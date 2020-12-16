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"Один дома": 30 интересных деталей, которые заметили только наблюдательные зрители

"Один дома": 30 интересных деталей, которые заметили только наблюдательные зрители (30 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 13:54
Сообщество : Кино
Метки: детали   из фильмов   маколей калкин   один дома   рождество   сцены   факты   
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Последние недели декабря - самое время пересматривать старые добрые фильмы про Рождество и Новый год. Кто-то включит "Крепкий орешек", кто-то - "Плохого Санту", а чье-то сердце навсегда отдано комедийной серии "Один дома" с Маколеем Калкиным. А уж в этом году - тем более! Ведь многим придется провести зимние каникулы не в поездке, а дома (и, возможно, в одиночестве).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: детали   из фильмов   маколей калкин   один дома   рождество   сцены   факты   
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