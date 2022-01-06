Командировка в Словакию

Устроились в отеле и пошли знакомится с городом. Просто прогулятся с нашими коллегами со Словакии. Классные ребята, просто общались, разговаривали. Легкие в общении.

Вечер провели в кафе, обсуждали планы на последующую неделю.

Само собой много было раблты. Но часа в 3 дня были свободные и снова с коллегами шли гулять. Много было интересного, почему то охота сказать - родного)) На одном из фото обнаружили самолет)) с постсовесткого пространства. На фото видно))

В кафе, как узнавали, что мы из России, очень радовались, садились к нам за столик, просили рассказать про Россию. Очень приятные воспоминания.

Несколько раз, абсолютно незнакомые люди звали к себе в гости. Очень было приятно. Так же в одном кафе увидели)) деньги)) СССР.

Дальше будут просто фото.