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Неромантичный романтик

Неромантичный романтик (48 фото + 2 видео)

Автор:
22 августа 2020 23:18
Метки: имена   литература   юбилеи   
193
48
2
140 лет назад родился известный русский писатель Александр Грин

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Метки: имена   литература   юбилеи   
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5  комментариев
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2k
Олег 4 часа назад
Прочитал с интересом,добротный пост,-благодарю.
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71k
Обходчик. 4 часа назад
Большое спасибо очень хороший пост.
Большое спасибо очень хороший пост.
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3k
Шура ОсЕчкин 4 часа назад
Боже мой.
Однозначно плюс.
Спасибо автору!
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15k
Олег 4 часа назад
Многое читал у Грина, но больше всего понравилось "Фанданго".
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2k
Олег Олег 4 часа назад
Присоединяюсь и поддерживаю,хотел бы заострить Ваше внимание на рассказе А.Грина-"Серый автомобиль".В Советское время его экранизировали- лента "Господин оформитель"-1988 года.
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