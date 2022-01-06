Как снимали "Человек с бульвара Капуцинов"

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В этом году исполняется 35 лет легендарному фильму, который за год проката посмотрели 60 млн. зрителей, и в которой свою последнюю главную роль в кино сыграл Андрей Миронов.
Натурные съёмки проводились в Крыму, в Тихой бухте, где была построена фанерная декорация городка из Дикого Запада. Этот фильм схож с пародией на американские вестерны "Лимонадный Джо". Во время съёмок был объявлен конкурс на другое название фильма, но в итоге осталось оригинальное.
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Сюжет фильма
Однажды в не совсем тихом городке Дикого Запада появляется мистер Фёст с допотопным кинопроектором. И теперь заядлым картежникам не до перестрелок. Каждый день за стаканом молока они наблюдают чужую, более интересную жизнь, рассказанную братьями Люмьер. А тем временем сам мистер Фёст покоряет сердце неукротимой танцовщицы Дианы. Однако далеко не всем приятен парижанин, особенно бармену Гарри, доходы которого стали катастрофически падать. И к тому же не один только Фёст способен заметить красоту своенравной Дианы…
«Человек с бульвара Капуцинов» — последний фильм Андрея Миронова, если не считать незаконченного актером «Следопыта». Уже только поэтому он мог бы стать фильмом уникальным, легендой — после неожиданной смерти актера многие смотрели эту комедию заново по нескольку раз, пытаясь разглядеть в лице Миронова какое-то предчувствие, предвестие печального финала.
«Человек с бульвара Капуцинов» — последний фильм Андрея Миронова, если не считать незаконченного актером «Следопыта». Уже только поэтому он мог бы стать фильмом уникальным, легендой — после неожиданной смерти актера многие смотрели эту комедию заново по нескольку раз, пытаясь разглядеть в лице Миронова какое-то предчувствие, предвестие печального финала.
Поначалу Андрей Миронов не слишком стремился сниматься в этом фильме — был занят. Хотя и отказать Алле Суриковой было нелегко. Тем более она поставила вопрос ребром: если Миронов не станет сниматься в роли мистера Фёста, фильма «Человек с бульвара Капуцинов» не будет. Сценарий Эдуарда Акопова пылился на «Мосфильме» то ли пять, то ли шесть лет. Сурикова ждала согласия Миронова полгода. Мог ли он огорчить режиссера, да к тому же женщину?
На роль типичной американской красотки Дианы Литтл пробовались многие молодые актрисы — Ирина Розанова, Ольга Кабо, студентки театральных вузов и начинающие театральные звезды. Все эти пробы показали Андрею Миронову — на выбор. Он выбрал Александру Яковлеву-Аасмяэ. Она прославилась в фильме Александра Митты «Экипаж» и тогда была просто Александрой Яковлевой. Но во время съемок фильма актриса вышла замуж за мастера международного класса по прыжкам с парашютом и стала Аасмяэ. Для этой роли ей надо было многому научиться: профессионально танцевать, лихо скакать на лошади и привычно вертеть кольт вокруг пальца. Вот только пела Александра Яковлева не сама, оказалась девушкой не музыкальной.
Николай Караченцов должен был играть Черного Джека. Но, прочитав сценарий, актер решил, что будет он Билли. Попросил попробоваться и так азартно полез в драку с каскадером, что все были просто потрясены. Ковбой у Николая Петровича получился не только с кулаками, но и очень трогательным, с человеческим лицом.
А Черным Джеком стал Михаил Боярский. Уважаемые армяне — Фрунзик Мкртчян и Армен Джигарханян — не смогли приехать на съемки, поэтому их тоже заменили. Вождем индейцев стал Спартак Мишулин, а гробовщиком-критиком — Лев Дуров.
Хороший режиссер, отличные актеры — Табаков, отец и сын, Ярмольник, Филозов. Что еще надо для удачного фильма? Конечно же, талантливый композитор. Им стал Геннадий Гладков, который тоже был в этот период занят, но не смог отказать Миронову. Вот такой эффект репки — Сурикова уговорила Миронова, Миронов уговорил Гладкова, Гладков написал, как всегда, прекрасные песни. Среди них попадались даже шлягеры. Причем, что интересно, актеры записали песни раньше, чем начались съемки. Миронов и Боярский пели сами. Караченцов пел чуть-чуть. Александре Яковлевой подарила свой голос не кто-нибудь, а Лариса Долина.
