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В Иркутске сотрудница салона сотовой связи спасла 85-летнюю бабушку от мошенников

В Иркутске сотрудница салона сотовой связи спасла 85-летнюю бабушку от мошенников (3 фото + 1 видео)

Автор:
31 декабря 2021 00:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аферисты и мошенники   Иркутск   доброе дело   пенсионерка   салон сотовой связи   телефонные мошенники   
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Пожилые люди уже давно стали любимой категорией мошенников. Они обнаглели настолько, что практически уверены в своей безнаказанности. Но в каждой истории есть исключения.
Когда в Иркутский магазин сотовой связи вошла взволнованная бабушка и попросила телефон с NFC-модулем для бесконтактной оплаты, продавец Нина Селезнева насторожилась. То, что старушка сама решилась на покупку, причём именно с такой функцией было маловероятно. Вместо того чтобы просто продать пенсионерке телефон, Нина решила узнать в чём дело. Особенно её смутило то, что женщина говорила по телефону и следовала чьим-то советам. Девушка проверила историю звонков своей клиентки и увидела, что ей поступали множества звонков с одноразовых номеров. Спросила у пенсионерки, что происходит. "Я спросила у неё, кто ей звонит так часто. Она сказала подруга. Но я поняла, что это не подруги номер" -  говорит Нина.
Только спустя полчаса уговоров бабушка, в конце концов, раскололась и призналась, что позвонили из банка, сказали, что у неё могут украсть все деньги, если не перевести их на нужный счёт, причём срочно. Нине удалось отговорить упирающуюся женщину от покупки телефона и сердобольная девушка позвонила сыну своей клиентки и ввела в курс дела. Тот сразу приехал за матерью и повёл её в полицию. "Он приехал вовремя, - говорит Нина. – Потому что аферисты вновь позвонили его матери и хотели продолжить вешать ей лапшу на уши. Но теперь трубку взял сын и сразу послал их подальше".
Полицейские наградили девушку грамотой за бдительность и неравнодушие, сын старушки привёз ей конфеты. Девушка с добрым сердцем спасла пенсионерку от потери 1,5 миллиона рублей. Именно столько она собиралась перевести мошенникам. 
Недавно мы писали о том, что мошенники сейчас изобрели новый способ выудить деньги. Теперь они звонят и представляются сотрудниками полиции и говорят, что идёт спецоперация по поимке мошенников, тайная операция, естественно, и нужно срочно переводить деньги на такой-то счёт. Именно на таких бессовестных негодяев нарвалась учительница из Подмосковья, которая отдала 3 миллиона рублей и осталась без средств к существованию. Будьте бдительны и берегите себя и своих близких.

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Метки: Аферисты и мошенники   Иркутск   доброе дело   пенсионерка   салон сотовой связи   телефонные мошенники   
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13  комментариев
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48k
noName 2 часа назад
Молодец девочка! Могла ведь не беспокоиться и просто сделать что её просят,молодец!
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10k
3.6o6pa 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
schmubu Час назад
... Девушка с добрым сердцем спасла пенсионерку от потери 1,5 миллиона рублей
... сын старушки привёз ей конфеты.

что-то тут не так...
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13k
Алан 2 часа назад
А что мешало просто с карты перевод сделать? Зачем смарт с нфс?
И кто говорил, что пенсионеры плохо живут? 1.5 ляма хотели увести
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Трям 2 часа назад
Молодец какая! Только грамоту замените ей на бесплатный поход к стилисту.
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497
bobobo Трям 13 минут назад
Нечего заглядываться на чужих баб. Иди посоветуй жене сходить к стилисту. Потом раскажешь о реакции жены. Если выживешь конечно.
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82k
Taras Kozalupko 2 часа назад
"Нищие" пенсионеры с миллионами на счете...
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497
bobobo Taras Kozalupko 18 минут назад
Тарас, харэ считать чужие деньги. У кого мож и миллион есть, а у большинства долги. Ты что ли хочешь за них долги отдать? Что за дурацкая привычка - в чужой карман лазить? Ты из ПФР что ли?
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