Неромантичный романтик

140 лет назад родился известный русский писатель Александр Грин
Русский писатель и поэт, яркий представитель неоромантизма Александр Степанович Гриневский (Грин ) родился 11(23) августа 1880 года в уездном городе Слободской Вятской губернии Российской Империи.
Грин автор более 400 философско-психологических, с элементами символизма и фантастики, произведений, наиболее известные из которых — «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир» — признаны шедеврами романтизма. А аот в жизни самого писателя до романтики было очень далеко.
Его отец — Стефан Евзибиевич Гриневский (1843-1914), польский шляхтич из Дисненского уезда Виленской губернии Российской Империи за участие в Польском, т.н. «январском восстании» 1863-64 гг. (шляхетское восстание за независимость на землях бывшей Речи Посполитой, отошедших к Российской Империи) в 20-летнем возрасте был бессрочно сослан в Колывань Томской губернии. Но позже ему было разрешено переехать в Вятскую губернию, куда он и прибыл в 1868 году, работал бухгалтером в земской больнице. В России его называли «Степан Евсеевич». В 1873 году он женился на 16-летней русской медсестре Анне Степановне Лепковой (1857-1895). Первые 7 лет детей у них не было, и Александр стал первенцем, позднее у него появились брат Борис и 2 сестры — Антонина и Екатерина.
Саша научился читать в 6 лет, и первой прочитанной им книгой стали «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта. С чем повезло семье польского ссыльного, так это с книгами — в 1888 году погиб на службе подполковник Гриневский, Сашин дядя. С его похорон привезли наследство — 3 больших сундука, набитых томами. Они были на польском, французском и русском языках.
Тогда-то 8-летний Александр впервые ушёл от реальности — в мир Жюля Верна и Майна Рида. Эта вымышленная жизнь оказалась ему куда интересней реальности — бескрайний морской простор, непролазные джунгли, справедливая сила героев навсегда покорили мальчишку. Возвращаться к действительности ему совсем не хотелось.
Тогда-то 8-летний Александр впервые ушёл от реальности — в мир Жюля Верна и Майна Рида. Эта вымышленная жизнь оказалась ему куда интересней реальности — бескрайний морской простор, непролазные джунгли, справедливая сила героев навсегда покорили мальчишку. Возвращаться к действительности ему совсем не хотелось.
Воспитание мальчика было непоследовательным — его то баловали, то наказывали, то бросали без присмотра. С детства он любил книги о мореплавателях и путешествиях, мечтал уйти матросом в море, и движимый этой мечтой, неоднократно делал попытки убежать из дома.
В 9 лет — в 1889 году — Сашу отдали в подготовительный класс местного реального училища. И именно там соученики впервые назвали его «Грин». В отчёте училища отмечалось, что поведение ученика Гриневского было хуже всех остальных, и в случае неисправления, он может быть исключён. Но Александр всё же смог окончить подготовительный класс и поступить в 1-й, но во 2-м классе написал оскорбительное стихотворение о своих учителях и 15 октября 1892 года был-таки из училища исключён. Об одной из «причин» отчисления Грин писал: «Довольно большая библиотека Вятского земского реального училища <…> была причиной моих плохих успехов».
Затем, по ходатайству отца, мальчика приняли в другое училище, имевшее в Вятке дурную репутацию.
В 9 лет — в 1889 году — Сашу отдали в подготовительный класс местного реального училища. И именно там соученики впервые назвали его «Грин». В отчёте училища отмечалось, что поведение ученика Гриневского было хуже всех остальных, и в случае неисправления, он может быть исключён. Но Александр всё же смог окончить подготовительный класс и поступить в 1-й, но во 2-м классе написал оскорбительное стихотворение о своих учителях и 15 октября 1892 года был-таки из училища исключён. Об одной из «причин» отчисления Грин писал: «Довольно большая библиотека Вятского земского реального училища <…> была причиной моих плохих успехов».
Затем, по ходатайству отца, мальчика приняли в другое училище, имевшее в Вятке дурную репутацию.
В 15 лет Саша остался без матери, умершей от туберкулёза. Отец, спустя 4 месяца, в мае 1895 года, вновь женился — на вдове Лидии Авенировне Борецкой. Отношения Александра с мачехой были напряжёнными, и он решил поселиться отдельно от новой семьи отца. Впоследствии атмосферу провинциальной Вятки Грин охарактеризовал как «болото предрассудков, лжи, ханжества и фальши». Он жил в одиночестве, увлечённо читая книги и сочиняя стихи. Подрабатывал переплётом книг и перепиской документов. С подачи отца увлёкся охотой, но из-за импульсивного характера редко возвращался с добычей.
В 1896 году, по окончании 4-классного Вятского городского училища, 16-летний Александр уехал в Одессу, окончательно решив стать моряком. Отец дал ему 25 рублей и адрес своего одесского друга. Но юноша не спешил идти «проторённой тропой». Некоторое время «шестнадцатилетний безусый тщедушный узкоплечий отрок в соломенной шляпе» (Грин, «Автобиография»), отчаянно голодая, бродяжил в безуспешных поисках работы. В конце концов, он обратился-таки к отцовскому другу, который устроил его матросом на пароход «Платон», курсировавший по скучному маршруту Одесса — Батум — Одесса. Но, впрочем, один раз Грину удалось даже побывать и в «загранке» — в египетской Александрии, но уже на другом корабле — «Цесаревич», принадлежащем Русскому обществу пароходства и торговли.
В 1896 году, по окончании 4-классного Вятского городского училища, 16-летний Александр уехал в Одессу, окончательно решив стать моряком. Отец дал ему 25 рублей и адрес своего одесского друга. Но юноша не спешил идти «проторённой тропой». Некоторое время «шестнадцатилетний безусый тщедушный узкоплечий отрок в соломенной шляпе» (Грин, «Автобиография»), отчаянно голодая, бродяжил в безуспешных поисках работы. В конце концов, он обратился-таки к отцовскому другу, который устроил его матросом на пароход «Платон», курсировавший по скучному маршруту Одесса — Батум — Одесса. Но, впрочем, один раз Грину удалось даже побывать и в «загранке» — в египетской Александрии, но уже на другом корабле — «Цесаревич», принадлежащем Русскому обществу пароходства и торговли.
Однако, моряка из Грина (может, к счастью для нас) так и не вышло — он испытывал отвращение к прозаическому (да и не лёгкому) матросскому труду. И вскоре, разругавшись с капитаном, корабль оставил.
В 1897 году Александр отправился назад — в Вятку, провёл там год и снова уехал на поиски счастья — на этот раз в Баку. Там он перебрал много профессий — был рыбаком, чернорабочим, работал в железнодорожных мастерских. Летом вернулся к отцу, а затем снова ушёл в странствия — был лесорубом, золотоискателем на Урале, шахтёром на железном руднике, театральным переписчиком.
В 1897 году Александр отправился назад — в Вятку, провёл там год и снова уехал на поиски счастья — на этот раз в Баку. Там он перебрал много профессий — был рыбаком, чернорабочим, работал в железнодорожных мастерских. Летом вернулся к отцу, а затем снова ушёл в странствия — был лесорубом, золотоискателем на Урале, шахтёром на железном руднике, театральным переписчиком.
В марте 1902 года Грин решил прервать череду странствий и стал (то ли под давлением отца, то ли устав от голодных мытарств) добровольцем 213-го Оровайского резервного пехотного батальона, расквартированного в Пензе. Однако нравы воинской службы, описанные впоследствии в рассказах «Заслуга рядового Пантелеева» и «История одного убийства», существенно повлияли на формирование революционных настроений молодого Грина. Спустя 6 месяцев (из которых 3,5 он провёл в карцере) Александр дезертировал, в Камышине был пойман, но снова бежал. Эсеровские пропагандисты, с которыми Грин познакомился в армии, оценили молодого бунтаря и помогли ему скрыться в Симбирске.
С этого момента Александр, получивший партийную кличку «Долговязый», искренне отдаёт все силы борьбе с ненавистным ему общественным строем, хотя участвовать в исполнении терактов отказывается, ограничившись революционной пропагандой среди рабочих и солдат разных городов. Впоследствии, правда, он не любил рассказывать о своей «эсеровской» деятельности. Эсеры же ценили его яркие, увлечённые выступления.
С этого момента Александр, получивший партийную кличку «Долговязый», искренне отдаёт все силы борьбе с ненавистным ему общественным строем, хотя участвовать в исполнении терактов отказывается, ограничившись революционной пропагандой среди рабочих и солдат разных городов. Впоследствии, правда, он не любил рассказывать о своей «эсеровской» деятельности. Эсеры же ценили его яркие, увлечённые выступления.
«Долговязый» оказался неоценимым подпольным работником. Будучи сам когда-то матросом и совершив однажды дальнее плавание, он великолепно умел к матросам подходить. Он превосходно знал быт и психологию матросской массы и умел говорить с ней её языком. В работе среди матросов Черноморской эскадры он использовал всё это с большим успехом и сразу же приобрёл здесь значительную популярность. Для матросов он был ведь совсем свой человек, а это исключительно важно. В этом отношении конкурировать с ним никто из нас не мог» (из воспоминаний члена ЦК партии эсеров Н.Я. Быховского).
Грин признался позже, что Быховский как-то ему сказал: «Из тебя вышел бы писатель», за это Александр называл его «мой крёстный отец в литературе»: «Уже испытанные: море, бродяжничество, странствия показали мне, что это всё-таки не то, чего жаждет моя душа. А что ей было нужно, я не знал. Слова Быховского были не только толчком, они были светом, озарившим мой разум и тайные глубины моей души. Я понял, чего я жажду, душа моя нашла свой путь».
