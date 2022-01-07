Самый известный русский крейсер, который так и не сдался врагу. Рассказываем о «Варяге»

Крейсер «Варяг» и броненосец «Полтава» в Западном бассейне Порт-Артура, ноябрь 1902 г.

Накануне Русско-японской войны «Варяг» был направлен в корейский порт Чемульпо (современный Инчхон, рядом с Сеулом). В Корее крейсер должен был охранять русскую миссию. Факт распространения русского влияния на Корею для японцев был неприемлем и послужил одним из поводов к объявлению Японской империей войны России.

Героический бой

8 февраля 1904 года японская эскадра под командованием контр-адмирала Сотокити Уриу на внешнем рейде блокировала Чемульпо. К этому моменту из русских кораблей в порту находились крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Также там стояли корабли и других стран — Англии, Франции, США и Италии, но японцев они не интересовали. Утром 9 февраля контр-адмирал Уриу предъявил Рудневу ультиматум и объявил о том, что Япония и Россия находятся в состоянии войны. Японцы требовали от русских сдаться до полудня, угрожая в противном случае, в нарушение международного права, открыть по ним огонь.

В состав японской эскадры входили 2 броненосных крейсера («Асама» и «Тиода»), 4 бронепалубных крейсера («Нанива», «Ниитака», «Такатихо» и «Акаси»), а также 8 миноносцев. Четырнадцать кораблей против двух русских. Для Руднева и его моряков заявление японцев стало полной неожиданностью. Так началась Русско-японская война 1904-1905 гг.

Всеволод Фёдорович собрал офицеров и матросов на палубе крейсера. Он сообщил им о вероломном поведении японцев и их ультиматуме. Командир принял решение не сдаваться, о чем сообщил команде: «Безусловно, мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была.

Никаких вопросов о сдаче не может быть — мы не сдадим крейсер и самих себя и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови. Исполняйте каждый свои обязанности точно, спокойно, не торопясь. Особенно комендоры, помня, что каждый выстрел должен нанести вред неприятелю. В случае пожара тушить его без огласки, давая мне знать». Команда поддержала командира, сомнений ни у кого не было.