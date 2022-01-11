Соберись, тряпка: как вернуться в форму после праздников

Возвращаем нормальный вес после салатов и алкоголя.
Во время новогодних праздников люди дают слабину, закупают множество еды и продуктов для салатов, которые по итогу так и не смогут съесть.
В итоге оливье, селедка под шубой передается друзьям, либо содержимое холодильника уничтожается собственными силами с мотивацией «вся еда же испортится».
На 10 января вы можете набрать лишний вес, а желания есть меньше не становится.
За праздники желудок увеличился в размерах и, естественно, есть хочется больше, чем обычно. Так что же делать в данном случае?
Первым делом нужно избавиться от какого-либо алкоголя, к тому же рабочая неделя в самом разгаре. Из-за спирта нарушается процесс сжигания жиров, что приводит к набору лишнего веса.
Уберите все бутылки подальше в темный шкаф до следующих праздников.
Понятно, что организм за праздники привык к обилию еды и так просто сказать себе "хватит жрать" не у каждого получится.
Но, чтобы снизить количество потребления еды, попробуйте не солить салаты или не заправлять его майонезом. Плюсом будет, если вы вместо колбасы, допустим в оливье, добавите вареной курочки.
Это сможет снизить ваше желание есть салаты в таком количестве, да и такие блюда куда полезнее, чем "традиционные" новогодние явства.
Желудок начнет получать меньше пищи и вернется к обычному состоянию, вы же перестанете бегать в ночи к холодильнику за чем-то вкусненьким.
Для лучшего эффекта оставьте на полках и в холодильнике только полезные продукты – различные крупы, например, гречка или рис, курицу, на завтрак яйцо.
Первое время будет сложно, однако уже через неделю вы привыкните к здоровой схеме питания. Можете даже обратиться к диетологу, чтобы удостовериться в правильности меню.
Не стоит забывать и о спорте. Когда на улице холодно – выходить на улицу неохота, но никто не мешает приседать в день по 10-20 раз и отжиматься, проверяя не закинул ли ваш кот под диван или кровать украденную мандаринку со стола.
Если же холод вас не пугает, прогулка по улице спокойным шагом около двух часов тоже поможет.
Также постарайтесь сделать выводы, и на следующие праздники попробуйте покупать столько еды, сколько сможете съесть без перегрузки организма.
Несмотря на то, что Новый год бывает лишь раз в году, от этого он не перестает быть еще одним листком в календаре.
Если придерживаться советов, сказанных выше, вы достаточно быстро сможете вернуть тело в нормальное состояние, а если продолжите, то обеспечите себе здоровый образ жизни на круглый год.
Источник:
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