Пацаны к успеху шли

Группа ребят решила грабануть товарный поезд, который вез чугунные ядра, а потом сдать их.

За пол часа, они выгрузили 2168 шаров по 7 кило 800 грамм (для сравнения вес спортивного снаряда на 500 грамм меньше).

В общей сложности они подняли 17 тонн металла!

Стоимость выгруженного металла потянула почти на 600 тысяч рублей.

Вот кого надо было брать на Олимпийские Игры)

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