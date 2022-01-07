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Люди и лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
07 января 2022 20:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: знаменитости   интересно   фото   
916
40
Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди и лица своей эпохи.
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Метки: знаменитости   интересно   фото   
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3  комментария
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160
zz 3 часа назад
Такую "мешанину" в здравом уме придумать трудно. А за Монику Беллуччи в конце так вообще жирный минус. Это надо прямиком к психиатру.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
14. Модель из Киева на показе мод в Тбилиси, 1989 Фото: Малхаз Датикашвили

А может, это переодетая Юлька Тимошонка? Тут она еще без косы, но скоро отрастит.
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