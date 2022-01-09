Занимательная история песенки про ёлочку

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"В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла…!" После этих двух строчек обычно все дружно вспоминают хоровод в начальной школе возле большой колючей ёлки. Эту незамысловатую песенку пело не одно поколение советских детей, совершенно не задумываясь над вопросом, кто же автор этого бессмертного новогоднего хита.
А ведь песне уже 119 лет и фактически это всего лишь отрывок из большого рождественского стихотворения «Ёлка», написанного дворянкой, литовского происхождения Раисой Адамовной Кудашевой.
Впервые эти стихи были опубликованы в детском журнале «Малютка» в 1903 году.
Всего Раисой Адамовной было опубликовано около двухсот песен, сказок, рассказов.
Всего Раисой Адамовной было опубликовано около двухсот песен, сказок, рассказов.
Мелодия к песне появилась через два года. 17 октября 1905 году Леонид Бекман, работавший агрономом, второй раз стал отцом. В то утро он импровизировал на рояле для своей старшей дочери. Девочка напела строчки из стихотворения «Ёлка» на сыгранную отцом мелодию. Его жене Елене, профессиональной пианистке, очень понравилась их импровизация, и она записала ноты этой песни. Впоследствии эта талантливая супружеская чета создала ещё несколько детских песенок, но именно песня о ёлочке стала самой популярной в рождественской песней в дореволюционной России.
Во время Первой мировой войны и революции, в том числе из-за запрета Нового года, песенка была забыта, но в 1941 году Эсфирь Эмден составила поэтический новогодний сборник, который дал ей вторую жизнь.
Если авторство текста песни неоспоримо, то вот с музыкой всё сложнее. Дело в том, что Леонид Бекман в основу своей мелодии взял популярную шведскую песенку Nu Tändas Tusen Juleljus, написанную в 1898 году Эмми Кёллер. Но и она не уникальна, её мотив был взять из старинной немецкой песни.
Впрочем, не только Бекман вдохновлялся этой песенкой. В 1891 году Чайковский добавил её в свой балет «Щелкунчик», она звучит, когда Клара танцует первый танец с заколдованным принцем.
Да и всемирная традиция украшать ёлку на Новый год имеет не менее интересную историю, берущую свои корни из языческих обрядов древней Германии. Это уже потом немецкий церковный реформатор Мартин Лютер удачно совместил языческий ритуал и библейскую легенду, положив начало удивительному празднику.
В России впервые нарядили рождественскую ёлку при Петре I в 1699 году, но традиция не прижилась. И только спустя более 100 лет великая княгиня Александра Фёдоровна вернула этот праздничный атрибут. 24 декабря 1817 году была установлена и украшена первая домашняя новогодняя ёлка.
Но в массы рождественская ёлка пришла чуть позже, примерно в середине 40-х годов и к концу столетия стала привычным явлением праздника.
А чуть позже появилась чудесная песенка про ёлочку, которую до сих пор поют дети, но уже не на Рождество, а на Новый год.
А чуть позже появилась чудесная песенка про ёлочку, которую до сих пор поют дети, но уже не на Рождество, а на Новый год.
И что самое интересное, эта песенка до сих пор находится в топ-100 самых популярных стихотворений в России.
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