Грин признался позже, что Быховский как-то ему сказал: «Из тебя вышел бы писатель», за это Александр называл его «мой крёстный отец в литературе»: «Уже испытанные: море, бродяжничество, странствия показали мне, что это всё-таки не то, чего жаждет моя душа. А что ей было нужно, я не знал. Слова Быховского были не только толчком, они были светом, озарившим мой разум и тайные глубины моей души. Я понял, чего я жажду, душа моя нашла свой путь».
Занимаясь партийной работой в Севастополе, Грин сблизился с Екатериной Бибергаль — потомственной революционеркой, дочерью политкаторжанина Александра Николаевича Бибергаля. Она упомянута в воспоминаниях первой жены Александра Степановича, Веры Павловны Калицкой, хранящихся в РГАЛИ: «Киска — это партийное имя, так сказать, кличка, под которой скрывалась Екатерина Александровна Б. С этой девушкой была тесно связана полоса жизни А.С. с 1903 по 1906 г. Их первая встреча с А.С. Грином тепло описана в рассказе А.С. «Маленький комитет». Героиня рассказа дана там в очень мягких, привлекательных тонах. К тому же времени относится и другой рассказ А.С-ча «На досуге».
Там же, в Севастополе, в 1903 году Грин был в очередной раз арестован — за «речи противоправительственного содержания» и распространение революционных идей, «которые вели к подрыванию основ самодержавия и ниспровержению основ существующего строя».
За попытку очередного побега он был переведён в Севастопольскую тюрьму строгого режима, где провёл больше года (в настоящее время в камере Грина организована музейная экспозиция).
Там же, в Севастополе, в 1903 году Грин был в очередной раз арестован — за «речи противоправительственного содержания» и распространение революционных идей, «которые вели к подрыванию основ самодержавия и ниспровержению основ существующего строя».
За попытку очередного побега он был переведён в Севастопольскую тюрьму строгого режима, где провёл больше года (в настоящее время в камере Грина организована музейная экспозиция).
В документах полиции Александр характеризуется как «натура замкнутая, озлобленная, способная на всё, даже рискуя жизнью». В январе 1904 года министр внутренних дел Империи В.К. Плеве, незадолго до эсеровского покушения на него, получил от военного министра А.Н. Куропаткина донесение о том, что в Севастополе задержан «весьма важный деятель из гражданских лиц, назвавший себя сперва Григорьевым, а затем Гриневским».
Следствие тянулось больше года (ноябрь 1903 — февраль 1905 гг.) из-за 2-х попыток побега Грина и полного его запирательства. Судил его в феврале 1905 года севастопольский военно-морской суд. Прокурор требовал 20 лет каторги. Но адвокат А.С. Зарудный сумел снизить меру наказания до 10 лет ссылки в Сибирь.
Но в октябре 1905 года Грина освободили по общей амнистии. В это время в Россию из Швейцарии (где скрывалась) вернулась Бибергаль. И в январе 1906 года они встретились в Санкт-Петербурге. В ходе их бурного разрыва, в порыве ревности Грин выстрелил ей в грудь из малокалиберного пистолета (не задев, впрочем, ничего важного). Екатерину доставили в Обуховскую больницу, где хирург Иван Греков пулю извлёк. Но в полиции Бибергаль отказалась рассказать, кто и почему в неё стрелял. На этот раз для Грина всё обошлось.
Следствие тянулось больше года (ноябрь 1903 — февраль 1905 гг.) из-за 2-х попыток побега Грина и полного его запирательства. Судил его в феврале 1905 года севастопольский военно-морской суд. Прокурор требовал 20 лет каторги. Но адвокат А.С. Зарудный сумел снизить меру наказания до 10 лет ссылки в Сибирь.
Но в октябре 1905 года Грина освободили по общей амнистии. В это время в Россию из Швейцарии (где скрывалась) вернулась Бибергаль. И в январе 1906 года они встретились в Санкт-Петербурге. В ходе их бурного разрыва, в порыве ревности Грин выстрелил ей в грудь из малокалиберного пистолета (не задев, впрочем, ничего важного). Екатерину доставили в Обуховскую больницу, где хирург Иван Греков пулю извлёк. Но в полиции Бибергаль отказалась рассказать, кто и почему в неё стрелял. На этот раз для Грина всё обошлось.
Но уже в январе 1906 года в Петербурге его снова арестовали. В тюрьме, за отсутствием знакомых и родственников, его под видом невесты навещала Вера Павловна Абрамова, дочь богатого чиновника, сочувствовавшая революционным идеалам.
В мае Грина на 4 года выслали в Туринск Тобольской губернии. Там он пробыл всего 3 дня и сбежал в Вятку, где с помощью отца раздобыл паспорт на имя некого Мальгинова (позже это будет один из его литературных псевдонимов), по которому вернулся в Петербург.
Вся эта революционная деятельность не мешала ему творить. Сатирическая жилка Грина-гимназиста вовсю проявилась в его «взрослых» стихах, что нашло отражение в длительном сотрудничестве с журналом «Новый сатирикон». В 1907 году в газете «Сегодня» появилось его первое стихотворение — «Элегия» («Когда волнуется краснеющая Дума», на мотив лермонтовского «Когда волнуется желтеющая нива»). Но уже в стихах 1908-09 гг. в его творчестве отчётливо проявились романтические мотивы: «Молодая смерть», «Бродяга», «Мотыка».
В мае Грина на 4 года выслали в Туринск Тобольской губернии. Там он пробыл всего 3 дня и сбежал в Вятку, где с помощью отца раздобыл паспорт на имя некого Мальгинова (позже это будет один из его литературных псевдонимов), по которому вернулся в Петербург.
Вся эта революционная деятельность не мешала ему творить. Сатирическая жилка Грина-гимназиста вовсю проявилась в его «взрослых» стихах, что нашло отражение в длительном сотрудничестве с журналом «Новый сатирикон». В 1907 году в газете «Сегодня» появилось его первое стихотворение — «Элегия» («Когда волнуется краснеющая Дума», на мотив лермонтовского «Когда волнуется желтеющая нива»). Но уже в стихах 1908-09 гг. в его творчестве отчётливо проявились романтические мотивы: «Молодая смерть», «Бродяга», «Мотыка».
Но писателем Александр стал чуть раньше — летом 1906 года он написал 2 рассказа: «Заслуга рядового Пантелеева» и «Слон и Моська». Первый из которых был подписан «А.С.Г.» и опубликован осенью того же года. Он был издан как агитброшюра для солдат-карателей и описывал бесчинства армии среди крестьян. Гонорар Грин получил, но весь тираж был конфискован в типографии и сожжён полицией, случайно сохранились лишь несколько экземпляров. Второй рассказ постигла аналогичная судьба — его хоть и сдали в типографию, но напечатан он не был.
Только начиная с декабря того же года его рассказы начали доходить до читателей, и первым «легальным» произведением стал написанный осенью рассказ «В Италию», подписанный на этот раз «А.А.М-в» (т.е. Мальгинов). Впервые он был опубликован в вечернем выпуске газеты «Биржевые ведомости» от 5.12.1906 года.
Псевдоним же «А.С. Грин» впервые появился только под рассказом «Случай» (первая публикация — в газете «Товарищ» от 25.03.1907 г.).
Только начиная с декабря того же года его рассказы начали доходить до читателей, и первым «легальным» произведением стал написанный осенью рассказ «В Италию», подписанный на этот раз «А.А.М-в» (т.е. Мальгинов). Впервые он был опубликован в вечернем выпуске газеты «Биржевые ведомости» от 5.12.1906 года.
Псевдоним же «А.С. Грин» впервые появился только под рассказом «Случай» (первая публикация — в газете «Товарищ» от 25.03.1907 г.).
В начале 1908 года, в Петербурге, у Грина вышел первый авторский сборник — «Шапка-невидимка» (с подзаголовком «Рассказы о революционерах»). И большинство рассказов в нём было тогда об эсерах.
А вот другим значимым событием того периода стал окончательный с эсерами разрыв. Существующий строй Грин ненавидел по-прежнему, но начал формировать свой позитивный идеал, который был очень далёк от эсеровского.
Третьим важным событием в жизни стала женитьба — его мнимая «тюремная невеста» 24-летняя Вера Абрамова стала его женой. Нок и Гелли — главные герои рассказа «Сто вёрст по реке» (1912) — это и есть сами Грин и Вера.
По утверждению В.Б. Шкловского, родной тёткой писателя была известная петербургская поэтесса, переводчица и драматург Изабелла Гриневская, которая якобы составила ему протекцию. Это утверждение повторяет и Л.И. Борисов, автор художественной биографии Грина «Волшебник из Гель-Гью». Биограф же А.Н. Варламов подвергает сомнению эту версию, называя Шкловского мистификатором и возможным автором очередной легенды. Предполагаемые тётя и племянник действительно печатались в одних и тех же иллюстрированных журналах, но вхождение Грина в литературу было вполне себе самостоятельным.
А вот другим значимым событием того периода стал окончательный с эсерами разрыв. Существующий строй Грин ненавидел по-прежнему, но начал формировать свой позитивный идеал, который был очень далёк от эсеровского.
Третьим важным событием в жизни стала женитьба — его мнимая «тюремная невеста» 24-летняя Вера Абрамова стала его женой. Нок и Гелли — главные герои рассказа «Сто вёрст по реке» (1912) — это и есть сами Грин и Вера.
По утверждению В.Б. Шкловского, родной тёткой писателя была известная петербургская поэтесса, переводчица и драматург Изабелла Гриневская, которая якобы составила ему протекцию. Это утверждение повторяет и Л.И. Борисов, автор художественной биографии Грина «Волшебник из Гель-Гью». Биограф же А.Н. Варламов подвергает сомнению эту версию, называя Шкловского мистификатором и возможным автором очередной легенды. Предполагаемые тётя и племянник действительно печатались в одних и тех же иллюстрированных журналах, но вхождение Грина в литературу было вполне себе самостоятельным.
