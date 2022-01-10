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Секреты красоты от учительницы физкультуры, которая в 45 выглядит лучше, чем в 20

Секреты красоты от учительницы физкультуры, которая в 45 выглядит лучше, чем в 20 (11 фото)

Автор:
10 января 2022 11:04
Сообщество : Спорт
Метки: Белинда Нортон   возраст   люди   спорт   тело   фигура   
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Хорошо выглядящая учительница физкультуры, которая в 45 лет находится в лучшей форме, чем в 20, рассказала о том, что необходимо сделать, чтобы подтянуть свою физическую форму в 2022 году.

Учительница физкультуры и мама двоих детей говорит, что невзирая на то, что это может показаться простым, «настоящие, здоровые выращенные продукты» — это секрет номер один для хорошего телосложения внутри и снаружи в этом году.

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Белинда Нортон (Belinda Norton), специалист по образованию в области здравоохранения и фитнеса и сертифицированный тренер с Голд-Кост, Австралия, заявила, что её цель на 2022 год — «поощрять других», и её первый совет — увеличить потребление сырых, полезных продуктов.

«Это действительно волшебный эликсир для повышения работоспособности нашего тела. Эти продукты, выращенные на земле, способствуют здоровью внутренних органов: от пищеварения до компонентов, улучшающих кровообращение, — написала она. — Я призываю вас ежедневно есть сырые овощи и увеличивать их потребление, добавляя овощи в каждый приём пищи, включая завтрак.»


Белинда рекомендует вносить простые изменения, например добавлять шпинат к яйцам, есть сырую морковь в качестве закуски, употреблять в пищу молоденькие огурчики, наслаждаться сырой цветной капустой с соусами и добавлять овощи в каждый свой ужин.


«Дело в том, что пища — это больше, чем просто калории, это информация, которая нужна нашим клеткам для функционирования, это информация, которую наш метаболизм может использовать для эффективного или замедленного функционирования», — отметила мать двоих детей.


«Когда мы едим сахар, употребляем фруктовый сок или рафинированные углеводы, они попадают прямо в печень, где начинают производить жир, вызывая резистентность к инсулину и приводя к хронически повышенному уровню инсулина в крови, заставляя организм накапливать всё, в том числе и токсины.»

Она добавила, что «настоящие» продукты, такие как овощи и фрукты с низким гликемическим индексом, полезные жиры (семена орехов, авокадо и оливки), цельнозерновые продукты без глютена, бобовые, а также белки из натуральных источников и морепродукты дают нашим клеткам информацию, необходимую им для оптимального функционирования.


«Они улучшают кожу, волосы, работу мозга, ясность ума и иммунитет, — объясняет она. — Правильное питание должно быть не только количественным, но и более важным с точки зрения качества.»

Белинда регулярно делится своими лайфхаками и советами по здоровью в социальных сетях, а недавно раскрыла свой секрет «пятиэтапной перезагрузки», чтобы побудить австралийцев пересмотреть свой образ жизни.


Итак, какие 5 вещей в 2022 году вам нужно сделать для «обычной перезагрузки»?


1. Ежедневно составляйте список дел на день

«Доказано, что соблюдение распорядка дня снижает уровень стресса», — подчёркивает Белинда.

«Мы склонны забивать свой мозг нашим «списком дел», и это может быть невероятно ошеломляющим, когда всё это регулярно повторяется в нашей голове.»

Составив свой список, учитель физкультуры рекомендует повесить его на видном месте, чтобы вся ваша семья могла его видеть, дабы все знали, как необходимо действовать.

Это должно вам помочь выбросить список из головы, к тому же теперь точно все ваши родные будут знать, что нужно делать.



2. Начните свой день с кардио

Вторая вещь, в которой уверена Белинда, — это 30 минут утренних кардиотренировок, которые помогут вам подготовиться к работе.

«Каждый день на рассвете, за минут 30 до завтрака, начинайте утро с кардиотренировок (прогулки, бега, скакалки или езды на велосипеде)», — говорит она.

«Исследования показывают, что нарушенные биологические часы связаны со многими физическими и психическими состояниями здоровья, включая депрессию, диабет, ожирение и рак.»

