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Какие города в Казахстане основаны русскими

Какие города в Казахстане основаны русскими (17 фото)

Автор:
05 января 2022 18:30
Метки: Казахстан   Россия   города   
1383
17

Итак, теперь и Казахстан наметил свой собственный путь к «Майдану».

В этой связи, по традиции (сложившейся в 2014 году) пора вспомнить, какие же города этой республики основаны русскими.

Вот список 15 самых больших городов Казахстана (в порядке убывания численности населения):

  1. Алма-Ата
  2. Нурсултан (Астана)
  3. Шымкент
  4. Актобе
  5. Караганда
  6. Тараз
  7. Павлодар
  8. Атырау
  9. Усть-Каменогорск
  10. Семипалатинск
  11. Уральск
  12. Кызылорда
  13. Костанай
  14. Петропавловск
  15. Актау
×
×

В сумме в этих 15 городах живет 8,5 миллионов человек. Это практически половина от всего населения Казахстана. От от общего городского населения и вовсе 85%.

Так вот, давайте кратко перечислим кто и когда основал эти 15 городов:

1. Алма-Ата

Красноречивее всего об этом городе говорит выдержка из энциклопедии:

Начало современному городу было положено 4 февраля 1854 года, когда русским правительством было принято решение построить военное укрепление для обеспечения безопасности торговых путей…

Это военное укрепление назвали «Верный«. В начале 20 века в нем проживало 25 000 человек, 60 % из которых говорили на русском языке. Остальные 40% делили самые разные национальности от украинцев до татар. Казахов среди них было 8%.

С приходом советской власти, дабы угодить местным элитам, город переименовали из Верного в Алма-Ату. Сейчас он носит название Алматы.

2. Нурсултан (Астана)

Ведет свою историю от русской крепости «Акмолинск», образованной по приказу генерал-губернатора Западной Сибири в 1830 году.

Потом город назывался Целиноград (во времена освоения целины), затем – Акмола. Затем – Астана. Сейчас – Нур-Султан. Переименований много, но без России этот город мог так и не появиться.

3. Чимкент

Первый город из нашего списка, основанный НЕ русскими. Это один из древнейших городов Казахстана. По разным источникам ему от 700 до 2200 лет.

Что можно сказать точно – Чимкент основан и не казахами. По «периоду образования» его можно отнести к древним городам Узбекистана – Самарканду, Ташкенту, Коканду и т.д.

4. Актобе

Основан как крепость Ак-Тобе в 1869 году по приказу губернатора Тургайской (Оренбургской) области Российской Империи. Просто оцените названия первых улиц города и все станет понятно:

  • Гарнизонная
  • Крепостная
  • Оренбургская
  • Илецкая
  • Георгиевская

5. Караганда

Город возник как объединение различных угольных поселков (уголь здесь начали добывать русские, затем – французы и англичане) – Михайловка, Тихоновка, Зеленая Балка и других.

Какие-то «родные» названия, правда? Ну, просто первыми поселенцами поселков были приезжие из России (Ростова-на-Дону, Ставрополя, Киева и т.д.).

В 1934 году московские архитекторы разработали генеральный план постройки города и с тех пор Караганда начала принимать свои современные очертания.

6. Тараз

Находясь недалеко от Чимкента, он, как и Чимкент, является весьма древним городом, основанным и не при Российской империи, и не казахами, а задолго до появления даже самих этих слов.

Первое письменное упоминание о Толосе (прежнее название города) насчитывает уже 1600 лет. Уже в 5 веке нашей эры это был один из опорных пунктов на Великом Шелковом Пути.

7. Павлодар

Ну, здесь происхождение зашифровано в самом названии.

Город основан еще при Петре I как крепость «Коряковский форпост«. До 1861 года это был небольшой поселок, населенный русскими. И только в апреле 1861-го поселку присвоили статус города и переименовали его в Павлодар.

К слову сказать, до сих пор подавляющая часть жителей Павлодара говорит на русском языке, а 40% – этнические русские.

8. Атырау

История города начинается в 1640 году, когда русский купец Гурий Назарьев в устье реки Яика при впадении в Каспийское море построил деревянный острог…

Разве тут стоит что-то еще добавлять?

9. Усть-Каменогорск

Основан в 1720 году отрядом Русской армии. Работы по строительству начались на месте слияния рек Иртыш и Ульба. Только тогда это называлось «Крепость Усть-Каменогорская».

10. Семипалатинск (ныне – Семей)

Семипалатная крепость была основана царским воеводой Василием Чередовым и его отрядом в 1718 году на 18 км ниже по Иртышу от современного положения города в связи с Указом Петра I о защите восточных земель и строительстве Прииртышских укреплений.

Позже город был перенесен на нынешнее место, а в месте его первоначального расположения сейчас имеется популярная зона отдыха – «Старая крепость».

11. Уральск

Основан русскими казаками в 1584 году. Т.к. городок появился на реке Яик (ныне – Урал), то первоначально он назывался Яицким.

