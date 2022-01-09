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Занимательная история песенки про ёлочку

Занимательная история песенки про ёлочку (8 фото + 2 видео)

Автор:
09 января 2022 10:33
Сообщество : RealFishki
Метки: видое   истоия   новый год   песенка   рождество   ёлочка   
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"В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла…!" После этих двух строчек обычно все дружно вспоминают хоровод в начальной школе возле большой колючей ёлки. Эту незамысловатую песенку пело не одно поколение советских детей, совершенно не задумываясь над вопросом, кто же автор этого бессмертного новогоднего хита.

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Метки: видое   истоия   новый год   песенка   рождество   ёлочка   
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