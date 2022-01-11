Вокруг Света за 80 дней на диване: стартап, который мог бы воплотить мечту миллионов людей в жизнь

Приложение, которое могло бы изменить виртуальною индустрию.
На просторах интернета нашлась интересная разработка для VR-шлемов под названием CycleVR.
Австралиец Аарон Пьюзи совместил технологии виртуальной реальности и функцию Google под названием Street View, с помощью которой можно оценить панорамные виды улиц некоторых городов.
Приложение под названием CycleVR устанавливается на мобильный телефон, а специальные датчики присоединяются к обычному велотренажеру.
В результате чего пользователь системы может проехаться по различным городам, не выходя из дома.
Технология не идеальна, ведь все фотографии, сделанные Google в 360°, посредственного качества.
Они не предназначены для соединения в единый виртуальный мир, по которому можно проехаться, но то, что уже сделано, все равно впечатляет.
При этом Аарон сам стал тестером своей разработки и проехал в шлеме всю Британию. Это виртуальное путешествие у него заняло около 8 месяцев или 85 часов.
Из своих поездок он создал настоящий инфоповод, устраивая стримы своих вояжей и ролики, которые он выкладывал на канал в YouTube.
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Свою разработку Пьюзи показывал на различных выставках, даже устроил сбор средств на разработку, чтобы его программное обеспечение быстрее развивалось и попало в массы.
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Но начиная с 2017 года о CycleVR крайне мало новостей и в данный момент программа так и не вышла в свободный доступ.
Kiddo cycled Fifth Avenue today and saw the sights.....all from a stationery bike at the Outdoor Pursuits Show #cycleVR pic.twitter.com/pAqGJrIgf5— Sharon Ledger (@SharonLedger13) March 11, 2017
«Проект сейчас приостановлен, так как я занимаюсь другой работой. Надеюсь, я вернусь к этому позже», — отметил Пьюзи на официальном сайте разработки.
Thanks to Aaron Puzey of #CycleVR who came in to talk about his UK #VR cycle today! pic.twitter.com/V52NBucv4M— Stew Dean (@stewdean) November 3, 2016
Неизвестно, будет ли приложение доведено до ума и выйдет ли в официальных магазинах мобильных устройств.
.@fitsharks #CycleVR might be a fun way of mixing geography, VR & biking in the SMS studio. https://t.co/3Alkf3XeZt pic.twitter.com/fQVIDj3lyU— Willy Kjellstrom (@kjellstrom) August 17, 2016
Le Tour de VRance! Sorry...de UK #vr #cycling #cyclevr https://t.co/K736fsKoIz pic.twitter.com/A2QslBWIjt— VRtheory (@VRtheory) August 16, 2016
Учитывая перспективность данной разработки, хотелось бы, чтобы задумки Пьюзи стали реальностью и дошли до обычных пользователей.
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