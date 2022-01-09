Добрая история спасения белой медведицы

Медведица поселилась недалеко от их лагеря и регулярно навещала своих спасителей. Вахтовикам пришло время уезжать домой, их подопечная осталась. Когда спустя несколько месяцев ребята вернулись на архипелаг, то их встретила подросшая медведица, которая по-прежнему ждала их у лагеря. Снова начали её подкармливать и думать, что с ней делать, ведь она слишком рано осталась без мамы и не успела обучиться навыкам выживания и в дикой природе просто-напросто умрёт. Решили сообщить на материк. Зоозащитники из московского зоопарка приехали за найдёнышем и забрали её. Назвали медведицу Хатангой, а вскоре её перевезут в зоопарк Екатеринбурга.