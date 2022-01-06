Как снимали "Человек с бульвара Капуцинов"

Однажды в не совсем тихом городке Дикого Запада появляется мистер Фёст с допотопным кинопроектором. И теперь заядлым картежникам не до перестрелок. Каждый день за стаканом молока они наблюдают чужую, более интересную жизнь, рассказанную братьями Люмьер. А тем временем сам мистер Фёст покоряет сердце неукротимой танцовщицы Дианы. Однако далеко не всем приятен парижанин, особенно бармену Гарри, доходы которого стали катастрофически падать. И к тому же не один только Фёст способен заметить красоту своенравной Дианы…





«Человек с бульвара Капуцинов» — последний фильм Андрея Миронова, если не считать незаконченного актером «Следопыта». Уже только поэтому он мог бы стать фильмом уникальным, легендой — после неожиданной смерти актера многие смотрели эту комедию заново по нескольку раз, пытаясь разглядеть в лице Миронова какое-то предчувствие, предвестие печального финала.