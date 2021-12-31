В Иркутске сотрудница салона сотовой связи спасла 85-летнюю бабушку от мошенников

Когда в Иркутский магазин сотовой связи вошла взволнованная бабушка и попросила телефон с NFC-модулем для бесконтактной оплаты, продавец Нина Селезнева насторожилась. То, что старушка сама решилась на покупку, причём именно с такой функцией было маловероятно. Вместо того чтобы просто продать пенсионерке телефон, Нина решила узнать в чём дело. Особенно её смутило то, что женщина говорила по телефону и следовала чьим-то советам. Девушка проверила историю звонков своей клиентки и увидела, что ей поступали множества звонков с одноразовых номеров. Спросила у пенсионерки, что происходит. "Я спросила у неё, кто ей звонит так часто. Она сказала подруга. Но я поняла, что это не подруги номер" - говорит Нина.