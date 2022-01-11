Пацаны к успеху шли

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Группа ребят решила грабануть товарный поезд, который вез чугунные ядра, а потом сдать их.
За пол часа, они выгрузили 2168 шаров по 7 кило 800 грамм (для сравнения вес спортивного снаряда на 500 грамм меньше).
В общей сложности они подняли 17 тонн металла!
Стоимость выгруженного металла потянула почти на 600 тысяч рублей.
Вот кого надо было брать на Олимпийские Игры)
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А вообще, грустно, конечно, когда целая орава здоровых молодых парней не имеет другой возможности для себя добыть на пропитане способом иным, чем подобный. Подчёркиваю, не один дебил-отморозок-наркоман, а целая группа молодёжи!
Представляю, сколько они теперь прожрут бюджетных денег, лёжа на нарах, обретая профессиональный статус и окончательно выбывая из нормального социального оборота.
Может быть они под заказ чугун брали?
С предоплатой
какой стороны?
Автомобильные номера 1980-1993 годов.