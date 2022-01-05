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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Эпоха супермоделей: Стефани Сеймур, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Карен Мюлдер и Клаудиа Шиффер для Gianni Versace F/W 1991 г.
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5.
Родители подарили 4-х летнему сыну барабан... И только мудрый сосед через неделю догадался спросить: — "А Ты знаешь, дружок, ... что у него внутри?! " Мальчик в магазине игрушек, 1960-е годы. Фото Л. Пахомовой.
9.
1957 год, Елизавета II пожимает руку капитану сборной по плаванию Д.Г. Оуэну.
Для королевской аудиенции одежда оговаривается строгим протоколом, но в некоторых случаях королеве можно поклониться и без штанов.
11.
Дети в костюмах астронавтов и шарами для прыжков. Если очень захотеть... Глазго. Великобритания. 1970 г.
15.
Американская киноактриса Вероника Лейк иллюстрирует, что может случиться с женщинами-военщинами, которые носят длинные волосы во время работы на станках на фабрике где-то в Америке 9 ноября 1943 года.
16.
США, Нью-Йорк, отель "Clardige" на Таймс-сквер (1941-1966)
Рекламный щит Camel, разработанный Дугласом Ли, выдувал 1,5 метровое кольцо дыма каждые пять секунд.
17.
Я сама! Целиноград (ныне Нур-Султан) 1965 год
На снимке улица Пятилетки, за спиной Веры школа №6, зима 1965 года.
18.
Серый седан Lancia Fulvia 1970 года выпуска всю жизнь принадлежал итальянцу Анджело Фреголенту, который проездил на нём четыре года и припарковал навсегда.
Мужчина владеет небольшим магазином печатной прессы на первом этаже дома, в котором живёт, а Лянчу он поставил аккурат перед входом — автомобиль служил своего рода складом для хранения газет и журналов, которые не помещались внутрь. Fulvia простояла на одном месте с 1974 года, но теперь её придётся убрать.
Припаркованная на одном месте почти полвека машина стала местной туристической достопримечательностью города Конельяно. Анджело, которому в нынешнем году исполнилось 94 года, категорически отказался её убирать или, тем более, сдавать на металлолом.
Припаркованная на одном месте почти полвека машина стала местной туристической достопримечательностью города Конельяно. Анджело, которому в нынешнем году исполнилось 94 года, категорически отказался её убирать или, тем более, сдавать на металлолом.
25.
На японской подводной лодке I-400, 1945 год
Американские моряки возле 140-мм палубного орудия на японском подводном авианосце I-400, Йокосука, 14 октября 1945 года:
26.
Мыльные пузыри. 1979 год, Подмосковье, фото В. Златомрежев
Сейчас каких только нет наворотов, чтобы пускать мыльные пузыри всех форм и размеров. А тогда делалась мыльная вода, из бумаги или даже из газеты крутилось подобие самокрутки и – вперед! У кого пузырь больше получится и дольше продержится - тот и победитель.
30.
Сверхтяжёлый промышленный трактор Т-800 перегоняют своим ходом с завода, для дальнейшей сборки. 1983 г.
31.
Сухогруз «Пётр Васёв» после столкновения 31.08 86 года с пассажирским пароходом «Адмирал Нахимов», недалеко от Новороссийска, в ходе которого погибло 423 человека
36.
«Волки» в овечьей шкуре
Английские бронеавтомобили Lanchester Мк. II, замаскированные под слонов. В годы Второй мировой такая маскировка применялась британцами в Индии.
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