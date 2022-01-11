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Пацаны к успеху шли

Пацаны к успеху шли (5 фото)

Автор:
11 января 2022 18:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Награда   пацаны   успехи   
2220
5

Группа ребят решила грабануть товарный поезд, который вез чугунные ядра, а потом сдать их.
За пол часа, они выгрузили 2168 шаров по 7 кило 800 грамм (для сравнения вес спортивного снаряда на 500 грамм меньше).
В общей сложности они подняли 17 тонн металла!
Стоимость выгруженного металла потянула почти на 600 тысяч рублей.
Вот кого надо было брать на Олимпийские Игры)

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Метки: Награда   пацаны   успехи   
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29  комментариев
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Да... За такое сокровище получить "группой лиц по предварительному сговору". Офигеть! Ну, видимо, операцию они планировали провести МОЛНИЕНОСНО выгрузив и увезя с места хищения 17 тонн железяк на гнилых "уазиках", а потом незаметно сдать знакомому ювелиру и "залечь на дно" с колоссальной денежной суммой тысяч по 40 на каждого. Гениально!
А вообще, грустно, конечно, когда целая орава здоровых молодых парней не имеет другой возможности для себя добыть на пропитане способом иным, чем подобный. Подчёркиваю, не один дебил-отморозок-наркоман, а целая группа молодёжи!
Представляю, сколько они теперь прожрут бюджетных денег, лёжа на нарах, обретая профессиональный статус и окончательно выбывая из нормального социального оборота.
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6k
Slowly 4 минуты назад
Это Rust, детка.
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7k
Siddis Полчаса назад
Это чугун продают в тех краях по 35 руб/кг или принимают так дорого?
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8k
Тудаблин Час назад
"Билли, тебе не кажется, что мы забесплатно говна нажрались"
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9k
Клёст Час назад
Так трудились..
Может быть они под заказ чугун брали?
С предоплатой
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61k
Опиум для народа Час назад
Так кто там п"здел что молодёжь работать не хочет? Как видим- хочет. Не хочет за нищенскую зарплату.
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31k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Новость "свежайшая", 2012 год.
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
и да- где это происходило? а то на фейк смахивает...
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
зашибись, а че они дальше бы делали с 17ю тоннами чугуна? Там, рядом где то, приемный пункт есть? ))) Веселые парни там)))
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20k
Слепой Пью 2 часа назад
Полицейские, похоже, просто подождали, пока придурки ядра в кучку соберут, а потом взяли. Не самим же таскать пару километров.
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Хоть бы написали "где", "кто". Один вон даже старается, показывает куда с3.14...ное сбрасывали.
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646
SHAGREEN 2 часа назад
Я знаю чо с ними делать.
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416
Вадим 3 часа назад
Вор должен сидеть в тюрьме!
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82k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Хотели украсть ядерное оружие
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254
Сергей Ляхов Taras Kozalupko 2 часа назад
Правильнее "ядерные боеприпасы".
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222
Пётр 3 часа назад
А сколько лет этой новости????
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5k
Sanar 3 часа назад
Не запоздали с новостью? В Кемеровской области как бы снежок уже лежит)
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195
Тоша Sanar 2 часа назад
Они прям оооочень сильно запоздали))) Новость от 2012 года
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6k
Trenzel2003 3 часа назад
А теперь пусть загружают обратно. Причем на ходу.
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47k
Albert GER 3 часа назад
а шо за номер на машине?
какой стороны?
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55k
Dominus 3 часа назад
Сборище ублюдков .
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11k
Majul 3 часа назад
Два подряд поста об имбецилах. Это не "ребята", не "пацаны" это имбецилы
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