Пёс, который обожает фейерверки

149
1
1
Многие животные каждый Новый год испытываются стресс из-за фейерверков на улице. Однако четвероногий герой видео явно не входит в их число.
Ротвейлер по кличке Прайдиз бежит к окну и внимательно наблюдает за яркими и громкими фейерверками.
Источник:
Ссылки по теме:
- Стаффордширский терьер спас шпица от утопления в бассейне
- Хаски выучил гимн России и стал звездой соцсетей
- Собака потеряла своих щенков, но взяла под опеку осиротевших котят
- Собачонка насмешила хозяйку
- Креветки и телятина: владелица собак показала рацион своих питомцев, а россияне сочли это оскорблением
15
Понравилось15
Новости партнёров