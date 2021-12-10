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Поляки рисуют Меркель рядом с Гитлером и требуют репараций

Поляки рисуют Меркель рядом с Гитлером и требуют репараций (2 фото)

Автор:
10 декабря 2021 19:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Меркель   Польша   варшава   плакаты   политика   репарации   требования   
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В Польше на улицах развесили массу плакатов, где экс-канцлер ФРГ изображена в компании с боссами нацизма.
В Польше ждут официальный визит нового главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Берблок. В преддверии события по улицам Варшавы развесили неоднозначные плакаты. На них экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель изображена в компании то с Геббельсом, то с Гитлером. Есть и портреты других современных немецких политических деятелей в одиозном антураже.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на немецкое N-TV, изображения часто сопровождены надписями в которых немецкое руководство призывают выплатить Варшаве репарации за ущерб, что нацистская Германия причинила полякам за период Второй мировой.
Журналисты N-TV связывают акцию с именем скандально известного художника Войцеха Коркуча. Понятно, что «веселье» не за счет эпатажного художника. Средства, как сообщают источники телевизионщиков, выделены близким к правительству Польши фондом.

Разговоры о репарациях Варшава поднимает не первый раз. Они перманентно вспыхивают несколько лет подряд. По вопросу желанных компенсаций в стране даже создана специальная парламентская комиссия.

Германия, со своей стороны, напоминает: польское правительство еще в 1953 году само отказалось от немецких репараций.

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Метки: Германия   Меркель   Польша   варшава   плакаты   политика   репарации   требования   
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36k
kalinser 3 часа назад
Поляки могут требовать только отдельный нюрнбергский процесс по сговору Пилсудского с Гитлером!
И признание Польши агрессором во Второй Мировой!

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6k
Pravednik84 13 минут назад
Требовать репарации можно и нужно, но только когда ты победил и твои войска в столице врага. Поляки как победители были в Берлине, честь им и хвала, но как то всё больше с удовольствием сотрудничали с немецкими панами, ну и воевали с удовольствием.
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1k
Гур 19 минут назад
Репарации они хотят...пусть епут гусей, попрошайки...
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41k
Raush Полчаса назад
Что поляки, что немцы... говнолюди, поляки - жадные, немцы - стукачи (личный опыт).
Хотя как всегда выводы немного обобщенные, знаю поляков - хороших людей (мои соседи) да и немцы попадаются неплохие, но они как правило в обществе считаются изгоями.
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11k
Inlex 37 минут назад
так Меркель это дочь Гитлера... известно в узких кругах... теперь уже в широких...
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491
Максим Максимов Час назад
значит пора пшекам устроить новый "аттракцион" под названием "Освенцим 2022"
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237
Basin Максим Максимов Полчаса назад
попутал не освенцим, а катынь .
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20k
Ego sum qui sum Час назад
пора уже, пора России затребовать от Монголии того же
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440
阿鋒 Час назад
Это же «пшеки». Это все объясняет :)
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479
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Самые лютые враги это нищие, из которых вы сделали успешных людей.
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38k
Андрей 2 часа назад
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27k
Мойша 2 часа назад
А вот за подобные плакаты Германии следовало бы отменить визиты и немножко прижать поляков в ЕС. И выкинуть из сертификационной комиссии по "СП-2". Тем более, что пшеки ничего там не решают, и от них ничего не зависит.
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27k
Мойша 2 часа назад
А немцы не хотят затребовать с поляков реституцию за 1946 г при выселении немцем и их ограбление?
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62k
parallax 2 часа назад
Как залежалые и яхвеизбранные, всю жизнь с протянутой рукой.
Пусть ещё с монголов репарации требуют, убогие.
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42k
Прораб 2 часа назад
Репараций? Это вроде бы победители у побеждённых отжимают. СССР из Германии кучу ништяков вывез. А разве Польша в числе стран победителей во во 2-й мировой? Ан нет, в 1945-м гордые пшеки стояли обоссанные в сторонке и тихо молились, что вообще целы остались.
Там французы славно подсуетились, когда какой то фашист удивился лягушатникам на подписании капитуляции. Типа - "что, и эти нас победили?
"
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378k
Алексей 2 часа назад
что ж они когда она была у власти себе такого не позволяли??? ссали по ляхам?
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38k
Андрей 2 часа назад
На чьи деньги жирует гиена? Или поляки хотят сказать, что при Адике у них жизнь была такая же как и при Меркель? Такая же сытная. Рейхсмарки составами направлялись из германии в Польшу, чтобы полякам сытнее жилось. Помогать полякам - дело не благодарное - придёт время и они вместо "спасибо" вас с говном смешают.
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7
zz Андрей 19 минут назад
Это сколько говна(тех кто только потребляет, и символически отмечены "голубым") набрали в ЕС, а всё ради пушечного мяса, и всё назло России. Еще пусть хохлопридурков примут и две нижних строчки будут достойны друг друга.
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237
Basin 2 часа назад
и это те ,которые на государственном уровне отказываются вернуть собственность евреев,захваченную во времена второй мировой войны .дырку им от бублика .
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4k
a_komolow 2 часа назад
Пора польшу опять делить!
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3k
Tuskub 2 часа назад
... уж извините, но Польша - это самая главная (из некоторых) ущербная страна в "хотелках" исторического плана. Не буду "разжевывать" (кому интересно, ежели не знает - может почитать), но лично мое к ней отношение - негативное - обращаю внимание - ни в коем разе не к народу, а к правительству. Популисты разных мастей разыгрывают националистическую карту Польши "от можа до можа"... Грустно это, похоже на идиотизм, видимо ничего другого там не осталось - ни совести, ни чести, ни самоуважения.. ИМХО
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419
horror stalker Tuskub 2 часа назад
Добьются что их поделят, последний раз и навсегда.
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419
horror stalker Tuskub 2 часа назад
Это вряд ли, снаряд в оду и туже лунку обычно не попадает, хотя...
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12k
ss 3 часа назад
Ну, по-поводу картинки я абсолютно согласен! Всё в точку!... Кстати! а знаете, что у Алоизыча была сестра по имени Ангела? Так в Википедии написано.
Насчёт репараций - сосите фаллос у пьяной обезьяны. Это раньше, когда СССР за спиной стоял, можно было пальцы гнуть, а сейчас... Только орально.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 3 часа назад
В Европе уже новый Fuhrer нарисовался !!!
** В ЕС хотят аннулировать Нюрнбергский кодекс
В среду 02 декабря 2021 года Урсула Ван Дер Ляйен – глава Европейского союза (ЕС) – заявила прессе, что она хотела бы, чтобы давний Нюрнбергский кодекс полностью игнорировался в пользу того, чтобы страны могли принудительно вакцинировать любого, кто отказывается от модного укола.
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Следом придут те,что скажут ,как накладно лечить больных и немощных.
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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