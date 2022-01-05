18.

Мужчина владеет небольшим магазином печатной прессы на первом этаже дома, в котором живёт, а Лянчу он поставил аккурат перед входом — автомобиль служил своего рода складом для хранения газет и журналов, которые не помещались внутрь. Fulvia простояла на одном месте с 1974 года, но теперь её придётся убрать.



Припаркованная на одном месте почти полвека машина стала местной туристической достопримечательностью города Конельяно. Анджело, которому в нынешнем году исполнилось 94 года, категорически отказался её убирать или, тем более, сдавать на металлолом.