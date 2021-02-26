В австралийской глубинке нашли домашнюю овцу, которую никто не стриг пять лет

Волонтеры из миссии Эдгара - приюта для животных в Лэнсфилде, Австралия, взяли шефство на овцой по кличке Баарак, которая пять лет слонялась сама по себе и обросла шерстью так, что уже с трудом передвигалась и ничего не видела. Шутка ли - животное носило на себе 34 килограмма спутанной шерсти!

0 Понадобился час, чтобы состричь густую и свалявшуюся в комки шерсть. Обычно стрижка овцы занимает несколько минут.

0 Источник: Одомашнивание и селективное разведение овец привели к тому, что многие породы уже не сбрасывают шерсть естественным образом, а значит, их необходимо регулярно стричь.

×

0 Источник: Овце Баараку не повезло - за ней никто не ухаживал целых пять лет! За это время животное успело превратиться в огромный и тяжелый комок.

0 Источник: Ему не только очень тяжело было ходить, но еще и обзор значительно уменьшился.

0 Источник: Сотрудникам приюта пришлось как следует повозиться с Барааком, чтобы привести его в порядок. Одновременно со стрижкой овцу нужно было успокаивать - представьте, какой она испытала стресс.

Баарак был найден в начале этого месяца в полном одиночестве в бушленде в Виктории, примерно в 60 километрах к северу от Мельбурна.

0 Источник: Сейчас животное выздоравливает и приспосабливается к своей новой жизни в приюте.