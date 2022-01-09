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Добрая история спасения белой медведицы

Добрая история спасения белой медведицы (4 фото)

Автор:
09 января 2022 13:10
Сообщество : Животные
Метки: Хатанга   архипелаг   белая медведица   детёныш   московский зоопарк   спасение животного   
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На архипелаге Северной Земли вахтовики обнаружили детёныша белой медведицы. Малышка оказалась сиротой, совсем не приспособленной к жизни. Вахтовики начала её подкармливать.
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Медведица поселилась недалеко от их лагеря и регулярно навещала своих спасителей. Вахтовикам пришло время уезжать домой, их подопечная осталась. Когда спустя несколько месяцев ребята вернулись на архипелаг, то их встретила подросшая медведица, которая по-прежнему ждала их у лагеря. Снова начали её подкармливать и думать, что с ней делать, ведь она слишком рано осталась без мамы и не успела обучиться навыкам выживания и в дикой природе просто-напросто умрёт. Решили сообщить на материк. Зоозащитники из московского зоопарка приехали за найдёнышем и забрали её. Назвали медведицу Хатангой, а вскоре её перевезут в зоопарк Екатеринбурга.

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Метки: Хатанга   архипелаг   белая медведица   детёныш   московский зоопарк   спасение животного   
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6  комментариев
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Чучело Мяучело 52 минуты назад
Я логику не просек - она же несколько месяцев прожила самостоятельно, но вахтовики по приезду решили что она не потянет.
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Viktor Час назад
Добрый пост . Но кто такая вахтовики ? Вахтовики начала её подкармливать
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