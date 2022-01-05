Какие города в Казахстане основаны русскими

Итак, теперь и Казахстан наметил свой собственный путь к «Майдану».
В этой связи, по традиции (сложившейся в 2014 году) пора вспомнить, какие же города этой республики основаны русскими.
Вот список 15 самых больших городов Казахстана (в порядке убывания численности населения):
- Алма-Ата
- Нурсултан (Астана)
- Шымкент
- Актобе
- Караганда
- Тараз
- Павлодар
- Атырау
- Усть-Каменогорск
- Семипалатинск
- Уральск
- Кызылорда
- Костанай
- Петропавловск
- Актау
В сумме в этих 15 городах живет 8,5 миллионов человек. Это практически половина от всего населения Казахстана. От от общего городского населения и вовсе 85%.
Так вот, давайте кратко перечислим кто и когда основал эти 15 городов:
1. Алма-Ата
Красноречивее всего об этом городе говорит выдержка из энциклопедии:
Начало современному городу было положено 4 февраля 1854 года, когда русским правительством было принято решение построить военное укрепление для обеспечения безопасности торговых путей…
Это военное укрепление назвали «Верный«. В начале 20 века в нем проживало 25 000 человек, 60 % из которых говорили на русском языке. Остальные 40% делили самые разные национальности от украинцев до татар. Казахов среди них было 8%.
С приходом советской власти, дабы угодить местным элитам, город переименовали из Верного в Алма-Ату. Сейчас он носит название Алматы.
2. Нурсултан (Астана)
Ведет свою историю от русской крепости «Акмолинск», образованной по приказу генерал-губернатора Западной Сибири в 1830 году.
Потом город назывался Целиноград (во времена освоения целины), затем – Акмола. Затем – Астана. Сейчас – Нур-Султан. Переименований много, но без России этот город мог так и не появиться.
3. Чимкент
Первый город из нашего списка, основанный НЕ русскими. Это один из древнейших городов Казахстана. По разным источникам ему от 700 до 2200 лет.
Что можно сказать точно – Чимкент основан и не казахами. По «периоду образования» его можно отнести к древним городам Узбекистана – Самарканду, Ташкенту, Коканду и т.д.
4. Актобе
Основан как крепость Ак-Тобе в 1869 году по приказу губернатора Тургайской (Оренбургской) области Российской Империи. Просто оцените названия первых улиц города и все станет понятно:
- Гарнизонная
- Крепостная
- Оренбургская
- Илецкая
- Георгиевская
5. Караганда
Город возник как объединение различных угольных поселков (уголь здесь начали добывать русские, затем – французы и англичане) – Михайловка, Тихоновка, Зеленая Балка и других.
Какие-то «родные» названия, правда? Ну, просто первыми поселенцами поселков были приезжие из России (Ростова-на-Дону, Ставрополя, Киева и т.д.).
В 1934 году московские архитекторы разработали генеральный план постройки города и с тех пор Караганда начала принимать свои современные очертания.
6. Тараз
Находясь недалеко от Чимкента, он, как и Чимкент, является весьма древним городом, основанным и не при Российской империи, и не казахами, а задолго до появления даже самих этих слов.
Первое письменное упоминание о Толосе (прежнее название города) насчитывает уже 1600 лет. Уже в 5 веке нашей эры это был один из опорных пунктов на Великом Шелковом Пути.
7. Павлодар
Ну, здесь происхождение зашифровано в самом названии.
Город основан еще при Петре I как крепость «Коряковский форпост«. До 1861 года это был небольшой поселок, населенный русскими. И только в апреле 1861-го поселку присвоили статус города и переименовали его в Павлодар.
К слову сказать, до сих пор подавляющая часть жителей Павлодара говорит на русском языке, а 40% – этнические русские.
8. Атырау
История города начинается в 1640 году, когда русский купец Гурий Назарьев в устье реки Яика при впадении в Каспийское море построил деревянный острог…
Разве тут стоит что-то еще добавлять?
9. Усть-Каменогорск
Основан в 1720 году отрядом Русской армии. Работы по строительству начались на месте слияния рек Иртыш и Ульба. Только тогда это называлось «Крепость Усть-Каменогорская».
