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Что было на новогоднем столе у Нади?!

Что было на новогоднем столе у Нади?! (9 фото)

Автор:
09 января 2022 19:08
Метки: СССР   ирония судьбы или с легким паром   история   кино   новогодний стол   новый год   
1201
9
Сейчас идет пора череда новогодних праздников: Новый Год, Рождество...впереди ещё самый необычный для иностранцев, а для нас традиционный "Старый Новый год". И фильмы на экранах соответствующие-новогоднепраздничные. А что если нам ещё раз вспомнить фильм ставший уже новогодней киноклассикой: "Ирония судьбы или с легким паром"?!
А в частности давайте поговорим о том, что же было на новогоднем столе у Нади, кроме её знаменитой "ну и гадость, эта ваша заливная рыба"...


Давайте посмотрим на новогодний стол, который приготовила Надя:
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на столе видна баночка шпрот. Салат из свеклы, зеленый горошек. Ярким пятном выделяются мандарины.
А вот и яйца под майонезом на краю стола. Обычные вареные яйца, разрезанные вдоль, а на желтке горка майонеза.
Копченая колбаска, нарезанная кружочками.
А также три главных блюда: ростбиф и салат. И ставшая легендарной "заливная рыба"

"Что тебе положить? Салат или ростбиф?" — предлагает Надежда Ипполиту, после того как они в первый раз выставили Лукашина за дверь.
Заливной рыбе в Надином исполнении досталось в фильме больше всего. Ипполит называет ее гадостью, Лукашин в фильме постеснялся, а в сценарии говорит, что рыба — «стрихнин просто». Интересно, что же она с ней устроила, чем испортила?!



А салат был скорее всего "Оливье".
Также были вино "Мускат", "Шампанское", "Коньяк" и лимонад. Коньяк пятизвездочный.
Может что то ещё пропустил...

Как на ваш взгляд: традиционный по тем временам новогодний стол был?! Или все таки несколько необычный?!

Авторский пост

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Метки: СССР   ирония судьбы или с легким паром   история   кино   новогодний стол   новый год   
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16  комментариев
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
>> Лукашин в фильме постеснялся, а в сценарии говорит, что рыба «стрихнин просто»

Ничего он не постеснялся.
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7k
Погулять вышел 7 минут назад
Надя работала учительницей в школе, в то время были широко распространены продуктовые заказы к праздникам по профсоюзной линии. Это когда "в нагрузку" к чему-нибудь дефицитному прилагалось что-то такоечто было во всех магазинах но спросом у населения особо не пользовалось. И если хочешь деликатесов или хорошей выпивки, то бери заказ полностью, иначе никак. Ну или доставай по блату, если есть связи в торговле.
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503
Graboid Полчаса назад
не представляю ... чем можно испортить заливное ... желатин протухший/из дохлятины ? это бы чувствовалось при приготовлении ...
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15k
Мария Коненкова Час назад
На последнем фото: слева от коньяка явно селёдка. Справа, которое с горошком сверху - очень похоже на язык, подальше от него на тарелке солёные огурцы резаные.
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5k
TirAn Час назад
ХЛЕБ точно был
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7k
Прохожий3 2 часа назад
На последней фотке - справа огурчики соленые а слева селедочка с лучком. Нет?
Еще на столе есть что-то свекольно-красное, но ни на селедку под шубой ни на винегрет не похоже. А других салатов такого цвета в то время я не припоминаю.
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12k
Bill 3 часа назад
И шпроты в банке - классика всех застолий в СССР.
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2k
Диагноз 3 часа назад
Че это и зачем??? И о чем?
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
"Буратино" в бутылке из зелёного стекла. Но есть ещё и какая-то темная "чебурашка" - неужели пиво?
И ничего Женя не постеснялся про стрихнин- это слово в отношении заливной рыбы есть в фильме.
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