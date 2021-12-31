В Иркутске сотрудница салона сотовой связи спасла 85-летнюю бабушку от мошенников

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Пожилые люди уже давно стали любимой категорией мошенников. Они обнаглели настолько, что практически уверены в своей безнаказанности. Но в каждой истории есть исключения.
Когда в Иркутский магазин сотовой связи вошла взволнованная бабушка и попросила телефон с NFC-модулем для бесконтактной оплаты, продавец Нина Селезнева насторожилась. То, что старушка сама решилась на покупку, причём именно с такой функцией было маловероятно. Вместо того чтобы просто продать пенсионерке телефон, Нина решила узнать в чём дело. Особенно её смутило то, что женщина говорила по телефону и следовала чьим-то советам. Девушка проверила историю звонков своей клиентки и увидела, что ей поступали множества звонков с одноразовых номеров. Спросила у пенсионерки, что происходит. "Я спросила у неё, кто ей звонит так часто. Она сказала подруга. Но я поняла, что это не подруги номер" - говорит Нина.
Только спустя полчаса уговоров бабушка, в конце концов, раскололась и призналась, что позвонили из банка, сказали, что у неё могут украсть все деньги, если не перевести их на нужный счёт, причём срочно. Нине удалось отговорить упирающуюся женщину от покупки телефона и сердобольная девушка позвонила сыну своей клиентки и ввела в курс дела. Тот сразу приехал за матерью и повёл её в полицию. "Он приехал вовремя, - говорит Нина. – Потому что аферисты вновь позвонили его матери и хотели продолжить вешать ей лапшу на уши. Но теперь трубку взял сын и сразу послал их подальше".
Полицейские наградили девушку грамотой за бдительность и неравнодушие, сын старушки привёз ей конфеты. Девушка с добрым сердцем спасла пенсионерку от потери 1,5 миллиона рублей. Именно столько она собиралась перевести мошенникам.
Полицейские наградили девушку грамотой за бдительность и неравнодушие, сын старушки привёз ей конфеты. Девушка с добрым сердцем спасла пенсионерку от потери 1,5 миллиона рублей. Именно столько она собиралась перевести мошенникам.
Недавно мы писали о том, что мошенники сейчас изобрели новый способ выудить деньги. Теперь они звонят и представляются сотрудниками полиции и говорят, что идёт спецоперация по поимке мошенников, тайная операция, естественно, и нужно срочно переводить деньги на такой-то счёт. Именно на таких бессовестных негодяев нарвалась учительница из Подмосковья, которая отдала 3 миллиона рублей и осталась без средств к существованию. Будьте бдительны и берегите себя и своих близких.
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Метки: Аферисты и мошенники Иркутск доброе дело пенсионерка салон сотовой связи телефонные мошенники
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... сын старушки привёз ей конфеты.
что-то тут не так...
И кто говорил, что пенсионеры плохо живут? 1.5 ляма хотели увести