В 1910 году вышел 2-ой сборник писателя — «Рассказы». Большинство включённых туда текстов были написаны в реалистической манере, но в 2-х — «Остров Рено» и «Колония Ланфиер» — уже угадывался будущий Грин-сказочник. Их действие происходило в некой условной стране, и по стилистике они уже были близки к более позднему его творчеству. Сам Грин считал, что начиная именно с этих рассказов его и можно считать писателем.
Как новый оригинальный и талантливый российский автор, он знакомится с А. Толстым, Л. Андреевым, В. Брюсовым, М. Кузминым и другими крупными литераторами. Особенно сблизился Александр с А.И. Куприным. Впервые в жизни Грин стал зарабатывать много денег, которые у него, впрочем, не задерживались, быстро исчезая после кутежей и карточных игр.
Как новый оригинальный и талантливый российский автор, он знакомится с А. Толстым, Л. Андреевым, В. Брюсовым, М. Кузминым и другими крупными литераторами. Особенно сблизился Александр с А.И. Куприным. Впервые в жизни Грин стал зарабатывать много денег, которые у него, впрочем, не задерживались, быстро исчезая после кутежей и карточных игр.
А 27 июля 1910 года полиция наконец-то обнаружила, что писатель Грин — это и есть беглый ссыльный Гриневский. Он был в очередной раз арестован, и осенью 1911 года сослан в Пинегу Архангельской губернии. Вера поехала вместе с ним, где им разрешили официально обвенчаться. Позднее срок ссылки был сокращён до 2 лет, и в мае 1912 года Гриневские вернулись в Петербург. В той ссылке Грин написал «Жизнь Гнора» и «Синий каскад Теллури».
Вскоре из-под пера писателя вышли и другие произведения романтического направления: «Дьявол оранжевых вод», «Зурбаганский стрелок» (1913). В них окончательно сформировываются черты вымышленной страны, которая с лёгкой руки критика К. Зелинского будет затем названа «Гринландия». В ней происходит действие многих его произведений, в том числе самых известных романтических книг — романа «Бегущая по волнам» и феерии «Алые паруса».
Вскоре из-под пера писателя вышли и другие произведения романтического направления: «Дьявол оранжевых вод», «Зурбаганский стрелок» (1913). В них окончательно сформировываются черты вымышленной страны, которая с лёгкой руки критика К. Зелинского будет затем названа «Гринландия». В ней происходит действие многих его произведений, в том числе самых известных романтических книг — романа «Бегущая по волнам» и феерии «Алые паруса».
Грин публикуется преимущественно в «малой» прессе — газетах и иллюстрированных журналах: в газете «Биржевые ведомости» и приложении к ней — журнале «Новое слово», а также в «Новом журнале для всех», «Родина», «Нива» и её ежемесячном приложении — газете «Вятская речь» и многих других. Но изредка его прозу помещают и солидные «толстые» ежемесячники — «Русская мысль» и «Современный мир» (в последнем Грин публиковался в 1912-18 гг. благодаря знакомству с Куприным). В 1913-14 гг. в издательстве «Прометей» вышел его 3-томник.
Осенью 1913 года Вера решила с мужем разойтись. В своих воспоминаниях она жалуется на непредсказуемость и неуправляемость Грина, его постоянные загулы и взаимное непонимание. Грин сделал несколько попыток примирения, но без успеха. На своём сборнике 1915 года, подаренном Вере, Грин написал: «Единственному моему другу». И с портретом Веры не расставался до конца жизни.
Осенью 1913 года Вера решила с мужем разойтись. В своих воспоминаниях она жалуется на непредсказуемость и неуправляемость Грина, его постоянные загулы и взаимное непонимание. Грин сделал несколько попыток примирения, но без успеха. На своём сборнике 1915 года, подаренном Вере, Грин написал: «Единственному моему другу». И с портретом Веры не расставался до конца жизни.
Почти одновременно, в 1914 году Грина постигла ещё одна утрата — в Вятке умер отец. Фотографию отца Грин тоже хранил во всех своих странствиях.
В 1914 году Грин стал сотрудником популярного журнала «Новый сатирикон» и издал в качестве приложения к журналу свой сборник «Происшествие на улице Пса». Работал писатель в этот период чрезвычайно продуктивно. Он ещё не решался приступить к написанию большой повести или романа, но его рассказы того времени показывают явный прогресс Грина-литератора. Тематика его произведений расширяется, стиль становится всё более профессиональным — достаточно сравнить весёлый рассказ «Капитан Дюк» и утончённую, психологически точную новеллу «Возвращённый ад» (1915).
После начала I-ой мировой войны некоторые из его рассказов приобретают отчётливый антивоенный характер: «Баталист Шуан», «Синий волчок» («Нива», 1915 год) и «Отравленный остров». Из-за ставшего известным полиции «непозволительного отзыва о царствующем монархе», Грин с конца 1916 года был вынужден вновь скрываться, на этот раз в Финляндии, но, узнав о Февральской революции, он вернулся в Петроград.
В 1914 году Грин стал сотрудником популярного журнала «Новый сатирикон» и издал в качестве приложения к журналу свой сборник «Происшествие на улице Пса». Работал писатель в этот период чрезвычайно продуктивно. Он ещё не решался приступить к написанию большой повести или романа, но его рассказы того времени показывают явный прогресс Грина-литератора. Тематика его произведений расширяется, стиль становится всё более профессиональным — достаточно сравнить весёлый рассказ «Капитан Дюк» и утончённую, психологически точную новеллу «Возвращённый ад» (1915).
После начала I-ой мировой войны некоторые из его рассказов приобретают отчётливый антивоенный характер: «Баталист Шуан», «Синий волчок» («Нива», 1915 год) и «Отравленный остров». Из-за ставшего известным полиции «непозволительного отзыва о царствующем монархе», Грин с конца 1916 года был вынужден вновь скрываться, на этот раз в Финляндии, но, узнав о Февральской революции, он вернулся в Петроград.
Весной 1917 года Александр написал рассказ-очерк «Пешком на революцию», говоривший о надежде писателя на обновление. И.С. Соколов-Микитов вспоминал, как они с Грином «жили тревогами и надеждами тех дней». Надежда на перемены к лучшему наполняет и стихи Александра тот период («XX век», 1917, №13):
«Звучат, гудят колокола,
И мощно грозное их пенье…
Гудят, зовут колокола
На светлый праздник возрожденья».
После Октябрьской революции в журнале «Новый сатирикон» и в небольшой газете «Чёртова перечница» один за другим появляются заметки и фельетоны Грина, осуждающие жестокость и бесчинства власти. Он говорил: «В моей голове никак не укладывается мысль, что насилие можно уничтожить насилием».
«Звучат, гудят колокола,
И мощно грозное их пенье…
Гудят, зовут колокола
На светлый праздник возрожденья».
После Октябрьской революции в журнале «Новый сатирикон» и в небольшой газете «Чёртова перечница» один за другим появляются заметки и фельетоны Грина, осуждающие жестокость и бесчинства власти. Он говорил: «В моей голове никак не укладывается мысль, что насилие можно уничтожить насилием».
С.Кржижановский и А.Грин
Весной 1918 года журнал вместе с другими оппозиционными изданиями был запрещён. Грина арестовали в 4-ый раз, и чуть не расстреляли. По мнению А.Н. Варламова, факты говорят о том, что Грин «не принял советскую жизнь… ещё яростнее, чем жизнь дореволюционную: он не выступал на собраниях, не присоединялся ни к каким литературным группировкам, не подписывал коллективных писем, платформ и обращений в ЦК партии, рукописи свои и письма писал по дореволюционной орфографии, а дни считал по старому календарю… этот фантазёр и выдумщик — говоря словами писателя из недалёкого будущего — жил не по лжи».
Единственной же хорошей новостью стало разрешение разводов, которым писатель немедленно и воспользовался, женившись на некоей Марии Долидзе. Но уже через несколько месяцев брак был признан ошибкой, и супруги расстались.
А летом 1919 года Грина призвали в Красную Армию связистом, однако, вскоре он заболел тифом и почти на месяц попал в Боткинские бараки.
Единственной же хорошей новостью стало разрешение разводов, которым писатель немедленно и воспользовался, женившись на некоей Марии Долидзе. Но уже через несколько месяцев брак был признан ошибкой, и супруги расстались.
А летом 1919 года Грина призвали в Красную Армию связистом, однако, вскоре он заболел тифом и почти на месяц попал в Боткинские бараки.
Гуль, любимый ястреб Грина, со своим хозяином (1929 г.). Ему посвящён рассказ История одного ястреба.
После выздоровления ему, при содействии Максима Горького, удалось получить академический паёк и жильё — комнату в «Доме искусств» на Невском, где жили Н. Гумилёв, Вс. Рождественский, О. Мандельштам, В. Каверин. Соседи вспоминали, что Грин жил отшельником, ни с кем не общался, но именно здесь он написал своё самое знаменитое произведение — феерию «Алые паруса» (опубликована в 1923).
«Трудно было представить, что такой светлый, согретый любовью к людям цветок мог родиться здесь, в сумрачном, холодном и полуголодном Петрограде, в зимних сумерках сурового 1920 года; и что выращен он человеком внешне угрюмым, неприветливым и как бы замкнутым в особом мире, куда ему не хотелось никого впускать», — вспоминал Рождественский. В числе первых, шедевр Гиа оценил Горький, часто читавший гостям эпизод появления перед главной героиней Ассоль сказочного корабля.
«Трудно было представить, что такой светлый, согретый любовью к людям цветок мог родиться здесь, в сумрачном, холодном и полуголодном Петрограде, в зимних сумерках сурового 1920 года; и что выращен он человеком внешне угрюмым, неприветливым и как бы замкнутым в особом мире, куда ему не хотелось никого впускать», — вспоминал Рождественский. В числе первых, шедевр Гиа оценил Горький, часто читавший гостям эпизод появления перед главной героиней Ассоль сказочного корабля.