«Ежедневное выполнение этого гарантирует, что вы будете чувствовать себя продуктивными и удовлетворёнными в своей повседневной жизни, даже в самые непредсказуемые моменты.»

Сделайте это утреннее действие обязательной частью вашей повседневной жизни и вы достигните целей в области здоровья всего за одну неделю.


3. Записывайте перед сном свои любые мысли

Третье, что, по словам Белинды, она делает на регулярной основе, — это каждый вечер перед сном немного записывает свои мысли.

«Создание списка ваших целей и дел на следующий день действительно может вам помочь в получении мотивации», — говорит она.

«Запишите как моменты этого дня, за которые вы благодарны, так и то, что вы собираетесь делать завтра.»

Затем убедитесь, что вы каждую ночь спите от 7 до 8 часов, чтобы дать своему организму как можно лучше отдохнуть.


4. Составьте еженедельное меню на ужин

Составление еженедельного меню на ужин — одна из любимых привычек Белинды.

«Разместите его на видном месте, чтобы все могли видеть, и постарайтесь чередовать меню в течение двух недель, чтобы действительно сэкономить место в голове, время и деньги», — объяснила она.

Если можете, заведите себе привычку каждое воскресенье готовить здоровые закуски, еду или мюсли.

Благодаря этому у вас будет гораздо меньше шансов взять и съесть что-то нездоровое, когда вы устали или если у вас было мало времени в течение недели на готовку.


5. Занимайтесь силовыми тренировками по 30 минут 3 раза в неделю

Наконец, Белинда рассказала, что наличие строгого режима упражнений или тренировок сделает вас «мотивированными, мобильными и уравновешенными».

«Наша мобильность — это наше здоровье», — сказала она.


«Время — это наше самое главное препятствие при выполнении упражнений, но всем нам для нашего здоровья нужно уделять первостепенное внимание тому, чтобы наше тело двигалось.»


Убедитесь, что для достижения наилучших результатов вы выполняете 30-минутную силовую работу 3 раза в неделю, а также посвящаете время ежедневным кардиотренировкам.


«Добавьте растяжку и сделайте несколько весёлых и страстных упражнений на свежем воздухе, чтобы создать действительно сбалансированную тренировочную программу для тела», — отмечает Белинда.




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Метки: Белинда Нортон   возраст   люди   спорт   тело   фигура   
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15  комментариев
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1k
Konstantin 53 минуты назад
для 45 её кожа выглядит просто ужасно
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9k
Алексей 9 минут назад
Еще одно забыла)) к сведению - не такое уж и малозначимое - Отменный, качественный секс с любимым человеком)))
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2k
Nyash 10 минут назад
вот этому чудовищу 45?
судя по фото лица ей все 60
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7k
Vadim 16 минут назад
Ну стройная и подтянутая. Молодец конечно. Но выглядит она на все 50+.
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8k
krivsan 19 минут назад
задрали эти ЗОЖ,и их советы,британские ученые давно все сказали
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243
Сервис Приемка Полчаса назад
ей 45? это лучше чем в 20?
..ну не знаю, если разве что в 20 некисло бухала..
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243
Сервис Приемка Полчаса назад
"..выглядит на все сто!"(с)
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5k
Денис Колосов 47 минут назад
ну х.з.. фигура, да ничего издали.. но вот кожа...Явно косметологом пренебрегает.. На фото все 50 можно дать... У меня сестра, 43 года, выглядит гораздо лучше..Знакомая есть одна, там вообще реально можно дать 25 лет, несмотря на то что ей 44... У тут, явно завышена самооценка у женщины, хотя это неплохо)
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16k
Топпер Харли 49 минут назад
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1k
poбт 50 минут назад
"которая в 45 выглядит лучше, чем в 20"
"которая в 45 лет находится в лучшей форме, чем в 20"
очередной е*бучий фишкянский оксюморон
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647
SHAGREEN 53 минуты назад
Ну, лицом примерно на свой возраст, но физ. форма хороша.
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560
WORLD 58 минут назад
Ей 45?
Выглядит на 55-58 !

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929
Злодей Час назад
Выглядит на 50.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
А где фото, где ей 20 лет.
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