Съемки «Человека с бульвара Капуцинов» начались летом 1986 года в Белогорске. Крым снова распахнул свои жаркие объятия киношникам. Работалось нелегко. Дело в том, что кавалерийским полком, участвовавшим в съемках, руководил некий капитан Советской армии. Он был самодур и начал ставить киношникам палки в колеса. Возниц должны были изображать каскадеры, но капитан усадил управлять дилижансом своего солдата. В результате лошади понесли, и дилижанс чуть не перевернулся. После этого Сурикова послала капитана куда подальше. Он послал Сурикову еще дальше и отбыл в Москву, но не сам, а со своими подчиненными и лошадьми в придачу.
Съемки были под угрозой, спасибо, жители близлежащих деревень стали приводить на съемочную площадку своих лошадей. Капитана еще долго вспоминали незлым тихим словом, некоторые высказывали версию, что он разозлился после того, как ему не дали сыграть в фильме хотя бы маленькую роль.
С лошадьми было связано еще одно ЧП. Украли жеребца Малыша, пропала с ним вместе бесследно и кобыла Верка. Решили обратиться в милицию. Снарядили в Планерское десант в составе Аллы Суриковой и Андрея Миронова. Начальник милиции обалдел, увидев «живого Миронова», обещал разобраться. Посетив могилу Волошина и галерею Айвазовского, творцы возвращались к месту дислокации и встретили идущего в том же направлении милиционера — он вел оперативно найденного Малыша.
Городок Санта-Каролина воздвигли под Феодосией, в Тихой бухте. Весь городок с банком, аптекой и пустыней — это большие цветные декорации. Кактусы — и те нарисованные. Однажды эти декорации чуть не унесло шквальным ветром. Алла Ильинична Сурикова, схватив подвернувшуюся под руку лопату, бросилась спасать городок, в то время как большая часть съемочной группы преспокойно играла рядом в картишки. Выручили каскадеры — вкопали укрепительные столбы, и городок устоял. После съемок киногруппа обратилась в Госкино с просьбой не рушить картонный город, но декорации сожгли.
На «Мосфильме» для вестерна не было ничего подходящего — ни кожаных седел, ни ковбойских сбруй, ни даже кольтов. Кое-чем поделилась братская чехословацкая студия «Баррандов». Перья для индейских уборов завезли из Крыма, но кого там ощипали — история умалчивает. В фильме есть кадр, где индеец смотрит кино, а Табакову из-за индейских перьев ничего не видно, и он ножничками эти перья — чик-чик — остригает. Представляете, какой был стресс для съемочной группы: а что если придется снимать дубль?!
Миронов, конечно, был центром фильма. Он помогал во время съемок, давал советы, многое предлагал, причем делал это настолько тактично, что даже обидчивые обычно актеры не обижались: Миронова уважали даже те, кто его недолюбливал.
Женщины, как известно, относились к Андрею Александровичу тепло. Но даже они не могли его поднять, когда надо было нести мистера Фёста на руках. Поэтому кричали и визжали на крупном плане женщины, несли артиста… каскадеры, переодетые в платья и женские шляпки. Каскадеры были даже возбуждены подобным заданием. Они красили губы, задирали юбки, показывали коленки, выставляли ножки… Восторг был общий.
Настроение звездной труппы фильма было, как определяет сама Сурикова, шалым. Все всё придумывали. Для своей роли бармена Мак-Кью Олег Табаков — уже солидный человек, ректор института и главный режиссер, крупный авторитет — придумал себе трубочки в ноздри, и нос стал «растопыренным», а лицо — «плюшевым». «Плюшевое» в ее понимании — коварно-добродушное. С Табаковым было трудно: его аппетит соразмерен его таланту, и он обычно съедал весь реквизит еще до начала съемок, пока ему не положили на барную стойку вместо нормальных орешков бутафорские. В силу его большой занятости в театре снимать Табакова приходилось отдельно от других актеров, но на экране это невозможно заметить: большой артист партнера чувствует на любом расстоянии.
