Российские моряки спасли собаку, которая провела неделю на айсберге

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Годовалый самоед по кличке Айка сбежал во время прогулки от хозяйки, которая живет в поселке Мыс-Каменный Ямало-Ненецкого автономного округа. Уже через неделю щенок оказался на куске льда в открытом море... Если бы не моряки с российского ледокола "Александр Санников", животное погибло бы.
Для животного даже спустили парадный трап. Пес сам поднялся по нему наверх, несмотря на то, что был очень слаб и голоден.
Его начали отогревать и приводить в чувство, а потом связались с местными жителями и выяснили, чья это собака. Владелицей оказалась женщина из поселка Мыс-Каменный, Светлана Черешнева. Невозможно описать словами ее радость от возвращения блудной Айки домой.
Самоедская пастушья собака с густой пушистой белой шерстью - коренная порода северных регионов России и Сибири. Такая потрясающая выносливать, как у Айки, встречается редко, но вообще эти собаки известны своей способностью выживать в сложных условиях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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