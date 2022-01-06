Казахи, мы с вами: пьяный житель Якутии поджег ковер в знак солидарности

Вдохновленный беспределом в Казахстане житель Якутии, перебрав спиртного, попытался ночью сжечь здание правительства республики, подпалив ковровую дорожку при входе.
6 января около 04:00 утра нетрезвый мужчина совершил поджег коврового покрытия на входе в здания Дома правительства 1 и Дома правительства 2. Никто не пострадал», — говорится в сообщении. Об сообщается на официальном сайте республики со ссылкой на директора «Службы эксплуатационно-технического обслуживания» Дмитрия Семенова.
Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. На нем мужчина поджигает ковер, объясняя свой поступок солидарностью с бузящими уже вторые сутки казахами. Не смотря на состояние алкогольного опьянения, свой подвиг товарищ снял на видео, которое попало в сеть.
«Казахи, мы с вами. Казахский народ, братья-тюрки с вами», — с трудом ворочая языком и матерясь через слово, говорит мужчина на видео.
В правительстве республики отметили, что сотрудники МВД Якутии установили личность подозреваемого. Кроме того, инициирована проверка в отношении сотрудников предприятия, занимающегося охраной административных зданий, - пишет РБК.
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2.Ну и жёг бы тогда казахское посольство, дэбилушко!
Казахи: подержи мое пиво!
Сумасшедшие неподсудны.
А у казахов все проще..Просто пытаются один клан (джузы) ,сменить на другой