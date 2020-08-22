Неромантичный романтик

Библиография:

Романы: Блистающий мир 1923 Золотая цепь 1925 Сокровище африканских гор [В сокращении называется «Вокруг центральных озёр» (повесть), 1927 г.] 1925 Бегущая по волнам 1928 Джесси и Моргиана 1929 Дорога никуда 1930



Повести: Колония Ланфиер 1910 Приключения Гинча 1912 Таинственный лес 1913 Алые паруса [повесть-феерия] 1923 Вокруг центральных озёр [Cокращенный вариант романа Сокровище африканских гор (1925 г.)] 1927 Автобиографическая повесть 1932 Ранчо «Каменный столб» [повесть для детей] 1961

Более 300 рассказов, наиболее известные из которых: 1906 Заслуга рядового Пантелеева 1906 В Италию 1906 Слон и Моська. Из летописей ***ского батальона 1907 Апельсины 1907 Кирпич и музыка [= Столкновение] 1907 На бирже 1907 На досуге 1907 Ночь [= Подземное] 1907 Случай [= Прусский разъезд] 1908 Горбун 1908 Гость 1908 Ерошка 1908 Игрушка 1908 Капитан 1908 Карантин 1908 Лебедь 1908 Маленький комитет 1908 Мат в три хода 1908 Наказание [= Каюков] 1908 Приключение [часть рассказа «Рай»] 1908 Рука 1908 Телеграфист из Медянского бора [= Телеграфист] 1908 Трюм и палуба 1908 Убийца [= Страшный злодей] 1908 Человек, который плачет 1909 Барка на Зелёном канале [= Ловушка для крыс] 1909 Воздушный корабль 1909 Кошмар 1909 Маленький заговор [= История одного заговора] 1909 Маньяк 1909 Ночлег [= Конец одного самоубийцы; Конец] 1909 Остров Рено 1909 Происшествие в улице Пса [= Происшествие на улице Пса] 1909 Рай 1909 Циклон в Равнине Дождей [= Циклон] 1909 Штурман «Четырёх ветров» [= Штурм «Четырёх ветров», Штурманъ "Четырёхъ вѢтровъ"] 1910 Арвентур [часть рассказа «Наследство Пик-Мика»] 1910 В разливе [= Бытовое явление; На реке] 1910 Возвращение «Чайки» [= Серебро Юга] 1910 Дуэль 1910 Жемчуг 1910 Имение Хонса [= Море блаженства] 1910 История одного убийства 1910 Малинник Якобсона 1910 Марионетка [= Дуэль] 1910 На склоне холмов 1910 Пороховой погреб [= Пришёл и ушёл] 1910 Пролив бурь 1910 Рассказ Бирка [= Рассказ Бирка о своём приключении] 1910 Смерть Ромелинка [= Смерть] 1910 Тайна леса [= В лесу] 1910 Ящик с мылом 1911 Лунный свет 1911 Позорный столб 1911 Система мнемоники Атлея 1912 Жизнь Гнора 1912 Зимняя сказка 1912 Из памятной книжки сыщика [Рассказ-пародия] 1912 Лужа Бородатой Свиньи 1912 Пассажир Пыжиков [= Заяц; Тоскливый заяц] 1912 Проходной двор 1912 Рассказ о странной судьбе 1912 Синий каскад Теллури 1912 Трагедия плоскогорья Суан 1912 Тяжёлый воздух [= Летчик Киршин] 1912 Четвёртый за всех 1913 Авантюра 1913 Всадник без головы 1913 Гранька и его сын 1913 Далёкий путь [= Горные пастухи в Андах] 1913 Дьявол Оранжевых Вод 1913 Жизнеописания великих людей [= Маленькие могилы] 1913 Зурбаганский стрелок 1913 История Таурена 1913 На склоне холмов 1913 Новый цирк 1913 Племя Сиург 1913 Продавец счастья 1913 Сладкий яд города 1913 Табу 1913 Три похождения Эхмы 1913 Человек с человеком 1914 Загадка предвиденной смерти 1914 Золотой пруд [= Золотое озеро] 1914 И для меня придёт весна 1914 Как силач Рыжий Джон боролся с королём 1914 Легенда войны 1914 Мёртвые за живых 1914 На волоске 1914 Повесть, оконченная благодаря пуле 1914 Поединок 1914 Покаянная рукопись [= Как силач Ганс Пихгольц сохранил алмазы герцога Поммерси] 1914 Происшествия в квартире г-жи Сериз [= Происшествие в квартире г-жи Сериз] 1914 Редкий фотографический аппарат [= Огненная стрела; Предательское пятно] 1914 Странное происшествие на маскараде 1914 Судьба, взятая за рога 1914 Урбан Грац принимает гостей [= Мой дом] 1914 Эпизод при взятии форта Циклоп [= Эпизод из взятия форта Циклоп] 1915 Авиатор-лунатик 1915 Алмазы 1915 Баталист Шуан 1915 Без вести пропавший 1915 Битва в воздухе 1915 Блондинка 1915 Бой на штыках 1915 Вечная пуля 1915 Возвращённый ад 1915 Выдумка Эпитрима 1915 Гарем Хаки-бея 1915 Голос и звуки [= Голоса и звуки] 1915 Дело с белой птицей, или Белая птица и разрушенный костёл 1915 Дикая мельница 1915 Железная птица 1915 Жёлтый город 1915 Зверь Рошфора 1915 Искатель приключений 1915 Капитан Дюк 1915 Качающаяся скала 1915 Кинжал и маска 1915 Кошмарный случай 1915 Медведь