Весной 1921 года Грин женился на 26-летней вдове, медсестре Нине Николаевне Мироновой (по первому мужу, погибшему на фронте, Коротковой), с которой они познакомились ещё в начале 1918 года, когда Нина работала в газете «Петроградское эхо». Вновь встретились они в январе 1921 года, Нина отчаянно нуждалась и продавала вещи (Грин позже описал похожий эпизод в рассказе «Крысолов»). Через месяц он сделал ей предложение. Более они не расставались, и оба считали ту встречу подарком судьбы. Феерию «Алые паруса» Грин посвятил ей: «Нине Николаевне Грин подносит и посвящает Автор. ПБГ, 23 ноября 1922 г.»
Супруги сняли комнату на Пантелеймоновской. Сначала Грина почти не печатали, но с началом НЭПа появились частные издательства, и ему удалось опубликовать сборник «Белый огонь» (1922), включавший рассказ «Корабли в Лиссе», который сам Грин считал лучшим.
Супруги сняли комнату на Пантелеймоновской. Сначала Грина почти не печатали, но с началом НЭПа появились частные издательства, и ему удалось опубликовать сборник «Белый огонь» (1922), включавший рассказ «Корабли в Лиссе», который сам Грин считал лучшим.
В начале 1920-х гг. писатель решился приступить к своему первому роману, который назвал «Блистающий мир». Главный герой этого символистского произведения — летающий сверхчеловек Друд, убеждающий людей выбрать вместо ценностей «мира сего» высшие ценности Блистающего мира. В 1924 году роман был напечатан в Ленинграде. Продолжал Грин писать и рассказы, вершинами тут стали «Словоохотливый домовой», «Крысолов», «Фанданго».
На гонорары писатель устроил пир, съездил с Ниной в Крым и купил квартиру в Ленинграде, которую затем продал, переселившись в Феодосию. Инициатором переезда была Нина, которая хотела спасти его от пьяных кутежей и притворилась больной.
На гонорары писатель устроил пир, съездил с Ниной в Крым и купил квартиру в Ленинграде, которую затем продал, переселившись в Феодосию. Инициатором переезда была Нина, которая хотела спасти его от пьяных кутежей и притворилась больной.
В 1920-е гг., после написания Грином своих самых значительных произведений, интерес к его прозе достиг своей вершины. Поэт Э. Багрицкий писал, что «мало кто из русских писателей так прекрасно овладел словом во всей его полноценности». Горький отзывался о Грине: «полезный сказочник, нужный фантазёр». А В. Маяковский, наоборот, скептически относился к творчеству писателя: «Прилавок большого магазина „Бакинский рабочий“. Всего умещается 47 книг… Из умещённых — 22 иностранных… Русский, так и то Грин».
Осенью 1924 года Грин купил квартиру в Феодосии, на Галерейной, 10 (теперь там Музей А. Грина). Изредка супруги ездили в Коктебель в гости к Максимилиану Волошину.
В Феодосии Александр написал роман «Золотая цепь» (опубликован в журнале «Новый мир» 1925), задуманный как «воспоминания о мечте мальчика, ищущего чудес и находящего их».
Осенью 1926 года Грин закончил свой, как он говорил, главный шедевр — роман «Бегущая по волнам», над которым работал почти 1,5 года. В нём соединились лучшие черты таланта писателя — мистическая идея о потребности в мечте и её воплощении, поэтический психологизм, романтичный сюжет.
Осенью 1924 года Грин купил квартиру в Феодосии, на Галерейной, 10 (теперь там Музей А. Грина). Изредка супруги ездили в Коктебель в гости к Максимилиану Волошину.
В Феодосии Александр написал роман «Золотая цепь» (опубликован в журнале «Новый мир» 1925), задуманный как «воспоминания о мечте мальчика, ищущего чудес и находящего их».
Осенью 1926 года Грин закончил свой, как он говорил, главный шедевр — роман «Бегущая по волнам», над которым работал почти 1,5 года. В нём соединились лучшие черты таланта писателя — мистическая идея о потребности в мечте и её воплощении, поэтический психологизм, романтичный сюжет.
Затем 2 года автор пытался опубликовать роман в советских издательствах, и лишь в конце 1928 года он увидел свет в издательстве «Земля и фабрика». С большим трудом в 1929 году удалось издать и последние его романы: «Джесси и Моргиана» и «Дорога никуда».
Грин грустно отмечал: «Эпоха мчится мимо. Я не нужен ей — такой, какой я есть. А другим я быть не могу. И не хочу. Пусть за всё моё писательство обо мне ничего не говорили как о человеке, не лизавшем пятки современности, никакой и никогда, но я сам себе цену знаю».
В 1927 году частный издатель Л.В. Вольфсон начал издавать 15-томное собрание сочинений Грина, но вышли лишь 8, после чего Вольфсона арестовало ГПУ — НЭП заканчивался.
Попытки автора настоять на выполнении контракта с издательством привели лишь к огромным судебным издержкам и разорению. У Грина снова начались запои. Однако процесс всё же удалось выиграть, отсудив 7 тыс. рублей, которые, впрочем, обесценила инфляция. Квартиру в Феодосии пришлось продать. И в 1930 году Гриневские переехали в Старый Крым, где жизнь была дешевле.
А с 1930 года советская цензура, с мотивировкой «вы не сливаетесь с эпохой», запретила переиздания Грина и ввела ограничение на его новые книги: по 1 в год. И Александр, и Нина отчаянно голодали и часто болели. Грин даже пытался, в целях пропитания, охотиться с луком и стрелами на окрестных птиц, но безуспешно.
Грин грустно отмечал: «Эпоха мчится мимо. Я не нужен ей — такой, какой я есть. А другим я быть не могу. И не хочу. Пусть за всё моё писательство обо мне ничего не говорили как о человеке, не лизавшем пятки современности, никакой и никогда, но я сам себе цену знаю».
В 1927 году частный издатель Л.В. Вольфсон начал издавать 15-томное собрание сочинений Грина, но вышли лишь 8, после чего Вольфсона арестовало ГПУ — НЭП заканчивался.
Попытки автора настоять на выполнении контракта с издательством привели лишь к огромным судебным издержкам и разорению. У Грина снова начались запои. Однако процесс всё же удалось выиграть, отсудив 7 тыс. рублей, которые, впрочем, обесценила инфляция. Квартиру в Феодосии пришлось продать. И в 1930 году Гриневские переехали в Старый Крым, где жизнь была дешевле.
А с 1930 года советская цензура, с мотивировкой «вы не сливаетесь с эпохой», запретила переиздания Грина и ввела ограничение на его новые книги: по 1 в год. И Александр, и Нина отчаянно голодали и часто болели. Грин даже пытался, в целях пропитания, охотиться с луком и стрелами на окрестных птиц, но безуспешно.
Роман «Недотрога», начатый писателем в это время, так и не был закончен, хотя некоторые критики считают его лучшим в его творчестве. Грин уже мысленно продумал сюжет до конца и сказал Нине: «Некоторые сцены так хороши, что, вспоминая их, я сам улыбаюсь».
В конце апреля 1931 года, будучи уже серьёзно больным, Александр Степанович в последний раз сходил через горы в Коктебель, к Волошину. Этот маршрут до сих пор популярен среди туристов и известен как «тропа Грина».
Летом 1931 года Грин съездил в Москву, но ни одно из издательств не проявило интереса к его новому роману. По возвращении он устало сказал Нине: «Амба нам. Печатать больше не будут».
Не было ответа и на просьбу о пенсии от Союза советских писателей. Как выяснилось, на заседании правления СП, член этого правления Лидия Сейфуллина заявила: «Грин — наш идеологический враг. Союз не должен помогать таким писателям! Ни одной копейки принципиально!»
Ещё одну просьбу о помощи Грин направил Горькому,. Неизвестно, правда, дошла ли она до адресата, но ответа не последовало. В воспоминаниях Нина Николаевна охарактеризовала этот период одной фразой: «Тогда он стал умирать».
В конце апреля 1931 года, будучи уже серьёзно больным, Александр Степанович в последний раз сходил через горы в Коктебель, к Волошину. Этот маршрут до сих пор популярен среди туристов и известен как «тропа Грина».
Летом 1931 года Грин съездил в Москву, но ни одно из издательств не проявило интереса к его новому роману. По возвращении он устало сказал Нине: «Амба нам. Печатать больше не будут».
Не было ответа и на просьбу о пенсии от Союза советских писателей. Как выяснилось, на заседании правления СП, член этого правления Лидия Сейфуллина заявила: «Грин — наш идеологический враг. Союз не должен помогать таким писателям! Ни одной копейки принципиально!»
Ещё одну просьбу о помощи Грин направил Горькому,. Неизвестно, правда, дошла ли она до адресата, но ответа не последовало. В воспоминаниях Нина Николаевна охарактеризовала этот период одной фразой: «Тогда он стал умирать».
В мае 1932 года, после новых ходатайств, неожиданно пришёл перевод на 250 руб. от СП, посланный почему-то на имя «вдовы писателя Грина Нины Грин», хотя сам писатель был ещё жив. Есть легенда, что причиной этому было последнее озорство Грина — он послал в Москву телеграмму «Грин умер вышлите двести похороны».
Скончался Александр Степанович Грин в 19:30 час. 8 июля 1932 года в Старом Крыму, на 52-м году жизни от рака желудка. За 2 дня до смерти он попросил пригласить священника и исповедался.
Похоронен писатель на городском кладбище Старого Крыма. Нина Николаевна выбрала место, с которого видно море. На его могиле установлен памятник «Бегущая по волнам», скульптор Татьяна Гагарина.
Похоронен писатель на городском кладбище Старого Крыма. Нина Николаевна выбрала место, с которого видно море. На его могиле установлен памятник «Бегущая по волнам», скульптор Татьяна Гагарина.
Узнав о смерти Грина, несколько ведущих советских писателей призвали издать сборник его произведений; к ним присоединилась даже и Сейфуллина. Сборник А. Грина «Фантастические новеллы» вышел лишь через 2 года — в 1934 году.
Вдова писателя, продолжала жить в Старом Крыму, работала медсестрой. Когда гитлеровская армия захватила Крым, она осталась с тяжело больной матерью на оккупированной территории, работала в оккупационной газете «Официальный бюллетень Старо-Крымского района». Затем была угнана на трудовые работы в Германию, в 1945 году добровольно вернулась из американской зоны оккупации в СССР, где была осуждена на 10 лет лагерей за «коллаборационизм и измену Родине», с конфискацией имущества. Отбывала заключение в лагерях на Печоре. Большую поддержку, в том числе вещами и продуктами, оказывала ей первая жена Грина, Вера Павловна. Нина отбыла почти весь свой срок и вышла на свободу в 1955 году по амнистии (реабилитирована в 1997 году). Вера Павловна умерла раньше, в 1951 году.
Вдова писателя, продолжала жить в Старом Крыму, работала медсестрой. Когда гитлеровская армия захватила Крым, она осталась с тяжело больной матерью на оккупированной территории, работала в оккупационной газете «Официальный бюллетень Старо-Крымского района». Затем была угнана на трудовые работы в Германию, в 1945 году добровольно вернулась из американской зоны оккупации в СССР, где была осуждена на 10 лет лагерей за «коллаборационизм и измену Родине», с конфискацией имущества. Отбывала заключение в лагерях на Печоре. Большую поддержку, в том числе вещами и продуктами, оказывала ей первая жена Грина, Вера Павловна. Нина отбыла почти весь свой срок и вышла на свободу в 1955 году по амнистии (реабилитирована в 1997 году). Вера Павловна умерла раньше, в 1951 году.
А книги «советского романтика» Грина продолжали издавать в Союзе вплоть до 1944 года. В блокадном Ленинграде транслировались радиопередачи с чтением «Алых парусов» (1943), в Большом театре прошла премьера балета «Алые паруса». В 1945 году вышла повесть Л. Борисова «Волшебник из Гель-Гью», заслужившая похвалы К. Паустовского и брата — Б. Гриневского, но в дальнейшем — осуждение со стороны Н.Н. Грин.
Сцена из балета В. М. Юровского Алые паруса. Большой театр, 5 декабря 1943 г. Ассоль — Ольга Лепешинская.
Александр Грин занимает в русской и мировой литературе совершенно особое место. У него не было ни предшественников, ни прямых продолжателей. Критики пытались сравнивать его с близкими по стилю Эдгаром А По, Эрнстом Гофманом, Робертом Стивенсоном, Бретом Гартом и другими — но каждый раз выяснялось, что сходство это поверхностно и ограниченно, и проявляется лишь в выборе экзотических имён и сюжетов (сам же Грин на стеснялся использовать в названиях своих произведений «чужих» названий).
В годы борьбы с космополитизмом Грин, как и многие другие советские деятели культуры (А. Ахматова, М. Зощенко, Д. Шостакович), был заклеймён в печати как «космополит», чуждый пролетарской литературе, «воинствующий реакционер и духовный эмигрант». Его книги массово изымали из библиотек.
Но в 1953 году, после смерти Вождя, запрет на некоторых писателей был снят. И, начиная с 1956 года, усилиями К. Паустовского, Ю. Олеши, и других, Грина в литературу «вернули». Его произведения стали издаваться миллионными тиражами.
В годы борьбы с космополитизмом Грин, как и многие другие советские деятели культуры (А. Ахматова, М. Зощенко, Д. Шостакович), был заклеймён в печати как «космополит», чуждый пролетарской литературе, «воинствующий реакционер и духовный эмигрант». Его книги массово изымали из библиотек.
Но в 1953 году, после смерти Вождя, запрет на некоторых писателей был снят. И, начиная с 1956 года, усилиями К. Паустовского, Ю. Олеши, и других, Грина в литературу «вернули». Его произведения стали издаваться миллионными тиражами.
Получив стараниями друзей писателя гонорар за «Избранное» (1956), Нина Николаевна приехала в Старый Крым, отыскала заброшенную могилу мужа и выяснила, что дом, где умер Грин, перешёл к председателю местного исполкома и использовался как сарай и курятник. В 1960 году, после нескольких лет борьбы за возвращение дома, она открыла на общественных началах Музей Грина в Старом Крыму. Там она и провела последние 10 лет своей жизни, с пенсией в 21 рубль.
В июле 1970 года был открыт также Музей Грина в Феодосии, а год спустя дом Грина в Старом Крыму тоже получил статус музея. Его открытие крымским обкомом КПСС ознаменован конфликтом с Ниной Николаевной: «Мы за Грина, но против его вдовы. Музей будет только тогда, когда она умрёт».
Нина Николаевна Грин скончалась 27 сентября 1970 года в киевской больнице. Похоронить себя она завещала рядом с мужем. Но местное начальство, раздражённое утратой курятника, наложило запрет, и её похоронили на другом конце кладбища. Но 23 октября следующего года, в день рождения Нины, 6 её друзей перезахоронили ночью гроб в предназначенном ему месте.
В июле 1970 года был открыт также Музей Грина в Феодосии, а год спустя дом Грина в Старом Крыму тоже получил статус музея. Его открытие крымским обкомом КПСС ознаменован конфликтом с Ниной Николаевной: «Мы за Грина, но против его вдовы. Музей будет только тогда, когда она умрёт».
Нина Николаевна Грин скончалась 27 сентября 1970 года в киевской больнице. Похоронить себя она завещала рядом с мужем. Но местное начальство, раздражённое утратой курятника, наложило запрет, и её похоронили на другом конце кладбища. Но 23 октября следующего года, в день рождения Нины, 6 её друзей перезахоронили ночью гроб в предназначенном ему месте.
В честь А. Грина названы:
17 февраля 1984 года имя «Гриневия» (2786 Grinevia) присвоено малой планете, открытой 6 сентября 1978 года в Крымской астрофизической обсерватории советским астрономом Н.С. Черных.
В 2000 году к 120-летию со дня рождения А.С. Грина СП России, администрации Кирова и Слободского учредили ежегодную Российскую литературную премию им. А. Грина за произведения для детей и юношества, проникнутые духом романтики и надежды.
В 2012 году 3-палубный пассажирский речной теплоход получил имя «Александр Грин».
17 февраля 1984 года имя «Гриневия» (2786 Grinevia) присвоено малой планете, открытой 6 сентября 1978 года в Крымской астрофизической обсерватории советским астрономом Н.С. Черных.
В 2000 году к 120-летию со дня рождения А.С. Грина СП России, администрации Кирова и Слободского учредили ежегодную Российскую литературную премию им. А. Грина за произведения для детей и юношества, проникнутые духом романтики и надежды.
В 2012 году 3-палубный пассажирский речной теплоход получил имя «Александр Грин».
Музеи
В 1960 году, к 80-летию со дня рождения, женой писателя открыт Дом-музей писателя в Старом Крыму.
В 1970 году в Феодосии создан литературно-мемориальный музей Грина.
К 100-летию со дня рождения, в 1980 году, открыт музей Александра Грина в Кирове.
В 2010 году в Слободском создан Музей романтики Александра Грина.
В 1960 году, к 80-летию со дня рождения, женой писателя открыт Дом-музей писателя в Старом Крыму.
В 1970 году в Феодосии создан литературно-мемориальный музей Грина.
К 100-летию со дня рождения, в 1980 году, открыт музей Александра Грина в Кирове.
В 2010 году в Слободском создан Музей романтики Александра Грина.
Гриновские чтения и фестивали:
Международная научная конференция «Гриновские чтения» — проходит с 1988 года по чётным годам в Феодосии (первая половина сентября).
Гриновские чтения в Кирове — проводятся раз в 5 лет (иногда чаще) с 1975 года, в день рождения писателя (23 августа).
С 1987 года в с. Башарово близ Кирова проводится фестиваль авторской песни «Гринландия».
Дальневосточный фестиваль авторской песни и поэзии «Берег Грина» проводится с 1994 года вблизи Находки.
Ежегодный фестиваль «Гринландия» в Старом Крыму, проводимый с 2005 года в день рождения писателя.
Улица Александра Грина существует во многих российских городах:
Архангельск, Геленджик, Москва (с 1986 года), Набережные Челны, Санкт-Петербург, Слободской, Старый Крым, Феодосия. В Кирове есть набережная, названная именем писателя. В 2014 году в Санкт-Петербурге в честь писателя назван бульвар Грина.
Именем Грина названы несколько крупных библиотек:
Кировская областная библиотека для детей и юношества. Городская библиотека в Слободском. Библиотека в Нижнем Новгороде. Центральная городская библиотека в Феодосии. В 1987 году библиотеке № 122 г. Москвы (входящей в структуру ЦБС ЮВАО) было присвоено имя писателя-романиста А. Грина.
В Кирове существует Гимназия им. А. Грина.
Международная научная конференция «Гриновские чтения» — проходит с 1988 года по чётным годам в Феодосии (первая половина сентября).
Гриновские чтения в Кирове — проводятся раз в 5 лет (иногда чаще) с 1975 года, в день рождения писателя (23 августа).
С 1987 года в с. Башарово близ Кирова проводится фестиваль авторской песни «Гринландия».
Дальневосточный фестиваль авторской песни и поэзии «Берег Грина» проводится с 1994 года вблизи Находки.
Ежегодный фестиваль «Гринландия» в Старом Крыму, проводимый с 2005 года в день рождения писателя.
Улица Александра Грина существует во многих российских городах:
Архангельск, Геленджик, Москва (с 1986 года), Набережные Челны, Санкт-Петербург, Слободской, Старый Крым, Феодосия. В Кирове есть набережная, названная именем писателя. В 2014 году в Санкт-Петербурге в честь писателя назван бульвар Грина.
