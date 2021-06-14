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Российские моряки спасли собаку, которая провела неделю на айсберге

Российские моряки спасли собаку, которая провела неделю на айсберге (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 июня 2021 12:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: арктика   моряки   самоедская лайка   спасение   спасение животного   спасение собаки   
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Годовалый самоед по кличке Айка сбежал во время прогулки от хозяйки, которая живет в поселке Мыс-Каменный Ямало-Ненецкого автономного округа. Уже через неделю щенок оказался на куске льда в открытом море... Если бы не моряки с российского ледокола "Александр Санников", животное погибло бы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арктика   моряки   самоедская лайка   спасение   спасение животного   спасение собаки   
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