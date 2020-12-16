"Один дома": 30 интересных деталей, которые заметили только наблюдательные зрители

Последние недели декабря - самое время пересматривать старые добрые фильмы про Рождество и Новый год. Кто-то включит "Крепкий орешек", кто-то - "Плохого Санту", а чье-то сердце навсегда отдано комедийной серии "Один дома" с Маколеем Калкиным. А уж в этом году - тем более! Ведь многим придется провести зимние каникулы не в поездке, а дома (и, возможно, в одиночестве).

0 Но давайте не будем грустить, а вспомним самые забавные и интересные детали из фильмов "Один дома". Их собрали участники реддит-сообщества MovieDetails, за что им большое спасибо!

1. Подругу Базза изображает мальчик в парике. Режиссер решил, что так будет правильнее, потому что девочка могла бы переживать или стать объектом насмешек 0 Источник:

2. В первом фильме у старика Марли на руке свежий порез. Потом показывают только пластырь, а когда Марли воссоединяется со своей семьей, мы видим, что раны уже нет. Это символ того, что старые раны могут заживать 0 Источник:

3. Момент, в котором показано, что именно случилось с авиабилетом Кевина 0 Источник:

4. Пиццерия в фильме называется "Пицца маленького Нерона", и ее слоган - "Никакой возни". А поскольку легенда гласит, что император Нерон мешкал с принятием мер во время большого пожара в Риме, слоган - умный способ сказать: "Твоя пицца не сгорит" 0 Источник:

5. Персонаж Джо Пеши с самого начала носит зажим для галстука в форме пистолета 0 Источник:

6. Появление старика Марли сопровождает мрачная мелодия "Dies Irae", отсылка к смерти. После того, как Кевин заговаривает с ним, хор начинает петь рождественский гимн "Carol Of The Bells" - и становится ясно, что первое впечатление обманчиво 0 Источник: Отсылка к смерти - потому что про старика ходят слухи о том, что он убил всю свою семью. Обе мелодии исполняются в миноре, для того чтобы было проще перейти от одной к другой.

7. В "Один дома-2" (1992 г.) в эпизоде снялся Дональд Трамп. Он был владельцем помещения, где проходили съемки, и настоял на своем участии в фильме 0 Источник:

8. В фильме "Один дома" (1990) когда семья уезжает, при подсчете у них 17 человек, которые должны сесть в две машины - в одну восемь, в другую девять. Отсутствия Кевина никто не заметил, потому что все думали, что он в другой машине 0 Источник:

9. "Один дома" (1990). У Марва фальшивые голые ступни 0 Источник:

10. В "Один дома-2" Фуллер носит ту же куртку, в которой был Кевин в первом фильме. Ведь Кевин ужеподрос и его одежда перешла к младшему брату 0 Источник:

11. Когда сотрудница аэропорта проверяет билеты и считает членов семьи, все сходится. Ведь в этот момент Кевин находится на чердаке, а его билет - в мусорном ведре, и количество пассажиров действительно соответствует количеству билетов на самолет 0 Источник:

12. Кадры из гангстерского фильма "Ангелы с грязными душами с фразой "Сдачу оставь себе, грязное животное!" были созданы исключительно для съемок. Такого фильма не существует. Но он основан на фильме с названием "Ангелы с грязными лицами" 0 Источник:

13. В "Рождественских хрониках-2" (2020) есть эпизод в аэропорту, в котором какая-то дама отчаянно хочет улететь обратно в Чикаго. Это дань уважения к аналогичной сцене из фильма "Один дома" с Кейт Маккаллистер 0 Источник:

14. То, что у семьи Маккаллистеров есть собака, мимоходом упоминается в самое начале. Это объясняет наличие специальной дверцы для собаки на кухне, использованной в фильме позже 0 Источник:

15. В "Один дома 2", когда Кевин стоит у елки рядом с Рокфеллер-центром, все огни в здании погашены, кроме двух. Горящие огни и звезда на вершине елки повторяют логотип продюсерской компании Hughes Entertainment, снявшей фильм 0 Источник:

16. В фильме "Один дома" (1990) Кевин не только просыпается один в пустом доме на Рождество, но и, вероятно, впервые понимает, что Санты не существует. Молоко и печенье, которые он ему оставил, стоят нетронутыми 0 Источник:

17. В начале фильма отец Кевина просит его собрать свои игрушечные машинки с пола, потому что "тетя Лесли чуть не сломала себе из-за них шею". Помня об этом, Кевин делает такую ловушку для бандитов 0 Источник:

18. Гарри женат. Когда тарантул приземляется на него в конце фильма, на левой руке персонажа отчетливо видно обручальное кольцо 0 Источник:

19. Тетушку, которая кормит голубей в парке в фильме "Один дома-2", играет вовсе не журналист Пирс Морган. Хоть и очень похоже 0 Источник:

20. Травма старика Марли напоминает травму распятого на кресте человека, что символизирует ложное суждение и непонимание 0 Источник:

21. Семья Маккаллистеров в Париже смотрит французскую версию фильма "Эта прекрасная жизнь", в котором герой попадает в альтернативную реальность, пожелав никогда не родиться. Подобно Кевину, когда он желает, чтобы его семья исчезла 0 Источник:

22. В "Один дома-2" у Гарри виден шрам от ожога на руке, полученного во время событий, происходивших в первом фильме 0 Источник:

23. В первом фильме есть повторяющаяся шутка о том, что все врезаются на машине в статую перед домом. Дважды это делает посыльный из пиццерии, один раз автобус из аэропорта. А еще полицейский, которого отправили проверить дом 0 Источник:

24. Создатели "Один дома-2" специально "смягчили" некоторые звуки для того, чтобы не пугать впечатлительных зрителей Когда бандиты падают на бетонный пол, используется звук удара по твердому дереву. Когда металлическая труба прилетает им прямо в лицо, используется звук удара тонкого металлического столба об пол.

25. В фильме "Один дома" (1990) у Марва есть коллекция украденных снежных шаров из каждого дома, который он ограбил. В одной из сцен показано, как он ее пополняет 0 Источник:

26. Фильм "Один дома" снят так, что в цветовой гамме основными являются красный и зеленый цвета 0 Источник:

27. Дядя Кевина Роб и тетя Джорджет, которые владеют таунхаусом в Нью-Йорке в фильме "Один дома-2", появляются на экране только на пару секунд в первом фильме. А во втором их не показывают вовсе 0 Источник:

28. В "Один дома-2" Марв думает, что схватил Кевина, потому что на ребенке такая же шапка, какая была у Кевина в первом фильме 0 Источник:

29. В фильмах "Один дома" (1990) и "Приключения приходящей няни" (1987) есть похожий момент: газонный жокей - статуя, которую сбивает машина или грузовик. Обе картины снял режиссер Крис Коламбус 0 Источник: