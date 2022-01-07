Самый известный русский крейсер, который так и не сдался врагу. Рассказываем о «Варяге»

В Древней Руси варягами или норманнами называли выходцев из Скандинавии. В западных странах их часто именуют викингами. В свое время пришедшие из северных морей на расписных ладьях варяги Синеус, Трувор и Рюрик принесли на Русь государственность.
Картина «Призвание варягов». Автор - В. М. Васнецов
Вместе с тем норманны были и первыми профессиональными воинами на Руси, облик которых впоследствии стал характерен для всего русского воинства. Все прекрасно помнят, как выглядел древнерусский богатырь: в кольчуге, кованом остроконечном шлеме, с большим щитом, вооружённый мечом или топором. Варяги и до сих пор ассоциируются с первыми русскими воинами. Конечно, это слово не могло не отразиться в названиях русского оружия.
На флоте имя «Варяг» в XIX веке впервые получил парусно-винтовой корвет Российского императорского флота. Он был спущен на воду 1 июня 1861 года, прославился научными и военными походами, а 21 июня 1886 года был исключён из боевых списков.
Корвет «Варяг» на рейде
В начале XX века именем «Варяг» в честь этого корвета был назван бронепалубный крейсер 1-го ранга ВМФ Российской империи. Именно этот корабль получил впоследствии мировую известность, и именно о нём пойдёт речь в этой статье.
Художественное изображение крейсера «Варяг»
История создания
К концу XIX — началу XX века Российская империя остро нуждалась в сильном флоте на Тихом океане. Восточные границы государства вышли к Японскому морю. А на берегу Жёлтого моря Россия получила в аренду от Китая обширные территории Маньчжурии, в том числе незамерзающий Порт-Артур. В то же время на эти территории претендовала Япония, активно развивавшая свой военный флот. Для защиты своих интересов и новых территорий в регионе Россия принялась за ускоренное строительство кораблей. Своих верфей для этого было недостаточно, и многие корабли заказывались за рубежом.
Крейсер «Варяг» был заложен в 1898 году на верфи американской компании William Cramp and Sons в Филадельфии. 31 октября 1899 года он был спущен на воду, а в 1900 году в рамках контракта передан Российской империи. В 1901 году «Варяг» вступил в строй с базированием в Порт-Артуре.
Строился корабль по проекту, схожему с проектами крейсеров типа «Касаги» и «Диана». Некоторые наработки при проектировании и строительстве «Варяга» были учтены в разработке быстроходного американского крейсера «Сент-Луис». По документации «Варяг» должен был иметь скорость хода в 23,2 узла. Но изначально неудачная конструкция котлов Никлосса, ряд дефектов, допущенных при строительстве, а также слабая ремонтная база русских портов привели к тому, что уже через несколько лет службы «Варяг» не мог развить скорость свыше 14 узлов. Данный факт практически сводил на нет преимущества крейсера.
Технические характеристики
Тип корабля: бронепалубный крейсер.
Водоизмещение: нормальное — 6500 тонн, полное — 7022 тонны.
Длина: 129,56 м.
Ширина: 15,9 м (без обшивки).
Осадка: 5,94 м (на миделе).
Бронирование:
- Броневая палуба — 38/57/76 мм;
- Боевая рубка — 152 мм;
- Вес брони — 588 тонн.
Двигатели: вертикальные паровые машины тройного расширения, 30 паровых котлов Никлосса.
Мощность: 20000/21000 л.с. при спуске на воду.
Движитель: 2 трёхлопастных винта.
Скорость хода: 20,5 узлов (после ремонта 1903-го года).
Дальность плавания (10-узловым ходом):
- 6100 миль (при полном запасе угля);
- 3270 миль (при нормальном запасе угля).
Экипаж: 20 офицеров, 550 матросов и унтер-офицеров.
Вооружение:
Артиллерия:
- 12 × 152-мм/45;
- 12 × 75-мм/50;
- 8 × 47-мм/43;
- 2 × 37-мм/23;
- 2 × 63-мм/19 орудия Барановского;
- 2 × 7,62 пулемёта.
Минно-торпедное вооружение:
- 6 × 381-мм ТА (2 в штевнях, 4 бортовых, 12 торпед);
- 2 × 254-мм ТА (6 метательных мин);
- 35 мин заграждения.
Довоенная служба
К началу XX века основные силы Тихоокеанского флота Российской империи перебазировались из Владивостока в Порт-Артур. Сюда же был распределён и новенький «Варяг», который вошел в состав 1-й Тихоокеанской эскадры.
Командир крейсера «Варяг» Всеволод Фёдорович Руднев
В первое плавание крейсер вывел капитан Владимир Иосифович Бэр. В период 1901-1902 годов под его контролем прошли испытания приборов управления артиллерийским огнём и прочих систем корабля. Были выявлены существенные отклонения показателей от проектных. В частности, крейсер не мог развивать заявленную скорость. С 1 марта 1903 года под свое командование крейсер принял Всеволод Фёдорович Руднев. В этом же году «Варяг» прошёл ремонт, после которого крейсер смог выдавать скорость в 20,5 узлов вместо 14-16.
Крейсер «Варяг» и броненосец «Полтава» в Западном бассейне Порт-Артура, ноябрь 1902 г.
Накануне Русско-японской войны «Варяг» был направлен в корейский порт Чемульпо (современный Инчхон, рядом с Сеулом). В Корее крейсер должен был охранять русскую миссию. Факт распространения русского влияния на Корею для японцев был неприемлем и послужил одним из поводов к объявлению Японской империей войны России.
Героический бой
8 февраля 1904 года японская эскадра под командованием контр-адмирала Сотокити Уриу на внешнем рейде блокировала Чемульпо. К этому моменту из русских кораблей в порту находились крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Также там стояли корабли и других стран — Англии, Франции, США и Италии, но японцев они не интересовали. Утром 9 февраля контр-адмирал Уриу предъявил Рудневу ультиматум и объявил о том, что Япония и Россия находятся в состоянии войны. Японцы требовали от русских сдаться до полудня, угрожая в противном случае, в нарушение международного права, открыть по ним огонь.
В состав японской эскадры входили 2 броненосных крейсера («Асама» и «Тиода»), 4 бронепалубных крейсера («Нанива», «Ниитака», «Такатихо» и «Акаси»), а также 8 миноносцев. Четырнадцать кораблей против двух русских. Для Руднева и его моряков заявление японцев стало полной неожиданностью. Так началась Русско-японская война 1904-1905 гг.
Всеволод Фёдорович собрал офицеров и матросов на палубе крейсера. Он сообщил им о вероломном поведении японцев и их ультиматуме. Командир принял решение не сдаваться, о чем сообщил команде: «Безусловно, мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была.
Никаких вопросов о сдаче не может быть — мы не сдадим крейсер и самих себя и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови. Исполняйте каждый свои обязанности точно, спокойно, не торопясь. Особенно комендоры, помня, что каждый выстрел должен нанести вред неприятелю. В случае пожара тушить его без огласки, давая мне знать». Команда поддержала командира, сомнений ни у кого не было.
«Варяг» и «Кореец» выходят в бой
Вместе с «Варягом» в бой пошла и канонерская лодка. «Кореец» был небольшим, уже устаревшим кораблем с невысокой скоростью хода. Его длина составляла 66,3 м, экипаж — 12 офицеров и 162 матроса. Но при этом на «Корейце» имелось пушечное и торпедное вооружение.
Японская эскадра тем временем заняла выгодное положение за островами Пхамильдо и ждала русские корабли. В 11.20 «Варяг» и «Кореец» снялись с якорей и направились к выходу из порта.
Команды были выстроены на палубах, при проходе мимо нейтральных кораблей оркестр играл национальные гимны их стран. На иностранных кораблях также играла музыка, их команды провожали русские корабли криками «Ура». Хотя японцы и были готовы к бою тактически, они не ожидали бессмысленной атаки русских, надеясь на принятие ими капитуляции.
Бой начался в 11.45. Первый пристрелочный выстрел с расстояния 7 км дал крейсер «Асама», к нему подключились и остальные корабли эскадры. Практически сразу русские корабли попали под сфокусированный огонь противника. Стреляли преимущественно по «Варягу». Получая попадания, крейсер продолжал идти на врага. В 11.47 «Варяг» открыл огонь. Но уже в 12.03 корабль получил попадание в дальномерную станцую, в результате чего она была уничтожена. Дальнейшая стрельба «Варяга» оказалась малоэффективной. На крейсере начался пожар. Было принято решение отвернуть в сторону для борьбы с огнем. В момент отворота «Варяг» получил наибольшее количество попаданий японских снарядов, повреждения стали критическими. Крейсер направился обратно в порт, преследуемый «Асамой». «Кореец» к этому моменту отстал и не получил каких-либо значимых повреждений.
Схема боя у Чемульпо
По возвращении в порт на общем собрании офицеров крейсера было принято решение уничтожить корабли, чтобы те не достались врагу. Команда эвакуировалась на корабли нейтральных стран, после чего на «Варяге» открыли кингстоны, и он затонул. «Кореец» был взорван. Также был затоплен российский пароход «Сунгари».
В ходе часового боя «Варяг» получил не менее 11 попаданий. У него была пробоина в районе ватерлинии, корабль получил значительный крен на борт. На корме возник сильный пожар, значительная часть надстроек и орудий были уничтожены. На «Варяге» был убит 31 и ранен 91 матрос и офицер. Был контужен и ранен в голову и сам командир Руднев.
Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» возвращаются после боя
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»
Хотя у русских кораблей не получилось прорваться через японскую эскадру, слава о подвиге «Варяга» и «Корейца» разлетелась по всему миру. Врагу не удалось сломить дух русских моряков. Несмотря на неминуемость поражения, они приняли бой с многократно превосходящими их силами противника. Флаг на русских кораблях не был спущен.
На родине моряков приняли с большими почестями, впоследствии все они были удостоены государственных наград. Об их подвиге сложены песни и сняты фильмы.
Некоторые современные историки пытаются умалить подвиг «Варяга». По их мнению, Руднев поступить иначе не мог, экипаж стрелял не метко и вообще завысил свои заслуги. Но даже сами японцы восхищались подвигом русских моряков. В 1907 году японский император Муцухито в знак признания их героизма направил В. Ф. Рудневу орден Восходящего солнца II степени.
В руках японцев
Практичные японцы 8 августа 1905 года подняли «Варяг» со дна залива. Корабль отремонтировали и 9 июля 1907 года в качестве крейсера 2-го класса включили в состав японского флота под именем «Соя». Корабль использовался в учебных целях и в боевых действиях участия не принимал. По личному решению японского императора на корме оставили надпись «Варягъ». Новобранцам корабля рассказывали о том, как он сразился с целой эскадрой и не сдался.
Крейсер «Варяг» сразу после поднятия японцами
Во время Первой мировой войны отношения между странами наладились, и в 1916 году крейсер «Соя» был выкуплен Россией у Японии. 5 апреля 1916 года корабль перешел во Владивосток, после чего под прежним именем «Варяг» был включён в состав флотилии Северного Ледовитого океана. Затем он совершил переход в Романов-на-Мурмане, как в царское время называли Мурманск.
Восстановленный японцами «Варяг» под новым именем «Соя»
Послесловие
История с «Варягом» могла бы закончиться торжественной постановкой его на вечную стоянку. Но у истории нет сослагательного наклонения. В феврале 1917 года «Варяг» был отправлен в Англию на ремонт. После Октябрьской революции крейсер был арестован и конфискован из-за политических разногласий британцев с новым советским правительством. В 1920 году его перепродали на слом.
Но геройский «Варяг» не мог погибнуть, будучи разрезанным на металл. Его ждала другая участь. При буксировке корабль попал в шторм и сел на мель у западных берегов Шотландии в заливе Ферт-оф-Клайд Ирландского моря, где и покоится по сей день. Как настоящий норманн, последнее пристанище легендарный «Варяг» нашел в северных холодных водах, где некогда высаживались со своих драккаров викинги.
Современный ракетный крейсер «Варяг»
Подвиг моряков «Варяга» не будет забыт. И славная традиция названия боевых кораблей этим именем продолжается. В наши дни почётное имя героя гордо носит его достойный преемник — ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164, флагман Тихоокеанского флота России.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
Авторский пост
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Самый известный крейсер не покорившийся врагу!?!? В годы русско-японской был десяток кораблей как раз не покорившихся врагу.. Которые сражались до последнего против превосходящих сил врага и погибали в бою. Но реклама дело великое.. Стране была нужна героическая эпопея.. Потому абсолютно некомпетентного Руднева вместо суда, на чем настаивали многие, сделали героем.. Мало того, что погубил новенький крейсер практически устранившись от ведения боя и просидев в каюте, но ещё и затопил его на мелководье по просьбе британцев. В итоге Японцы подняли Варяг и ввели в состав флота.. Рудневу император к этому события даже медаль прислал. Варяг мог уйти, Кореец не имел абсолютно никакой цены по сравнению с крейсером. Мне счас наставят минусов люди, плохо знающие историю, но поинтересуйтесь хотя бы биографией Руднева.. Он был никакой командир, команда его откровенно презирала. И бой был проведен отвратительно.
Да и песню о подвиге "Варяга" придумали вовсе не русские, но русских прославлявшие, в данном случае австрийцы, песня написана на стихи австрийского поэта Рудольфа Грейнца.
Читали мы биографию Руднева, А вот Вашу не довелось, сравнить кто храбрее не получается как то..
И что Вас так удивляет в том что варяги пришли княжить на Русь? Ну не было на Руси своих институтов власти.. и что в том плохого? Кстати Шведы по фински русью как раз и называются, ruotsi - по русски русь, по аналогии с самоназванием финнов suomi - по русски сумь... Так что любите как есть Родину - мать Вашу! Со всеми её историческими заковыками.! Отечества не всегда блистают мнимым величием!
Полная чушь, данные термины одновременно встречаются в византийских источниках. При чем там написано что "Варяги и викинги внешне очень похожи и вооружены практически одинаково, но говорят на разных языках, не понимают друг друга и враждебно относятся друг к другу. Это вызвано тем, что варяги грабят морские поселения викингов, и когда викинги напали на столицу варягов - Ладогу, варяги за это полностью разрушили и сожгли столицу викингов".
....
В русских источниках "варягам" противопоставляют их врагов "свеев". А свеи - это устаревшее название шведов. И кстати, в шведской историографии есть упоминание о том что "...Русские пришли на многих кораблях в 1187 году, взяли штурмом Ситгунну и сожгли ее полностью. После этого столица была перенесена..."
Последний парад наступает!
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!