Именем Грина названы несколько крупных библиотек:
Кировская областная библиотека для детей и юношества. Городская библиотека в Слободском. Библиотека в Нижнем Новгороде. Центральная городская библиотека в Феодосии. В 1987 году библиотеке № 122 г. Москвы (входящей в структуру ЦБС ЮВАО) было присвоено имя писателя-романиста А. Грина.
В Кирове существует Гимназия им. А. Грина.
Народный артист СССР Василий Лановой подарил Кирову бюст
В 1986 году в Ленинграде на доме по ул. Декабристов, 11 была открыта мемориальная доска (архитектор В. Б. Бухаев) с текстом: «В этом доме в 1921-1922 годах жил и работал известный советский писатель Александр Грин». Доска должна находиться на улице Пестеля, дом 11 (в начале 1920 годов она называлась «улица Декабриста Пестеля»), но более 30 лет висит по другому адресу.
В 1987 году в Чусовом (где некоторое время жил Грин в юности) в этнографическом парке по инициативе Л. Постникова местный скульптор В. Бокарёв создал проект памятника Грину, а через год пермяк Радик Мустафин высек из цельного куска гранита образ писателя. Этот памятник единственный в своем роде, поскольку больше не существует Александру Грину в полный рост.
Сейчас памятник стоит прямо в водах речки Архиповки. К нему часто, согласно сложившейся традиции, приходят молодожены. Рядом с Грином качаются на волнах его «алые паруса».
В 2000 году в Кирове на набережной Грина установлен бронзовый бюст писателю (скульпторы К. Коциенко и В. Бондарев)
Сейчас памятник стоит прямо в водах речки Архиповки. К нему часто, согласно сложившейся традиции, приходят молодожены. Рядом с Грином качаются на волнах его «алые паруса».
В 2000 году в Кирове на набережной Грина установлен бронзовый бюст писателю (скульпторы К. Коциенко и В. Бондарев)
В Санкт-Петербурге существует традиция - на выпускной бал российских школьников ночью в устье Невы входит парусный корабль с алыми парусами.
В 2018 году на набережной Геленджика на 2-метровом постаменте с цитатами из произведений А. Грина установлен бюст писателя, выполненный из гранита и окрашенный под бронзу. Поблизости расположена скульптурная композиция «Ассоль и Алые паруса».
В 2018 году на набережной Геленджика на 2-метровом постаменте с цитатами из произведений А. Грина установлен бюст писателя, выполненный из гранита и окрашенный под бронзу. Поблизости расположена скульптурная композиция «Ассоль и Алые паруса».
Библиография:
Романы: Блистающий мир 1923 Золотая цепь 1925 Сокровище африканских гор [В сокращении называется «Вокруг центральных озёр» (повесть), 1927 г.] 1925 Бегущая по волнам 1928 Джесси и Моргиана 1929 Дорога никуда 1930
Повести: Колония Ланфиер 1910 Приключения Гинча 1912 Таинственный лес 1913 Алые паруса [повесть-феерия] 1923 Вокруг центральных озёр [Cокращенный вариант романа Сокровище африканских гор (1925 г.)] 1927 Автобиографическая повесть 1932 Ранчо «Каменный столб» [повесть для детей] 1961
Более 300 рассказов, наиболее известные из которых: 1906 Заслуга рядового Пантелеева 1906 В Италию 1906 Слон и Моська. Из летописей ***ского батальона 1907 Апельсины 1907 Кирпич и музыка [= Столкновение] 1907 На бирже 1907 На досуге 1907 Ночь [= Подземное] 1907 Случай [= Прусский разъезд] 1908 Горбун 1908 Гость 1908 Ерошка 1908 Игрушка 1908 Капитан 1908 Карантин 1908 Лебедь 1908 Маленький комитет 1908 Мат в три хода 1908 Наказание [= Каюков] 1908 Приключение [часть рассказа «Рай»] 1908 Рука 1908 Телеграфист из Медянского бора [= Телеграфист] 1908 Трюм и палуба 1908 Убийца [= Страшный злодей] 1908 Человек, который плачет 1909 Барка на Зелёном канале [= Ловушка для крыс] 1909 Воздушный корабль 1909 Кошмар 1909 Маленький заговор [= История одного заговора] 1909 Маньяк 1909 Ночлег [= Конец одного самоубийцы; Конец] 1909 Остров Рено 1909 Происшествие в улице Пса [= Происшествие на улице Пса] 1909 Рай 1909 Циклон в Равнине Дождей [= Циклон] 1909 Штурман «Четырёх ветров» [= Штурм «Четырёх ветров», Штурманъ "Четырёхъ вѢтровъ"] 1910 Арвентур [часть рассказа «Наследство Пик-Мика»] 1910 В разливе [= Бытовое явление; На реке] 1910 Возвращение «Чайки» [= Серебро Юга] 1910 Дуэль 1910 Жемчуг 1910 Имение Хонса [= Море блаженства] 1910 История одного убийства 1910 Малинник Якобсона 1910 Марионетка [= Дуэль] 1910 На склоне холмов 1910 Пороховой погреб [= Пришёл и ушёл] 1910 Пролив бурь 1910 Рассказ Бирка [= Рассказ Бирка о своём приключении] 1910 Смерть Ромелинка [= Смерть] 1910 Тайна леса [= В лесу] 1910 Ящик с мылом 1911 Лунный свет 1911 Позорный столб 1911 Система мнемоники Атлея 1912 Жизнь Гнора 1912 Зимняя сказка 1912 Из памятной книжки сыщика [Рассказ-пародия] 1912 Лужа Бородатой Свиньи 1912 Пассажир Пыжиков [= Заяц; Тоскливый заяц] 1912 Проходной двор 1912 Рассказ о странной судьбе 1912 Синий каскад Теллури 1912 Трагедия плоскогорья Суан 1912 Тяжёлый воздух [= Летчик Киршин] 1912 Четвёртый за всех 1913 Авантюра 1913 Всадник без головы 1913 Гранька и его сын 1913 Далёкий путь [= Горные пастухи в Андах] 1913 Дьявол Оранжевых Вод 1913 Жизнеописания великих людей [= Маленькие могилы] 1913 Зурбаганский стрелок 1913 История Таурена 1913 На склоне холмов 1913 Новый цирк 1913 Племя Сиург 1913 Продавец счастья 1913 Сладкий яд города 1913 Табу 1913 Три похождения Эхмы 1913 Человек с человеком 1914 Загадка предвиденной смерти 1914 Золотой пруд [= Золотое озеро] 1914 И для меня придёт весна 1914 Как силач Рыжий Джон боролся с королём 1914 Легенда войны 1914 Мёртвые за живых 1914 На волоске 1914 Повесть, оконченная благодаря пуле 1914 Поединок 1914 Покаянная рукопись [= Как силач Ганс Пихгольц сохранил алмазы герцога Поммерси] 1914 Происшествия в квартире г-жи Сериз [= Происшествие в квартире г-жи Сериз] 1914 Редкий фотографический аппарат [= Огненная стрела; Предательское пятно] 1914 Странное происшествие на маскараде 1914 Судьба, взятая за рога 1914 Урбан Грац принимает гостей [= Мой дом] 1914 Эпизод при взятии форта Циклоп [= Эпизод из взятия форта Циклоп] 1915 Авиатор-лунатик 1915 Алмазы 1915 Баталист Шуан 1915 Без вести пропавший 1915 Битва в воздухе 1915 Блондинка 1915 Бой на штыках 1915 Вечная пуля 1915 Возвращённый ад 1915 Выдумка Эпитрима 1915 Гарем Хаки-бея 1915 Голос и звуки [= Голоса и звуки] 1915 Дело с белой птицей, или Белая птица и разрушенный костёл 1915 Дикая мельница 1915 Железная птица 1915 Жёлтый город 1915 Зверь Рошфора 1915 Искатель приключений 1915 Капитан Дюк 1915 Качающаяся скала 1915 Кинжал и маска 1915 Кошмарный случай 1915 Медведь и немец 1915 Медвежья охота 1915 Морской бой 1915 На американских горах 1915 Над бездной [= Выступ скалы] 1915 Наследство Пик-Мика 1915 Непробиваемый панцирь 1915 Ночью и днём [= Больная душа] 1915 Оригинальный шпион 1915 Остров 1915 Охота в воздухе 1915 Охота на Марбруна 1915 Охота на хулигана 1915 Охотник за минами 1915 Пляска смерти 1915 Подаренная жизнь [= Игрок; Наёмный убийца] 1915 Предсмертная записка 1915 Происшествие с часовым 1915 Птица Кам-Бу 1915 Ревность и шпага 1915 Роковое место 1915 Рука женщины 1915 Рыцарь Мальяр 1915 Сила слова 1915 Синий волчок [= Волчок] 1915 Слово-убийца 1915 Смерть Аламбера 1915 Странное оружие 1915 Страшная тайна автомобиля 1915 Судьба первого взвода 1915 Тайна лунной ночи 1915 Там или там 1915 Три встречи 1915 Три пули 1915 Убийство в рыбной лавке 1915 Убийство романтика 1915 Удушливый газ 1915 Хозяин из Лодзи 1915 Чёрные цветы 1915 Чёрный роман 1915 Чёрный хутор 1915 Чудесный провал 1916 Большое счастье маленького борца 1916 Вокруг света 1916 Воскресение Пьера [= Пьер и Суринэ; Суринэ] 1916 За решётками 1916 Захват знамени [Под псевдонимом А.