10. Семипалатинск (ныне – Семей)
Семипалатная крепость была основана царским воеводой Василием Чередовым и его отрядом в 1718 году на 18 км ниже по Иртышу от современного положения города в связи с Указом Петра I о защите восточных земель и строительстве Прииртышских укреплений.
Позже город был перенесен на нынешнее место, а в месте его первоначального расположения сейчас имеется популярная зона отдыха – «Старая крепость».
11. Уральск
Основан русскими казаками в 1584 году. Т.к. городок появился на реке Яик (ныне – Урал), то первоначально он назывался Яицким.
Правда, вскоре после основания городок был разорен татарами, поэтому казаки перенесли свою крепость на 50 км ниже по течению реки. Именно на этом месте Уральск и стоит до сих пор. А год переноса городка (1613) до сих пор считается годом основания Уральска.
12. Кызылорда
Красивое тюркское название у города появилось лишь в 1925 году. А до того момента это был русский город Перовск.
Именно русские основали город, построили здесь первые школы, кирпичный завод, ветряную мельницу, а позже – железную дорогу.
13. Костанай
Первоначально город назывался Николаевском. Он основан в 1879 году по приказу оренбургского губернатора.
Честно, уже даже лень что-то больше писать, потому как все и везде, по ходу, основали русские
14. Петропавловск
Основан в 1752 году как крепость Святого Петра. Как можно догадаться из названия, крепость была основана не казахами, а русским экспедиционным корпусом.
В «Петропаловск» крепость была переименована в 1807 году. На данный момент это один из самых русифицированных казахстанских городов – доля русского населения на данный момент колеблется около отметки 60%.
15. Актау
Здесь, опять же, хотелось бы просто процитировать материалы Википедии:
Появление города стало результатом принятого руководством Советского Союза в начале 1950-х годов решения о создании ядерного щита страны. Город был построен с чистого листа по генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом…
*******
Вооот… Как видим, из 15 крупнейших казахстанских городов, 13 основаны русскими. А два относятся к более древней «доказахской» эпохе.
Если покопаться чуть глубже, то и вовсе окажется, что до прихода русской цивилизации на территории Казахстана практически не было никаких городов и даже крупных поселков (не считая указанных Чимкента, Тараза и им подобных).
Тут, конечно, стоит сделать пояснение, что казахи изначально были кочевниками. Это – совершенно иная ментальность, совершенно иной уклад жизни, в котором города попросту не нужны.
Стада овец и лошадей кочуют практические без остановки, в поисках корма. А вслед за ними перемещаются и кочевники. Им не требуются города. Более того, города для них вредны, т.к. они не позволяют заниматься привычным скотоводством.
Жилище кочевника – юрта, которая переносится с места на место. Я не хочу сказать, что этот способ жизни какой-то ужасный или что он хуже. Просто он – другой. И он не предполагает наличия городов. Таке дела.
Источник:
- 25 главных городов Челябинской области
- 15 главных городов Архангельской области
- 45 главных достопримечательностей Твери
- 20 главных музеев-заповедников в России
- Родная провинция
Понравилось45
Вопрос надо ставить так, что казахи сейчас просрут.
Ну или тебе придётся признать, что ваш сраный майдан был планом путина, вами управляют предатели и отщепенцы, а вы, хохлы, быдло. И ТРЕБОВАТЬ теперь что бы всё, что было до майдана вернули в исходную, ага. И Януковича в том числе.
НЕ Шымкент, а Чимкент
НЕ Актобе, а Актюбинск
НЕ Кызылорда, а Кызыл-Орда
НЕ Костанай, а Кустанай
НЕ Петропавловск, а Петропавловск-Казахский
Что ты там про историю?
И это когда они пол европы кормили.. Как можно то?
По факту они ищут себе пана, который будет их бить и иногда кормить. Сейчас их бьют, а кормить.. Ну подкидывают, объедки. Просто у россии объедки слаще и жирней, но с этого стола уже не кидают.
С соседями полезно дружить, или принуждать к дружбе.
И дружбу свою навяливать этим ублюдкам - себя не уважать.
Строителе временных юрт вдруг стали бы зодчими и начали строить города? Чудес не бывает.
============================
Вы хотя бы читайте.
Накуй ты мозг людям паришь?
Типичный бандерлог.
То то я думаю нафиг эта куча за 5 век до нашей эры тут. Морекопатели [мат] там жили.