Правда, вскоре после основания городок был разорен татарами, поэтому казаки перенесли свою крепость на 50 км ниже по течению реки. Именно на этом месте Уральск и стоит до сих пор. А год переноса городка (1613) до сих пор считается годом основания Уральска.

12. Кызылорда

Красивое тюркское название у города появилось лишь в 1925 году. А до того момента это был русский город Перовск.

Именно русские основали город, построили здесь первые школы, кирпичный завод, ветряную мельницу, а позже – железную дорогу.

13. Костанай

Первоначально город назывался Николаевском. Он основан в 1879 году по приказу оренбургского губернатора.

Честно, уже даже лень что-то больше писать, потому как все и везде, по ходу, основали русские

14. Петропавловск

Основан в 1752 году как крепость Святого Петра. Как можно догадаться из названия, крепость была основана не казахами, а русским экспедиционным корпусом.

В «Петропаловск» крепость была переименована в 1807 году. На данный момент это один из самых русифицированных казахстанских городов – доля русского населения на данный момент колеблется около отметки 60%.

15. Актау

Здесь, опять же, хотелось бы просто процитировать материалы Википедии:

Появление города стало результатом принятого руководством Советского Союза в начале 1950-х годов решения о создании ядерного щита страны. Город был построен с чистого листа по генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом…

*******

Вооот… Как видим, из 15 крупнейших казахстанских городов, 13 основаны русскими. А два относятся к более древней «доказахской» эпохе.

Если покопаться чуть глубже, то и вовсе окажется, что до прихода русской цивилизации на территории Казахстана практически не было никаких городов и даже крупных поселков (не считая указанных Чимкента, Тараза и им подобных).

Тут, конечно, стоит сделать пояснение, что казахи изначально были кочевниками. Это – совершенно иная ментальность, совершенно иной уклад жизни, в котором города попросту не нужны.

Стада овец и лошадей кочуют практические без остановки, в поисках корма. А вслед за ними перемещаются и кочевники. Им не требуются города. Более того, города для них вредны, т.к. они не позволяют заниматься привычным скотоводством.

Жилище кочевника – юрта, которая переносится с места на место. Я не хочу сказать, что этот способ жизни какой-то ужасный или что он хуже. Просто он – другой. И он не предполагает наличия городов. Таке дела.


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Метки: Казахстан   Россия   города   
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12k
Kucher 2 часа назад
Немного Севернее Чимкента есть город Туркестан. Построен ещё в незапамятные времена. Но к казахам он относится только территориально. В принципе, нет вообще ни одного города основанного казахами. Кочевникам и не нужны были города, только становища, которые кочевали вслед за стадами.
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15k
Михаил Гривин 19 минут назад
Лапухи, раньше надо было чесаться. Не в обиду россиянам - америкосы всегда на один шаг впереди.
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13k
Евгений Полчаса назад
Давайте уже конкретнее - что вы у Казахов отжимать собрались?
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31k
Растрелли В.В. Час назад
Сейчас подходящий момент, чтобы устроить в Казахстане референдум.
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723
Максим Максимов 2 часа назад
Какие города основали русские. Пишем ПРАВИЛЬНО их РУССКИЕ названия .

НЕ Шымкент, а Чимкент
НЕ Актобе, а Актюбинск
НЕ Кызылорда, а Кызыл-Орда
НЕ Костанай, а Кустанай
НЕ Петропавловск, а Петропавловск-Казахский
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1k
Сергей Ковалев 2 часа назад
Началась подготовка к защите русскоговорящих и возвращению "подарков"? Начните с истоков. Кто изобрел колесо ? Ответ очевиден.
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65k
parallax 2 часа назад
Если к власти прорвутся нацики, то им на историческое прошлое наплевать. Они напишут новую, удобную им историю. Как и в Украине...
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11k
котегRUS 2 часа назад
Когда казахи перешли на латиницу в 2017 году, они окончательно показали «свою братскую любовь» русскому Народу, так что пусть пасутся в своих степях в кружевных трусиках. Без них проживем!
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2k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Сколько городов основали казахи? Столько же, сколько и цыгане. Кочевые народы, однако.
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13k
Владислав Грецов 2 часа назад
да практически все...так же как промышленность и вся инфраструктура...
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4k
Дмитрий 2 часа назад
И? Вывод какой? Если майдан продлиться достаточно долго забрать взад?
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9k
Lynx 2 часа назад
Повторение матьё. Байконур наш только в обмен на что?
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19k
Luc72 2 часа назад
Какие могут быть основаны города коренной национальностью, если они не вели и ВРЯД ЛИ ВЕЛИ БЫ до сих пор ОСЕДЛЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?
Строителе временных юрт вдруг стали бы зодчими и начали строить города? Чудес не бывает.
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1k
Yus 2 часа назад
Зачем столько картинок? Все города в Казахстане построены русскими. Те две деревни, что построены до прихода России, к нынешнему Казахстану вообще отношения не имеют.
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3k
RUSSfan 2 часа назад
Самое время предъявлять свои права! Помощи там в Казахстане у России ни кто не просит?
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