и немец 1915 Медвежья охота 1915 Морской бой 1915 На американских горах 1915 Над бездной [= Выступ скалы] 1915 Наследство Пик-Мика 1915 Непробиваемый панцирь 1915 Ночью и днём [= Больная душа] 1915 Оригинальный шпион 1915 Остров 1915 Охота в воздухе 1915 Охота на Марбруна 1915 Охота на хулигана 1915 Охотник за минами 1915 Пляска смерти 1915 Подаренная жизнь [= Игрок; Наёмный убийца] 1915 Предсмертная записка 1915 Происшествие с часовым 1915 Птица Кам-Бу 1915 Ревность и шпага 1915 Роковое место 1915 Рука женщины 1915 Рыцарь Мальяр 1915 Сила слова 1915 Синий волчок [= Волчок] 1915 Слово-убийца 1915 Смерть Аламбера 1915 Странное оружие 1915 Страшная тайна автомобиля 1915 Судьба первого взвода 1915 Тайна лунной ночи 1915 Там или там 1915 Три встречи 1915 Три пули 1915 Убийство в рыбной лавке 1915 Убийство романтика 1915 Удушливый газ 1915 Хозяин из Лодзи 1915 Чёрные цветы 1915 Чёрный роман 1915 Чёрный хутор 1915 Чудесный провал 1916 Большое счастье маленького борца 1916 Вокруг света 1916 Воскресение Пьера [= Пьер и Суринэ; Суринэ] 1916 За решётками 1916 Захват знамени [Под псевдонимом А.С.Г.] 1916 Лабиринт 1916 Львиный удар 1916 Непобедимый 1916 Нечто из дневника 1916 Огонь и вода [= Невозможное — но случилось] 1916 Отравленный остров [= Сказка далёкого океана] 1916 Отшельник Виноградного пика 1916 Романтическое убийство [= Меблированный дом] 1916 Слепой Дей Канет 1916 Сто вёрст по реке 1916 Тайна дома 41 1916 Трамвайная болезнь 1916 Чёрный алмаз 1917 Возвращение [= Маятник души] 1917 Восстание 1917 Каждый сам миллионер 1917 Маятник весны 1917 Нож и карандаш [= Талант] 1917 Огненная вода 1917 Пешком на революцию 1917 Роковой круг 1917 Самоубийство 1917 Создание Аспера 1917 Узник «Крестов» [= Цензурно-нецензурный анекдот] 1917 Ученик чародея 1917 Человек с дачи Дурново 1917 Чёрный автомобиль 1917 Эсперанто (По Жюлю Верну и Блерио) 1918 Борьба со смертью [= Вырванное жало] 1918 Весёлый мертвец 1918 Вперёд и назад [феерический рассказ] 1918 Как я был царём 1918 Карнавал 1918 Клубный арап 1918 Колосья 1918 Преступление Отпавшего Листа 1918 Пустяки 1918 Сила непостижимого 1918 Старик ходит по кругу 1919 Волшебное безобразие 1921 Гриф 1921 Состязание в Лиссе 1922 Белый огонь 1922 Корабли в Лиссе [= Битт-Бой, приносящий счастье] 1922 Монте-Кристо 1922 Нежный роман 1923 Бунт на корабле «Альцест» 1923 Гениальный игрок 1923 Голос и глаз 1923 Лошадиная голова 1923 Приказ по армии 1923 Пропавшее солнце 1923 Сердце Пустыни 1923 Словоохотливый домовой 1923 Убийство в Кунст-Фише 1924 Безногий 1924 Белый шар 1924 Бродяга и начальник тюрьмы 1924 Заколоченный дом 1924 Крысолов 1924 На облачном берегу 1924 Обезьяна [= Обезьяна-сопун] 1924 По закону 1925 Победитель 1925 Серый автомобиль 1925 Четырнадцать футов 1925 Шесть спичек 1926 Брак Августа Эсборна 1926 Змея 1927 Запутанный круг 1927 Легенда о Фергюсоне 1927 Фанданго 1927 Четыре гинеи 1928 Акварель 1928 Гнев отца 1929 Ветка омелы 1929 Вор в лесу 1929 Мошкара [под псевдонимом А. Г-н] 1929 Открыватель замков 1930 Зелёная лампа 1930 Молчание 1933 Бархатная портьера 1933 Комендант порта 1933 Пари 1935 История Дегжа 1936 Недотрога 1960 Встречи и заключения [= Встречи и приключения] 1984 Таинственный бродяга 1985 Дикая роза 2017 Бродяга

Поэзия: Мотыка 1909 «Воздушный путь свободен мой...» 1914 Военный летчик 1914 Лубок 1914 Тайны руки [фельетон в стихах] 1914 Турецкий сантимент 1914 Звери о войне [фельетон в стихах] 1915 Письмо литератора Харитонова к дяде в Тамбов [фельетон в стихах] 1915 Эстет и щи [басня] 1915 Работа 1915 Буржуазный дух 1917 ЛИ 1917 Фантастическое провидение 1917 Отставший взвод 1918 «Не ворчи, океан, не пугай...» [= «Не шуми, океан, не пугай...»] 1924

Пьеса: События в Феодосии, или 29 явление Нины народу [Шутливая пьеса 2002 ]



Неизданное:

«Солдаты» (рассказ, не закончен, не опубликован, 1906), «Алголь — звезда двойная» (роман, не закончен, не опубликован, 1921), «Повесть о лейтенанте Шмидте» (повесть, не опубликована, 1922), «Король мух» (роман, не закончен, не опубликован, 1924), «Тюремная старина» (рассказ, не закончен, не опубликован, 1933), «Таинственный круг» (роман, не закончен, не опубликован, 1970).