С.Г.] 1916 Лабиринт 1916 Львиный удар 1916 Непобедимый 1916 Нечто из дневника 1916 Огонь и вода [= Невозможное — но случилось] 1916 Отравленный остров [= Сказка далёкого океана] 1916 Отшельник Виноградного пика 1916 Романтическое убийство [= Меблированный дом] 1916 Слепой Дей Канет 1916 Сто вёрст по реке 1916 Тайна дома 41 1916 Трамвайная болезнь 1916 Чёрный алмаз 1917 Возвращение [= Маятник души] 1917 Восстание 1917 Каждый сам миллионер 1917 Маятник весны 1917 Нож и карандаш [= Талант] 1917 Огненная вода 1917 Пешком на революцию 1917 Роковой круг 1917 Самоубийство 1917 Создание Аспера 1917 Узник «Крестов» [= Цензурно-нецензурный анекдот] 1917 Ученик чародея 1917 Человек с дачи Дурново 1917 Чёрный автомобиль 1917 Эсперанто (По Жюлю Верну и Блерио) 1918 Борьба со смертью [= Вырванное жало] 1918 Весёлый мертвец 1918 Вперёд и назад [феерический рассказ] 1918 Как я был царём 1918 Карнавал 1918 Клубный арап 1918 Колосья 1918 Преступление Отпавшего Листа 1918 Пустяки 1918 Сила непостижимого 1918 Старик ходит по кругу 1919 Волшебное безобразие 1921 Гриф 1921 Состязание в Лиссе 1922 Белый огонь 1922 Корабли в Лиссе [= Битт-Бой, приносящий счастье] 1922 Монте-Кристо 1922 Нежный роман 1923 Бунт на корабле «Альцест» 1923 Гениальный игрок 1923 Голос и глаз 1923 Лошадиная голова 1923 Приказ по армии 1923 Пропавшее солнце 1923 Сердце Пустыни 1923 Словоохотливый домовой 1923 Убийство в Кунст-Фише 1924 Безногий 1924 Белый шар 1924 Бродяга и начальник тюрьмы 1924 Заколоченный дом 1924 Крысолов 1924 На облачном берегу 1924 Обезьяна [= Обезьяна-сопун] 1924 По закону 1925 Победитель 1925 Серый автомобиль 1925 Четырнадцать футов 1925 Шесть спичек 1926 Брак Августа Эсборна 1926 Змея 1927 Запутанный круг 1927 Легенда о Фергюсоне 1927 Фанданго 1927 Четыре гинеи 1928 Акварель 1928 Гнев отца 1929 Ветка омелы 1929 Вор в лесу 1929 Мошкара [под псевдонимом А. Г-н] 1929 Открыватель замков 1930 Зелёная лампа 1930 Молчание 1933 Бархатная портьера 1933 Комендант порта 1933 Пари 1935 История Дегжа 1936 Недотрога 1960 Встречи и заключения [= Встречи и приключения] 1984 Таинственный бродяга 1985 Дикая роза 2017 Бродяга
Поэзия: Мотыка 1909 «Воздушный путь свободен мой...» 1914 Военный летчик 1914 Лубок 1914 Тайны руки [фельетон в стихах] 1914 Турецкий сантимент 1914 Звери о войне [фельетон в стихах] 1915 Письмо литератора Харитонова к дяде в Тамбов [фельетон в стихах] 1915 Эстет и щи [басня] 1915 Работа 1915 Буржуазный дух 1917 ЛИ 1917 Фантастическое провидение 1917 Отставший взвод 1918 «Не ворчи, океан, не пугай...» [= «Не шуми, океан, не пугай...»] 1924
Пьеса: События в Феодосии, или 29 явление Нины народу [Шутливая пьеса 2002 ]
Неизданное:
«Солдаты» (рассказ, не закончен, не опубликован, 1906), «Алголь — звезда двойная» (роман, не закончен, не опубликован, 1921), «Повесть о лейтенанте Шмидте» (повесть, не опубликована, 1922), «Король мух» (роман, не закончен, не опубликован, 1924), «Тюремная старина» (рассказ, не закончен, не опубликован, 1933), «Таинственный круг» (роман, не закончен, не опубликован, 1970).
Романы: Блистающий мир 1923 Золотая цепь 1925 Сокровище африканских гор [В сокращении называется «Вокруг центральных озёр» (повесть), 1927 г.] 1925 Бегущая по волнам 1928 Джесси и Моргиана 1929 Дорога никуда 1930
Повести: Колония Ланфиер 1910 Приключения Гинча 1912 Таинственный лес 1913 Алые паруса [повесть-феерия] 1923 Вокруг центральных озёр [Cокращенный вариант романа Сокровище африканских гор (1925 г.)] 1927 Автобиографическая повесть 1932 Ранчо «Каменный столб» [повесть для детей] 1961
Более 300 рассказов, наиболее известные из которых: 1906 Заслуга рядового Пантелеева 1906 В Италию 1906 Слон и Моська. Из летописей ***ского батальона 1907 Апельсины 1907 Кирпич и музыка [= Столкновение] 1907 На бирже 1907 На досуге 1907 Ночь [= Подземное] 1907 Случай [= Прусский разъезд] 1908 Горбун 1908 Гость 1908 Ерошка 1908 Игрушка 1908 Капитан 1908 Карантин 1908 Лебедь 1908 Маленький комитет 1908 Мат в три хода 1908 Наказание [= Каюков] 1908 Приключение [часть рассказа «Рай»] 1908 Рука 1908 Телеграфист из Медянского бора [= Телеграфист] 1908 Трюм и палуба 1908 Убийца [= Страшный злодей] 1908 Человек, который плачет 1909 Барка на Зелёном канале [= Ловушка для крыс] 1909 Воздушный корабль 1909 Кошмар 1909 Маленький заговор [= История одного заговора] 1909 Маньяк 1909 Ночлег [= Конец одного самоубийцы; Конец] 1909 Остров Рено 1909 Происшествие в улице Пса [= Происшествие на улице Пса] 1909 Рай 1909 Циклон в Равнине Дождей [= Циклон] 1909 Штурман «Четырёх ветров» [= Штурм «Четырёх ветров», Штурманъ "Четырёхъ вѢтровъ"] 1910 Арвентур [часть рассказа «Наследство Пик-Мика»] 1910 В разливе [= Бытовое явление; На реке] 1910 Возвращение «Чайки» [= Серебро Юга] 1910 Дуэль 1910 Жемчуг 1910 Имение Хонса [= Море блаженства] 1910 История одного убийства 1910 Малинник Якобсона 1910 Марионетка [= Дуэль] 1910 На склоне холмов 1910 Пороховой погреб [= Пришёл и ушёл] 1910 Пролив бурь 1910 Рассказ Бирка [= Рассказ Бирка о своём приключении] 1910 Смерть Ромелинка [= Смерть] 1910 Тайна леса [= В лесу] 1910 Ящик с мылом 1911 Лунный свет 1911 Позорный столб 1911 Система мнемоники Атлея 1912 Жизнь Гнора 1912 Зимняя сказка 1912 Из памятной книжки сыщика [Рассказ-пародия] 1912 Лужа Бородатой Свиньи 1912 Пассажир Пыжиков [= Заяц; Тоскливый заяц] 1912 Проходной двор 1912 Рассказ о странной судьбе 1912 Синий каскад Теллури 1912 Трагедия плоскогорья Суан 1912 Тяжёлый воздух [= Летчик Киршин] 1912 Четвёртый за всех 1913 Авантюра 1913 Всадник без головы 1913 Гранька и его сын 1913 Далёкий путь [= Горные пастухи в Андах] 1913 Дьявол Оранжевых Вод 1913 Жизнеописания великих людей [= Маленькие могилы] 1913 Зурбаганский стрелок 1913 История Таурена 1913 На склоне холмов 1913 Новый цирк 1913 Племя Сиург 1913 Продавец счастья 1913 Сладкий яд города 1913 Табу 1913 Три похождения Эхмы 1913 Человек с человеком 1914 Загадка предвиденной смерти 1914 Золотой пруд [= Золотое озеро] 1914 И для меня придёт весна 1914 Как силач Рыжий Джон боролся с королём 1914 Легенда войны 1914 Мёртвые за живых 1914 На волоске 1914 Повесть, оконченная благодаря пуле 1914 Поединок 1914 Покаянная рукопись [= Как силач Ганс Пихгольц сохранил алмазы герцога Поммерси] 1914 Происшествия в квартире г-жи Сериз [= Происшествие в квартире г-жи Сериз] 1914 Редкий фотографический аппарат [= Огненная стрела; Предательское пятно] 1914 Странное происшествие на маскараде 1914 Судьба, взятая за рога 1914 Урбан Грац принимает гостей [= Мой дом] 1914 Эпизод при взятии форта Циклоп [= Эпизод из взятия форта Циклоп] 1915 Авиатор-лунатик 1915 Алмазы 1915 Баталист Шуан 1915 Без вести пропавший 1915 Битва в воздухе 1915 Блондинка 1915 Бой на штыках 1915 Вечная пуля 1915 Возвращённый ад 1915 Выдумка Эпитрима 1915 Гарем Хаки-бея 1915 Голос и звуки [= Голоса и звуки] 1915 Дело с белой птицей, или Белая птица и разрушенный костёл 1915 Дикая мельница 1915 Железная птица 1915 Жёлтый город 1915 Зверь Рошфора 1915 Искатель приключений 1915 Капитан Дюк 1915 Качающаяся скала 1915 Кинжал и маска 1915 Кошмарный случай 1915 Медведь и немец 1915 Медвежья охота 1915 Морской бой 1915 На американских горах 1915 Над бездной [= Выступ скалы] 1915 Наследство Пик-Мика 1915 Непробиваемый панцирь 1915 Ночью и днём [= Больная душа] 1915 Оригинальный шпион 1915 Остров 1915 Охота в воздухе 1915 Охота на Марбруна 1915 Охота на хулигана 1915 Охотник за минами 1915 Пляска смерти 1915 Подаренная жизнь [= Игрок; Наёмный убийца] 1915 Предсмертная записка 1915 Происшествие с часовым 1915 Птица Кам-Бу 1915 Ревность и шпага 1915 Роковое место 1915 Рука женщины 1915 Рыцарь Мальяр 1915 Сила слова 1915 Синий волчок [= Волчок] 1915 Слово-убийца 1915 Смерть Аламбера 1915 Странное оружие 1915 Страшная тайна автомобиля 1915 Судьба первого взвода 1915 Тайна лунной ночи 1915 Там или там 1915 Три встречи 1915 Три пули 1915 Убийство в рыбной лавке 1915 Убийство романтика 1915 Удушливый газ 1915 Хозяин из Лодзи 1915 Чёрные цветы 1915 Чёрный роман 1915 Чёрный хутор 1915 Чудесный провал 1916 Большое счастье маленького борца 1916 Вокруг света 1916 Воскресение Пьера [= Пьер и Суринэ; Суринэ] 1916 За решётками 1916 Захват знамени [Под псевдонимом А.