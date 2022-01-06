Командировка в Словакию

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В дни моей работы на иностранном предприятии частенько отправляли в мЕвропуу в командировки. И хочу поделиться своей командировкой в Словакию, город Выгне.
Очень красивый городок, который утопает в зелени.
Сразу хочу сказать, много любительских фото. Ничего не рекламирую, фотографии все мои.
Хочу просто поделиться хорошим настроением.
Очень красивый городок, который утопает в зелени.
Сразу хочу сказать, много любительских фото. Ничего не рекламирую, фотографии все мои.
Хочу просто поделиться хорошим настроением.
Прилетели мы с коллегой в Будапешт. В компании, которая занимается прокатом машин арендовали неплохой автомобиль - дизельный Рено. И рванули в Словакию. Туман. Дорога хоть и долгая, но увлекательная. Всегда было интересно смотреть как живут люди в других странах, чем увлекаются, какая культура. Много раз останавливались, чтоб посмотреть на интересные вещи.
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Дорога часто уходит в лес, в горы. Что удивительно, несколько раз останавливались - пропускали оленей. Олени машин совсем не боятся. Очень красивые животные.
Наконец мы приехали к отелю Sitno. Отель спрятался в горах, кругом лес. Красивые места. Свежий воздух.
На фото Рено, на котром приехали.
На фото Рено, на котром приехали.
Устроились в отеле и пошли знакомится с городом. Просто прогулятся с нашими коллегами со Словакии. Классные ребята, просто общались, разговаривали. Легкие в общении.
Вечер провели в кафе, обсуждали планы на последующую неделю.
Само собой много было раблты. Но часа в 3 дня были свободные и снова с коллегами шли гулять. Много было интересного, почему то охота сказать - родного)) На одном из фото обнаружили самолет)) с постсовесткого пространства. На фото видно))
В кафе, как узнавали, что мы из России, очень радовались, садились к нам за столик, просили рассказать про Россию. Очень приятные воспоминания.
Несколько раз, абсолютно незнакомые люди звали к себе в гости. Очень было приятно. Так же в одном кафе увидели)) деньги)) СССР.
Дальше будут просто фото.
Вечер провели в кафе, обсуждали планы на последующую неделю.
Само собой много было раблты. Но часа в 3 дня были свободные и снова с коллегами шли гулять. Много было интересного, почему то охота сказать - родного)) На одном из фото обнаружили самолет)) с постсовесткого пространства. На фото видно))
В кафе, как узнавали, что мы из России, очень радовались, садились к нам за столик, просили рассказать про Россию. Очень приятные воспоминания.
Несколько раз, абсолютно незнакомые люди звали к себе в гости. Очень было приятно. Так же в одном кафе увидели)) деньги)) СССР.
Дальше будут просто фото.
Хочу еще добавить - объехали много близлежащих селений.
Напоследок, наши коллеги со Словакии организовали нам всем ( кто был в командировке) мастер-класс - приготовление национальных блюд. То есть нас всех собрали на кухне ( фото ниже) и мы под руководством опытного шеф-повара стали каждый готовить национальные блюда. Все это перемешивалось шутками, отличным настроением. Так было приятно!
Всем спасибо за просмотр.
Давайте жить дружно.
Давайте жить дружно.
Авторский пост
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Метки: история путешествие факты
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Как удивительно быстро меняется западное сознание. Ещё несколь лет назад жители Словакии, встретив просто русского человека, обвиняли его во всех смертных грехах за неправильную политику России. А сейчас - вот как! Не то умнее западный человек стал, не то просто жрать стало нечего - прежний гегемон уже не кормит и надежд на него нет. Россия снова стала хорошей. Вот так вот - либеральные рабы рано радовались концу истории.