Сцену, в которой Билли Кинг по просьбе умирающего Фёста включает киноаппарат и от слез отчаяния переходит к радостному смеху, было решено снять без монтажа, одним куском. Николай Караченцов проявил высочайший актерский профессионализм, с первого раза мастерски изобразив гамму эмоций своего героя, что позволило снять эпизод с одного дубля.
Трюки звездам помогали выполнять каскадеры. А трюки в этом фильме головокружительные. В своей книге «Любовь со второго взгляда» Сурикова описывает, как жена вождя индейцев совершала свою знаменитую акробатическую пробежку по крышам. Исполнявшая эту роль Наталья Фатеева энергично разбегалась, на стену взбегала уже спортсменка-каскадерша Наталья Дариева, по крыше бежал уже одетый в женское платье каскадер Александр Жизневский, прыжок совершал Василий Шлыков, а завершал всю эту многоходовую операцию Виктор Григорьев. Николай Караченцов выполнял все трюки сам. Актер не прибегал к помощи дублера даже после того, как сломал палец на ноге.
А вот потасовки между индейцами и ковбоями снимались так: вначале каскадеры одевались краснокожими и выполняли трюки, потом они же становились ковбоями! При просмотре этих сцен невозможно заметить, что некоторые товарищи нещадно лупят сами себя!
Специально для съемок ковбойских потасовок в Питере заказывали особую травмобезопасную смолу, из которой в духовке отлили бутылки и стекла для окон. Эти стекла в кавычках при ударе разлетались вдребезги, но пораниться ими было невозможно.
Как известно, в любом настоящем американском вестерне принято лупить друг друга табуретками, барными стойками и другой подручной мебелью. И зрители полагают, что шандарахнуть табуреткой какого-нибудь Сталлоне — это рутинное дело. Но режиссеру такого фильма, как «Человек с бульвара Капуцинов», пришлось всерьез задуматься, как и табуретку сломать, и голову народного артиста сохранить в целости хотя бы для следующего дубля. Знатоки ей разъяснили, что в Голливуде для таких целей используют изделия из специального суперлегкого дерева, которое водится исключительно в Эквадоре.
Как известно, в любом настоящем американском вестерне принято лупить друг друга табуретками, барными стойками и другой подручной мебелью. И зрители полагают, что шандарахнуть табуреткой какого-нибудь Сталлоне — это рутинное дело. Но режиссеру такого фильма, как «Человек с бульвара Капуцинов», пришлось всерьез задуматься, как и табуретку сломать, и голову народного артиста сохранить в целости хотя бы для следующего дубля. Знатоки ей разъяснили, что в Голливуде для таких целей используют изделия из специального суперлегкого дерева, которое водится исключительно в Эквадоре.
На экспедицию в Эквадор денег в смету заложено не было. Но Аллу Сурикову не случайно окрестили Феллиничной. Она разузнала, что это дерево есть у нас в ДОСААФе, где его используют для дельтапланов. Накрасилась, пошла к самому главному досаафовскому генералу и с порога ему заявила: «Я пришла вас соблазнять». Она в лицах изобразила генералу народных артистов, которые снимаются в ее картине, станцевала все танцы и спела все песни будущего саундтрека и победила генеральское сердце: кубометр бальсового дерева был отпущен для нужд «Человека с бульвара Капуцинов». Так народные артисты были спасены.
Алла Сурикова сняла много хороших фильмов: «Суета сует», «Две стрелы», «Ищите женщину», «Чокнутые», «Будьте моим мужем», «Московские каникулы», «Дети понедельника», «Хочу в тюрьму», но самым популярным остается «Человек с бульвара Капуцинов», последний фильм Андрея Миронова.
Миронов с Суриковой тогда договорились, что будут снимать новый фильм, решили встретиться в Риге, где должен был гастролировать Театр сатиры, чтобы обсудить творческие планы. Сурикова приехала в Ригу и была одним из многочисленных свидетелей неожиданной, поразившей всех смерти актера на сцене оперного рижского театра. Они не успели снять новый фильм. Зато успели спеть гимн искусству, гимн кинематографу, гимн человеку, который совсем не случайно завернул к диким людям с далекого бульвара Капуцинов.
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Поэтому не очень то люблю этот фильм.
Баянисты идут на.... Потом приду, проверю, каждому влуплю по минусу.
Миронов вообще еле угадывается и то за счёт того, что известно, что он там есть