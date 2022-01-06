Казахи, мы с вами: пьяный житель Якутии поджег ковер в знак солидарности

6 января около 04:00 утра нетрезвый мужчина совершил поджег коврового покрытия на входе в здания Дома правительства 1 и Дома правительства 2. Никто не пострадал», — говорится в сообщении. Об сообщается на официальном сайте республики со ссылкой на директора «Службы эксплуатационно-технического обслуживания» Дмитрия Семенова.

Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. На нем мужчина поджигает ковер, объясняя свой поступок солидарностью с бузящими уже вторые сутки казахами. Не смотря на состояние алкогольного опьянения, свой подвиг товарищ снял на видео, которое попало в сеть.