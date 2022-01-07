Автор:
07 января 2022 20:55
Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди и лица своей эпохи.
3.
Британская актриса Джули Эндрюс, 1960-е
6.
Британская актриса и модель Мэриан Д,Або.
7.
Сара Джессика Паркер и Хелен Хант.1980 г.
8.
Актриса и певица, участница конкурса Мисс Мира-72 Линда Картер. США. 1970 г.
9.
Бухта Монтего, Ямайка октябрь 1958 г.
11.
Элизабет Тейлор. 1951 год.
12.
Танцовщица из Латинского квартала. Париж, 1950-е.
13.
Одинокий сочельник в парижском кафе Фото: Луи Стеттнер (американец. 1922-2016). Франция - Париж, остров Сен-Луи, 1951 г.
14.
Модель из Киева на показе мод в Тбилиси, 1989 Фото: Малхаз Датикашвили
17.
Cora Korsett - чемпионка 1970-х по затягиванию собственной талии.
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Изабель Аджани на снимке Жан-Клода Дойча, 1973 год.
20.
Моржовые забавы. Мичиган, США, 1940-е
21.
Возле ГУМа. Маму ждут, наверное...
23.
Ах, эта свадьба! Рита Уилсон и Том Хэнкс, 1988 г.
24.
Спящий в метро. США, Нью-Йорк, 1939 год.
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В буфете Кремлёвского дворца съездов. Москва, 60-е. ©Виктор Васильевич Ахломов.
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Эти парни 50 лет назад написали рок-оперу "Иисус Христос Суперзвезда". Слева Эндрю Ллойд Уэббер, справа Тим Райс, 1970 г.
28.
Джои Лэнсинг - сногсшибательная актриса и секс-символ Голливуда середины 20-го века.
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Мэри Стёрдивант и Мэри Хьюз "Пляжное одеяло Бинго" 1965 г.
30.
Ричард Гир и Сьюзан Сарандон 1988 г.
31.
Мария Каллас в аэропорту Лондона Фото Р. Пауэлл 1958 г.
32.
Джон Леннон и Чак Берри
33.
1964 год. Великий Альфредо Ди Стефано затягивается сигареткой на скамейке "Реала"
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Роми Шнайдер и Рудольф Нуреев. 1993 г.
36.
Линия талии завышена...
37.
Джейн Сеймур - 1970-е
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Василий Кандинский со своим котом Васькой, 1907 Фото: Габриеле Мюнтер
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А может, это переодетая Юлька Тимошонка? Тут она еще без косы, но скоро отрастит.