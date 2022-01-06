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Командировка в Словакию

Командировка в Словакию (57 фото)

Автор:
06 января 2022 09:35
Метки: история   путешествие   факты   
262
57
В дни моей работы на иностранном предприятии частенько отправляли в мЕвропуу в командировки. И хочу поделиться своей командировкой в Словакию, город Выгне.
Очень красивый городок, который утопает в зелени.
Сразу хочу сказать, много любительских фото. Ничего не рекламирую, фотографии все мои.
Хочу просто поделиться хорошим настроением.
Прилетели мы с коллегой в Будапешт. В компании, которая занимается прокатом машин арендовали неплохой автомобиль - дизельный Рено. И рванули в Словакию. Туман. Дорога хоть и долгая, но увлекательная. Всегда было интересно смотреть как живут люди в других странах, чем увлекаются, какая культура. Много раз останавливались, чтоб посмотреть на интересные вещи.
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Устроились в отеле и пошли знакомится с городом. Просто прогулятся с нашими коллегами со Словакии. Классные ребята, просто общались, разговаривали. Легкие в общении.
Вечер провели в кафе, обсуждали планы на последующую неделю.
Само собой много было раблты. Но часа в 3 дня были свободные и снова с коллегами шли гулять. Много было интересного, почему то охота сказать - родного)) На одном из фото обнаружили самолет)) с постсовесткого пространства. На фото видно))
В кафе, как узнавали, что мы из России, очень радовались, садились к нам за столик, просили рассказать про Россию. Очень приятные воспоминания.
Несколько раз, абсолютно незнакомые люди звали к себе в гости. Очень было приятно. Так же в одном кафе увидели)) деньги)) СССР.
Дальше будут просто фото.
Хочу еще добавить - объехали много близлежащих селений.
Всем спасибо за просмотр.
Давайте жить дружно.

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Метки: история   путешествие   факты   
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Горожанин 45 минут назад
"В кафе, как узнавали, что мы из России, очень радовались, садились к нам за столик, просили рассказать про Россию. Очень приятные воспоминания".

Как удивительно быстро меняется западное сознание. Ещё несколь лет назад жители Словакии, встретив просто русского человека, обвиняли его во всех смертных грехах за неправильную политику России. А сейчас - вот как! Не то умнее западный человек стал, не то просто жрать стало нечего - прежний гегемон уже не кормит и надежд на него нет. Россия снова стала хорошей. Вот так вот - либеральные рабы рано радовались концу истории.
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Сергей Ляхов 8 минут назад
Под конец закончились стрелочки поворота фотографии на 90 градусов на телефоне?
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