Занимательная история песенки про ёлочку

Мелодия к песне появилась через два года. 17 октября 1905 году Леонид Бекман, работавший агрономом, второй раз стал отцом. В то утро он импровизировал на рояле для своей старшей дочери. Девочка напела строчки из стихотворения «Ёлка» на сыгранную отцом мелодию. Его жене Елене, профессиональной пианистке, очень понравилась их импровизация, и она записала ноты этой песни. Впоследствии эта талантливая супружеская чета создала ещё несколько детских песенок, но именно песня о ёлочке стала самой популярной в рождественской песней в дореволюционной России.