С.Г.] 1916 Лабиринт 1916 Львиный удар 1916 Непобедимый 1916 Нечто из дневника 1916 Огонь и вода [= Невозможное — но случилось] 1916 Отравленный остров [= Сказка далёкого океана] 1916 Отшельник Виноградного пика 1916 Романтическое убийство [= Меблированный дом] 1916 Слепой Дей Канет 1916 Сто вёрст по реке 1916 Тайна дома 41 1916 Трамвайная болезнь 1916 Чёрный алмаз 1917 Возвращение [= Маятник души] 1917 Восстание 1917 Каждый сам миллионер 1917 Маятник весны 1917 Нож и карандаш [= Талант] 1917 Огненная вода 1917 Пешком на революцию 1917 Роковой круг 1917 Самоубийство 1917 Создание Аспера 1917 Узник «Крестов» [= Цензурно-нецензурный анекдот] 1917 Ученик чародея 1917 Человек с дачи Дурново 1917 Чёрный автомобиль 1917 Эсперанто (По Жюлю Верну и Блерио) 1918 Борьба со смертью [= Вырванное жало] 1918 Весёлый мертвец 1918 Вперёд и назад [феерический рассказ] 1918 Как я был царём 1918 Карнавал 1918 Клубный арап 1918 Колосья 1918 Преступление Отпавшего Листа 1918 Пустяки 1918 Сила непостижимого 1918 Старик ходит по кругу 1919 Волшебное безобразие 1921 Гриф 1921 Состязание в Лиссе 1922 Белый огонь 1922 Корабли в Лиссе [= Битт-Бой, приносящий счастье] 1922 Монте-Кристо 1922 Нежный роман 1923 Бунт на корабле «Альцест» 1923 Гениальный игрок 1923 Голос и глаз 1923 Лошадиная голова 1923 Приказ по армии 1923 Пропавшее солнце 1923 Сердце Пустыни 1923 Словоохотливый домовой 1923 Убийство в Кунст-Фише 1924 Безногий 1924 Белый шар 1924 Бродяга и начальник тюрьмы 1924 Заколоченный дом 1924 Крысолов 1924 На облачном берегу 1924 Обезьяна [= Обезьяна-сопун] 1924 По закону 1925 Победитель 1925 Серый автомобиль 1925 Четырнадцать футов 1925 Шесть спичек 1926 Брак Августа Эсборна 1926 Змея 1927 Запутанный круг 1927 Легенда о Фергюсоне 1927 Фанданго 1927 Четыре гинеи 1928 Акварель 1928 Гнев отца 1929 Ветка омелы 1929 Вор в лесу 1929 Мошкара [под псевдонимом А. Г-н] 1929 Открыватель замков 1930 Зелёная лампа 1930 Молчание 1933 Бархатная портьера 1933 Комендант порта 1933 Пари 1935 История Дегжа 1936 Недотрога 1960 Встречи и заключения [= Встречи и приключения] 1984 Таинственный бродяга 1985 Дикая роза 2017 Бродяга
Поэзия: Мотыка 1909 «Воздушный путь свободен мой...» 1914 Военный летчик 1914 Лубок 1914 Тайны руки [фельетон в стихах] 1914 Турецкий сантимент 1914 Звери о войне [фельетон в стихах] 1915 Письмо литератора Харитонова к дяде в Тамбов [фельетон в стихах] 1915 Эстет и щи [басня] 1915 Работа 1915 Буржуазный дух 1917 ЛИ 1917 Фантастическое провидение 1917 Отставший взвод 1918 «Не ворчи, океан, не пугай...» [= «Не шуми, океан, не пугай...»] 1924
Пьеса: События в Феодосии, или 29 явление Нины народу [Шутливая пьеса 2002 ]
Неизданное:
«Солдаты» (рассказ, не закончен, не опубликован, 1906), «Алголь — звезда двойная» (роман, не закончен, не опубликован, 1921), «Повесть о лейтенанте Шмидте» (повесть, не опубликована, 1922), «Король мух» (роман, не закончен, не опубликован, 1924), «Тюремная старина» (рассказ, не закончен, не опубликован, 1933), «Таинственный круг» (роман, не закончен, не опубликован, 1970).
Экранизации:
«Последняя ставка мистера Энниока» (реж. В. Гардин, 1922), «Акварель» (реж. О. Иоселиани, 1958), «Алые паруса» (реж. А. Птушко, 1961), «Корабли в Лиссе» (телеспектакль, реж. Давид Карасик, Лев Додин, 1965), «Бегущая по волнам» (реж. П. Любимов, 1967), «Рыцарь мечты» (псевдобиографическая кинобаллада о юности А. Грина, реж. В. Дербенёв, Молдова-фильм, Ленфильм, 1968), «Колония Ланфиер» (реж. Ян Шмидт, 1969), «Моргиана» (реж. Юрай Герц, 1972), «Гнев отца» (короткометражный ч/б немой фильм, реж. Владислав Крапивин, 1975), «Избавитель» (реж. Крсто Папич, 1976), «Ассоль» (телевизионный фильм-спектакль, реж. Б. Степанцев, 1982), «Человек из страны Грин» (телеспектакль, реж. Т. Павлюченко, 1983), «Блистающий мир» (реж. Булат Мансуров, 1984), «Жизнь и книги Александра Грина» (телеспектакль, 1984), «Золотая цепь» (реж. А. Муратов, 1986), «Господин оформитель» (реж. О. Тепцов, 1988), «Гнев отца» (короткометражный т/ф, реж. И. Морозов, 1988), «Сто вёрст по реке» (реж. Эрикс Лацис, 1990), «Дорога никуда» (реж. А. Муратов, 1992), «Крысолов» (короткометражный, реж. Ю. Покровский, 1992), «Анготэя» (короткометражный, реж. Е. Маликова, 1994), «Гелли и Нок» (реж. В. Ильенко, 1995), «Алые паруса» (реж. Мирослав Янек, Петр Форман, 2001), «Инфекция» (реж. Крсто Папич, 2003), «Бегущая по волнам» (реж. В. Пендраковский, 2007), «Правдивая история об Алых парусах» (реж. А. Стеколенко, 2010), «Человек из несбывшегося» (д/ф, реж. В. Недошивин, 2010), «Арвентур» (реж. И. Евтеева, 2015).
«Последняя ставка мистера Энниока» (реж. В. Гардин, 1922), «Акварель» (реж. О. Иоселиани, 1958), «Алые паруса» (реж. А. Птушко, 1961), «Корабли в Лиссе» (телеспектакль, реж. Давид Карасик, Лев Додин, 1965), «Бегущая по волнам» (реж. П. Любимов, 1967), «Рыцарь мечты» (псевдобиографическая кинобаллада о юности А. Грина, реж. В. Дербенёв, Молдова-фильм, Ленфильм, 1968), «Колония Ланфиер» (реж. Ян Шмидт, 1969), «Моргиана» (реж. Юрай Герц, 1972), «Гнев отца» (короткометражный ч/б немой фильм, реж. Владислав Крапивин, 1975), «Избавитель» (реж. Крсто Папич, 1976), «Ассоль» (телевизионный фильм-спектакль, реж. Б. Степанцев, 1982), «Человек из страны Грин» (телеспектакль, реж. Т. Павлюченко, 1983), «Блистающий мир» (реж. Булат Мансуров, 1984), «Жизнь и книги Александра Грина» (телеспектакль, 1984), «Золотая цепь» (реж. А. Муратов, 1986), «Господин оформитель» (реж. О. Тепцов, 1988), «Гнев отца» (короткометражный т/ф, реж. И. Морозов, 1988), «Сто вёрст по реке» (реж. Эрикс Лацис, 1990), «Дорога никуда» (реж. А. Муратов, 1992), «Крысолов» (короткометражный, реж. Ю. Покровский, 1992), «Анготэя» (короткометражный, реж. Е. Маликова, 1994), «Гелли и Нок» (реж. В. Ильенко, 1995), «Алые паруса» (реж. Мирослав Янек, Петр Форман, 2001), «Инфекция» (реж. Крсто Папич, 2003), «Бегущая по волнам» (реж. В. Пендраковский, 2007), «Правдивая история об Алых парусах» (реж. А. Стеколенко, 2010), «Человек из несбывшегося» (д/ф, реж. В. Недошивин, 2010), «Арвентур» (реж. И. Евтеева, 2015).
На "закуску":
Источники:
В. Вихров «Рыцарь мечты»,
А. Довбня «Капитан сочиненных морей» (Газета «ТВ+», раздел «Хронограф»)
https://obrazovaka.ru/alpha/g/grin-aleksandr-grin-alexander
https://fantlab.ru/autor651
В. Вихров «Рыцарь мечты»,
А. Довбня «Капитан сочиненных морей» (Газета «ТВ+», раздел «Хронограф»)
https://obrazovaka.ru/alpha/g/grin-aleksandr-grin-alexander
https://fantlab.ru/autor651
Авторский пост
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Метки: имена литература юбилеи
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Однозначно плюс.
Спасибо автору!