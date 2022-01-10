Секреты красоты от учительницы физкультуры, которая в 45 выглядит лучше, чем в 20

«Это действительно волшебный эликсир для повышения работоспособности нашего тела. Эти продукты, выращенные на земле, способствуют здоровью внутренних органов: от пищеварения до компонентов, улучшающих кровообращение, — написала она. — Я призываю вас ежедневно есть сырые овощи и увеличивать их потребление, добавляя овощи в каждый приём пищи, включая завтрак.»

Белинда рекомендует вносить простые изменения, например добавлять шпинат к яйцам, есть сырую морковь в качестве закуски, употреблять в пищу молоденькие огурчики, наслаждаться сырой цветной капустой с соусами и добавлять овощи в каждый свой ужин.

«Дело в том, что пища — это больше, чем просто калории, это информация, которая нужна нашим клеткам для функционирования, это информация, которую наш метаболизм может использовать для эффективного или замедленного функционирования», — отметила мать двоих детей.

«Когда мы едим сахар, употребляем фруктовый сок или рафинированные углеводы, они попадают прямо в печень, где начинают производить жир, вызывая резистентность к инсулину и приводя к хронически повышенному уровню инсулина в крови, заставляя организм накапливать всё, в том числе и токсины.»