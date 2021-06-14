Российские моряки спасли собаку, которая провела неделю на айсберге

Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь?

Храбрый моряк прыгнул с 12-метровой палубы в воду, чтобы спасти запутавшегося в сетях детёныша...

По стопам Алисы: пес нырнул в трубу в погоне за кроликом и застрял в ней на 3 дня

Чудесное спасение косатки, попавшей в западню

Хозяин собаки чуть ее не угробил, но соседи позвали полицию

Невероятное преображение уличного пса из Гватемалы