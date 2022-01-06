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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 57 постов • 5 подписчиков подписаться
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Казахи, мы с вами: пьяный житель Якутии поджег ковер в знак солидарности

Казахи, мы с вами: пьяный житель Якутии поджег ковер в знак солидарности (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 января 2022 10:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ковер   здание правительства   казахи   поджег   якутия   
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Вдохновленный беспределом в Казахстане житель Якутии, перебрав спиртного, попытался ночью сжечь здание правительства республики, подпалив ковровую дорожку при входе.

6 января около 04:00 утра нетрезвый мужчина совершил поджег коврового покрытия на входе в здания Дома правительства 1 и Дома правительства 2. Никто не пострадал», — говорится в сообщении. Об сообщается на официальном сайте республики со ссылкой на директора «Службы эксплуатационно-технического обслуживания» Дмитрия Семенова.

Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. На нем мужчина поджигает ковер, объясняя свой поступок солидарностью с бузящими уже вторые сутки казахами. Не смотря на состояние алкогольного опьянения, свой подвиг товарищ снял на видео, которое попало в сеть.


«Казахи, мы с вами. Казахский народ, братья-тюрки с вами», — с трудом ворочая языком и матерясь через слово, говорит мужчина на видео.

В правительстве республики отметили, что сотрудники МВД Якутии установили личность подозреваемого. Кроме того, инициирована проверка в отношении сотрудников предприятия, занимающегося охраной административных зданий, - пишет РБК.

Источник:

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Метки: Ковер   здание правительства   казахи   поджег   якутия   
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4k
Tuskub 3 часа назад
Судя по фингалу - он уже ответил перед кем-то за свои "деяния" ))
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5k
молотый Либентроп Минуту назад
Вот такое же быдло сейчас в казахстане пытается разрушить страну.
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9k
Sehenswuerdigkeiten 5 минут назад
1. Хотелось бы уточнить - кто эти "мы", что "вместе с казахами"?! Пьяное быдло?
2.Ну и жёг бы тогда казахское посольство, дэбилушко!
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11k
котегRUS Полчаса назад
Шаман его покусал..
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−43
Жид 56 минут назад
Все ясно, типичный олигофрен.
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7k
babsbaberley Час назад
Узкоглазые раздухарились.
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1k
Mikhail Час назад
вот так примерно выглядит гос.переворот без помощи с организацией ))
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30k
a.fey Час назад
Сознательный. Сам доказательную базу на себя собрал.
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4k
Дмитрий Час назад
Дать п...лей! И прописать ежедневный приём. Говорят это в таких случаях очень неплохо помогает.... По крайней мере даёт ощущение полного сопричастия к происходящим событиям!
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705
Chaim Kushnir Час назад
у самурая нет цели - только путь )))))) Навальнята да- это явление уже интернациональное
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−94
Никита Казанцев Час назад
Рождение Турана в муках
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8k
Бритва 2 часа назад
коврик жалко.
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21k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Я: совсем режим сбил за праздники
Казахи: подержи мое пиво!
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928
vijilante 2 часа назад
Ничего ему не будет.
Сумасшедшие неподсудны.
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10k
Максим 2 часа назад
Чувак в очко продулся?))
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985
Старичок 2 часа назад
на ровном месте поднял себе административку, как минимум. хороший новый год получается.
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−19
абобус 2 часа назад
ну и в чем он не прав?
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1k
Сергей Иванов 2 часа назад
В Казахстане не беспредел, товарищи орльгинские, а закономерный результат правления ханом. Это когда на местах вкусных сидят родственнички и дружки и оббирают народ. Ничего не напоминает?
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332
аккаунт_удален Владимир 48 минут назад
Реальность? Ты лично свечку держал при подтасовках в США? Или был хоть раз в Украине, чтобы говорить что она уничтожена после майдана? Советую, меньше смотреть Соловьева и Киселева и хоть выбраться из глуши, в который живёшь
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694
Mixan 2 часа назад
С помощью таких дебилов и происходят майданы и прочая свистопляска ..
А у казахов все проще..Просто пытаются один клан (джузы) ,сменить на другой
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725
Максим Максимов 2 часа назад
Харэ на якутов напраслину возводить!!! Это сделал потомок казахов, высланных из Казахстана "славными работниками НКВД" в Якутию
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813
Aleksei 2 часа назад
Мдаааа...
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