Бог парковки: в Сочи заметили очень странно стоящее авто

Посетители горнолыжного курорта Роза Хутор обнаружили виртуоза парковки, который примостил свое авто совершенно невиданным способом. Вопрос один: как он это смог?
Машина стояла прямо на лестничном пролете с большим креном вниз. Судя по номерам, авто зарегистрировано в Ленинградской области.
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Очень хотелось бы посмотреть на чудо-водителя этой KIA. Представить, как этот товарищ въехал на пестницу и почему он разместил машину именно там, довольно сложно. Выходы перепутал? Но всего интереснее увидеть, как он будет спускать авто на дорогу. Такой атракцион мог бы получиться!
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Сверху съехал.
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Синева-синева-синева
От нее мы без ума......(пайот)
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