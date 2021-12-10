Поляки рисуют Меркель рядом с Гитлером и требуют репараций

Журналисты N-TV связывают акцию с именем скандально известного художника Войцеха Коркуча. Понятно, что «веселье» не за счет эпатажного художника. Средства, как сообщают источники телевизионщиков, выделены близким к правительству Польши фондом.



Разговоры о репарациях Варшава поднимает не первый раз. Они перманентно вспыхивают несколько лет подряд. По вопросу желанных компенсаций в стране даже создана специальная парламентская комиссия.



Германия, со своей стороны, напоминает: польское правительство еще в 1953 году само отказалось от немецких репараций.