Поляки рисуют Меркель рядом с Гитлером и требуют репараций

1415
2
В Польше на улицах развесили массу плакатов, где экс-канцлер ФРГ изображена в компании с боссами нацизма.
В Польше ждут официальный визит нового главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Берблок. В преддверии события по улицам Варшавы развесили неоднозначные плакаты. На них экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель изображена в компании то с Геббельсом, то с Гитлером. Есть и портреты других современных немецких политических деятелей в одиозном антураже.
Как сообщает Газета.ru со ссылкой на немецкое N-TV, изображения часто сопровождены надписями в которых немецкое руководство призывают выплатить Варшаве репарации за ущерб, что нацистская Германия причинила полякам за период Второй мировой.
Как сообщает Газета.ru со ссылкой на немецкое N-TV, изображения часто сопровождены надписями в которых немецкое руководство призывают выплатить Варшаве репарации за ущерб, что нацистская Германия причинила полякам за период Второй мировой.
Журналисты N-TV связывают акцию с именем скандально известного художника Войцеха Коркуча. Понятно, что «веселье» не за счет эпатажного художника. Средства, как сообщают источники телевизионщиков, выделены близким к правительству Польши фондом.
Разговоры о репарациях Варшава поднимает не первый раз. Они перманентно вспыхивают несколько лет подряд. По вопросу желанных компенсаций в стране даже создана специальная парламентская комиссия.
Германия, со своей стороны, напоминает: польское правительство еще в 1953 году само отказалось от немецких репараций.
Разговоры о репарациях Варшава поднимает не первый раз. Они перманентно вспыхивают несколько лет подряд. По вопросу желанных компенсаций в стране даже создана специальная парламентская комиссия.
Германия, со своей стороны, напоминает: польское правительство еще в 1953 году само отказалось от немецких репараций.
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Художница создает коллекцию "Мои уродские тарелки"
- История одного подвига: "так было нужно"
- Поляк показал, как выглядит его родной город во время пандемии коронавируса
- В Германии вывесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
- Российский художник превратил персонажей мультфильмов в героев самых мрачных фильмов ужасов
28
Понравилось28
Новости партнёров
И признание Польши агрессором во Второй Мировой!
Хотя как всегда выводы немного обобщенные, знаю поляков - хороших людей (мои соседи) да и немцы попадаются неплохие, но они как правило в обществе считаются изгоями.
Пусть ещё с монголов репарации требуют, убогие.
Там французы славно подсуетились, когда какой то фашист удивился лягушатникам на подписании капитуляции. Типа - "что, и эти нас победили?"
Насчёт репараций - сосите фаллос у пьяной обезьяны. Это раньше, когда СССР за спиной стоял, можно было пальцы гнуть, а сейчас... Только орально.
** В ЕС хотят аннулировать Нюрнбергский кодекс
В среду 02 декабря 2021 года Урсула Ван Дер Ляйен – глава Европейского союза (ЕС) – заявила прессе, что она хотела бы, чтобы давний Нюрнбергский кодекс полностью игнорировался в пользу того, чтобы страны могли принудительно вакцинировать любого, кто отказывается от модного укола.
-----
Следом придут те,что скажут ,как накладно лечить больных и немощных.