Какие города в Казахстане основаны русскими

Здесь, опять же, хотелось бы просто процитировать материалы Википедии:

Появление города стало результатом принятого руководством Советского Союза в начале 1950-х годов решения о создании ядерного щита страны. Город был построен с чистого листа по генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом…

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Вооот… Как видим, из 15 крупнейших казахстанских городов, 13 основаны русскими. А два относятся к более древней «доказахской» эпохе.

Если покопаться чуть глубже, то и вовсе окажется, что до прихода русской цивилизации на территории Казахстана практически не было никаких городов и даже крупных поселков (не считая указанных Чимкента, Тараза и им подобных).

Тут, конечно, стоит сделать пояснение, что казахи изначально были кочевниками. Это – совершенно иная ментальность, совершенно иной уклад жизни, в котором города попросту не нужны.

Стада овец и лошадей кочуют практические без остановки, в поисках корма. А вслед за ними перемещаются и кочевники. Им не требуются города. Более того, города для них вредны, т.к. они не позволяют заниматься привычным скотоводством.

Жилище кочевника – юрта, которая переносится с места на место. Я не хочу сказать, что этот способ жизни какой-то ужасный или что он хуже. Просто он – другой. И он не предполагает наличия городов. Таке дела.

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