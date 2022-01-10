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Пёс, который обожает фейерверки

Пёс, который обожает фейерверки (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 09:06
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   ротвейлер   салют   собаки   фейерверк   
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Многие животные каждый Новый год испытываются стресс из-за фейерверков на улице. Однако четвероногий герой видео явно не входит в их число.
Ротвейлер по кличке Прайдиз бежит к окну и внимательно наблюдает за яркими и громкими фейерверками.

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Метки: видео   животные   ротвейлер   салют   собаки   фейерверк   
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Глеб 18 минут назад
Если бы собакен умел говорить, он сказал бы: "Я свое уже отбоялся" .
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