Добрая история спасения белой медведицы

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На архипелаге Северной Земли вахтовики обнаружили детёныша белой медведицы. Малышка оказалась сиротой, совсем не приспособленной к жизни. Вахтовики начала её подкармливать.
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Медведица поселилась недалеко от их лагеря и регулярно навещала своих спасителей. Вахтовикам пришло время уезжать домой, их подопечная осталась. Когда спустя несколько месяцев ребята вернулись на архипелаг, то их встретила подросшая медведица, которая по-прежнему ждала их у лагеря. Снова начали её подкармливать и думать, что с ней делать, ведь она слишком рано осталась без мамы и не успела обучиться навыкам выживания и в дикой природе просто-напросто умрёт. Решили сообщить на материк. Зоозащитники из московского зоопарка приехали за найдёнышем и забрали её. Назвали медведицу Хатангой, а вскоре её перевезут в зоопарк Екатеринбурга.
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