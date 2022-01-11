Соберись, тряпка: как вернуться в форму после праздников

Желудок начнет получать меньше пищи и вернется к обычному состоянию, вы же перестанете бегать в ночи к холодильнику за чем-то вкусненьким.



Для лучшего эффекта оставьте на полках и в холодильнике только полезные продукты – различные крупы, например, гречка или рис, курицу, на завтрак яйцо.