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Бог парковки: в Сочи заметили очень странно стоящее авто

Бог парковки: в Сочи заметили очень странно стоящее авто (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 17:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Роза Хутор   Сочи   авто   видео   парковка   припарковался   
2006
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Посетители горнолыжного курорта Роза Хутор обнаружили виртуоза парковки, который примостил свое авто совершенно невиданным способом. Вопрос один: как он это смог?


Машина стояла прямо на лестничном пролете с большим креном вниз. Судя по номерам, авто зарегистрировано в Ленинградской области.



Очень хотелось бы посмотреть на чудо-водителя этой KIA. Представить, как этот товарищ въехал на пестницу и почему он разместил машину именно там, довольно сложно. Выходы перепутал? Но всего интереснее увидеть, как он будет спускать авто на дорогу. Такой атракцион мог бы получиться!

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Метки: Роза Хутор   Сочи   авто   видео   парковка   припарковался   
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7  комментариев
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83k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Как ?
Сверху съехал.
.
Синева-синева-синева
От нее мы без ума......(пайот)
.
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0
Денис Минуту назад
Сам ты киа, поло во всей красе это
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2k
Михаил 3 минуты назад
Питер говорите. Надо бы багажник проверить.
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10k
☾ Атеист ☽ 2 часа назад
Как как.. хотел припарковаться как му?ак напротив лестницы и перепутал педальки по пьяне или так как ума нет.. вот и результат.
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34k
Опаньки 2 часа назад
сколько же неадекватов на земле
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9k
кот базилий 2 часа назад
Как ? ...по пьяни.
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288
Cаня 3 часа назад
Закусывать надо.
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