Трагическая судьба «Русского Жюля Верна»

Произведения Беляева неоднократно экранизировались.



Первой попыткой была экранизация рассказа «Когда погаснет свет». Зимой 1939 года писатель переделал одноимённый рассказ в киносценарий для Одесской киностудии. Однако, экранизация так и не состоялась.

Также в 1940-е гг. и в Голливуде планировали снять фильм по «Человеку-амфибии», но отказались из-за технической сложности, так как часть действия проходит под водой, а в то время ещё не было опыта подобных масштабных глубоководных съёмок. Однако в Союзе всё же экранизировали «Человека-амфибию» — К/с «Ленфильм» выпустила одноимённый фильм режиссёров Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского. Создатели также столкнулись с техническими сложностями, из-за этого сценарий 10 лет пролежал невостребованным на киностудии до того как начались съёмки. Премьера состоялась 28 декабря 1961 года, а 3 января 1962 года фильм вышел в прокат. Во время съёмок в газете The New York Times была помещена статья, где высказывалось сомнение в успешности затеи, так как даже Уолт Дисней не решился поставить этот фильм. Но фильм был-таки снят, и стал лидером советского кинопроката 1962 года, собрав 65 млн. зрителей, получил приз «Серебряный парус» на Фестивале фантастических фильмов в Триесте (Италия, 1962) и был отмечен читателями журнала «Советский экран» в пятёрке лучших фильмов года.

Затем, в 1967 году, вышел фильм «Продавец воздуха» режиссёра Владимира Рябцева.

В 1984 году Леонид Менакер поставил фильм «Завещание профессора Доуэля», снятый по мотивам романа «Голова профессора Доуэля». Сюжет его расходится с оригинальным текстом Беляева. В фильме Доуэль работает над проблемой бессмертия, а его коллега пытается похитить разработки. Учёного объявляют погибшим в автокатастрофе, после чего коллега оживляет его голову, чтобы консультироваться с профессором.

Снятый в 1987 году Евгением Гинзбургом и Рауфом Мамедовым музыкальный т/ф «Остров погибших кораблей» содержал большое количество музыки и песен.

В 2004 году был снят 4-серийный т/ф Александра Атанесяна «Человек-амфибия. Морской Дьявол» — ещё одна экранизация истории Ихтиандра, но её действие перенесено в наши дни. Любовь человека-рыбы и Гуттиэре стала лишь одной из сюжетных линий, а сама Гуттиэре в фильме — начинающая певица из бедной семьи, которая участвует в разных музыкальных конкурсах.

А в 2016 году братья Гевонд и Сарик Андреасян презентовали создание нового фильма по мотивам романов Беляева. Картина эта носит рабочее название «Избранные», и планировалась быть запущенной в производство в 2018 году. По сюжету Ихтиандр, голова профессора Доуэля, женщина-Франкенштейн Брике, профессор Вагнер, Ариэль и другие герои романов писателя объединяются, чтобы противостоять злодею Бэйли, который ворует воздух.