли до обычных пользователей.

Источник:

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Метки: велозабег   виртуальная жизнь   игры   на телевизор   путешествия   
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