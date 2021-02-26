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В австралийской глубинке нашли домашнюю овцу, которую никто не стриг пять лет

В австралийской глубинке нашли домашнюю овцу, которую никто не стриг пять лет (7 фото)

Автор:
26 февраля 2021 12:37
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   бедняга   овца   приют для животных   спасение животного   стрижка   шерсть   
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Волонтеры из миссии Эдгара - приюта для животных в Лэнсфилде, Австралия, взяли шефство на овцой по кличке Баарак, которая пять лет слонялась сама по себе и обросла шерстью так, что уже с трудом передвигалась и ничего не видела. Шутка ли - животное носило на себе 34 килограмма спутанной шерсти!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   бедняга   овца   приют для животных   спасение животного   стрижка   шерсть   
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1k
lekha-fil Час назад
Как ему (Баараку) стало холодно.
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6k
DZEN 58 минут назад
Шашлык !))
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76
Bass Час назад
https_://www.youtube._com/watch?v_=1Hw2TpbHoQc//www.youtube._com/watch?v_=1Hw2TpbHoQc
Просто уберите подчеркивания и наслаждайтесь... (мультик в тему)...
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