Что было на новогоднем столе у Нади?!

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Сейчас идет пора череда новогодних праздников: Новый Год, Рождество...впереди ещё самый необычный для иностранцев, а для нас традиционный "Старый Новый год". И фильмы на экранах соответствующие-новогоднепраздничные. А что если нам ещё раз вспомнить фильм ставший уже новогодней киноклассикой: "Ирония судьбы или с легким паром"?!
А в частности давайте поговорим о том, что же было на новогоднем столе у Нади, кроме её знаменитой "ну и гадость, эта ваша заливная рыба"...
Давайте посмотрим на новогодний стол, который приготовила Надя:
Давайте посмотрим на новогодний стол, который приготовила Надя:
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на столе видна баночка шпрот. Салат из свеклы, зеленый горошек. Ярким пятном выделяются мандарины.
А вот и яйца под майонезом на краю стола. Обычные вареные яйца, разрезанные вдоль, а на желтке горка майонеза.
Копченая колбаска, нарезанная кружочками.
А также три главных блюда: ростбиф и салат. И ставшая легендарной "заливная рыба"
"Что тебе положить? Салат или ростбиф?" — предлагает Надежда Ипполиту, после того как они в первый раз выставили Лукашина за дверь.
"Что тебе положить? Салат или ростбиф?" — предлагает Надежда Ипполиту, после того как они в первый раз выставили Лукашина за дверь.
Заливной рыбе в Надином исполнении досталось в фильме больше всего. Ипполит называет ее гадостью, Лукашин в фильме постеснялся, а в сценарии говорит, что рыба — «стрихнин просто». Интересно, что же она с ней устроила, чем испортила?!
А салат был скорее всего "Оливье".
А салат был скорее всего "Оливье".
Также были вино "Мускат", "Шампанское", "Коньяк" и лимонад. Коньяк пятизвездочный.
Может что то ещё пропустил...
Как на ваш взгляд: традиционный по тем временам новогодний стол был?! Или все таки несколько необычный?!
Авторский пост
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Ничего он не постеснялся.
Еще на столе есть что-то свекольно-красное, но ни на селедку под шубой ни на винегрет не похоже. А других салатов такого цвета в то время я не припоминаю.
И ничего Женя не постеснялся про стрихнин- это слово в отношении заливной рыбы есть в фильме.