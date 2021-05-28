15 главных городов Архангельской области

Архангельская область появилась в 1937 году, хотя освоение ее земель началось еще в период расцвета княжества Новгородского. Создать много городов с плотной заселенностью в этом крупном приморском регионе так и не получилось.
Виной тому суровый климат и неурожайные земли. Зато для туристов северный край невероятно интересен – природные сокровища соседствуют здесь с рядом культовых сооружений и памятников зодчества. На территории области – 1970 историко-культурных и архитектурных памятников, 118 охраняемых природных территорий.
Сегодня область состоит из 13 городов и 15 поселков. Население – 1144 тысячи человек, 79% составляют городские жители. Развивается лесная, деревообрабатывающая, рыбная промышленность, машиностроение. Главные промышленные центры – Котлас, Новодвинск, Няндома, Вельск, Северодвинск, Коряжма.
Архангельск
Самый крупный город среди северных регионов европейской России. Город воинской славы. Был основан в 1584 году, согласно указу Ивана Грозного, при Архангельском монастыре. Ведущая роль принадлежит лесной промышленности. Много театров, культурных центров, памятников архитектуры, музеев. В окрестностях славится музей деревянного зодчества и художественных ремесел «Малые Корелы». Не менее знаменит Соловецкий музей-заповедник.
Население – 348 тысяч человек.
Северодвинск
Город на Беломорском побережье и Северной Двине. Центр атомного судостроения, место расположения военно-морской базы. Был основан в качестве рабочего поселка при судостроительном заводе, начавшем строиться в 1936 году. К достопримечательностям относятся Николо-Корельский монастырь, Ягринский сосновый бор – памятник природы. Популярны прогулки по реке на колесном пароходе, самом старом в России.
Население – 182 тысячи человек.
Котлас
Основан в начале XVII века на реках Малой Северной Двине и Вычегде. Основу экономики города составляют предприятия, связанные с железной дорогой и лесозаготовительной промышленностью. Имеется 3 ж/д станции, аэропорт и речной вокзал. В числе примечательных объектов – Дом ремесел, мотомузей, краеведческий музей, двинопарк со скульптурами животных пермского периода, памятник бойцам речной флотилии.
Население – 62 тысячи человек.
Новодвинск
Город на Северной Двине. Был основан в 1936 году в качестве рабочего поселка при строительстве целлюлозного комбината. С 1977 года имеет городской статус. В числе наиболее загрязненных российских городов. Основное предприятие – ЦБК. Есть несколько заводов – железобетонных изделий, фанерный и др. В парковой зоне Новодвинска расположен санаторий «Жемчужина Севера», а в 3 км от города – горнолыжный комплекс «Мечка».
Население – 38 тысяч человек.
Коряжма
Стоит на реке Вычегде. Ведет свою историю с основания мужского Николо-Коряжемского монастыря в 1535 году. Статус города получен в 1985 году. Целлюлозно-бумажный комбинат – одно из ведущих предприятий. Город интересен храмовой архитектурой Коряжемского монастыря, многочисленными памятниками и мемориалами. В черте города расположена Кедровая роща, высаженная монахами в XVII веке, памятник природы.
Население – 37 тысяч человек.
Мирный
Город на озере Плесцы. Имеет закрытый статус в связи с месторасположением космодрома Плесецк. Основан как военный городок в 1957 году. В городе установлено несколько памятников – М. В. Фрунзе, М. К. Янгелю, воинам-освободителям, «Космос-1000» и «Космос-2000», мемориал военным, погибшим при запуске ракеты в 1980 году. Представляют интерес музей космодрома, храм Архангела Михаила 1998 года постройки.
Население – 32 тысячи человек.
Вельск
Расположен на реке Ваге. Ведет историю с 1137 года. С 1780 года – в статусе города. Работают предприятия лесной, пищевой промышленности, асфальтобетонный завод. Построена современная газотурбинная ТЭЦ. Есть ж/д станция. В плане архитектурного наследия имеет ценность исторический центр города. Примечательны музей домовых росписей важских мастеров Петровских, центр народной культуры «Берендей», коневодческий комплекс.
Население – 22 тысячи человек.
Няндома
Город на территории Няндомской возвышенности. Был основан в 1895 году в качестве поселка при строящейся железной дороге. С 1939 года имеет городской статус. Функционируют предприятия лесной промышленности и ж/д транспорта. В числе городских достопримечательностей – музей «Дом Няна», памятник паровозу, Зосимо-Савватиевская церковь 1901 года. В окрестностях создан Шултусский биозаказник.
Население – 20 тысяч человек.
Онега
Город на реке Онеге находится на месте древнего поселения Усть-Онега, основанного в XIV веке. В 1780 году преобразовано в город. Основа экономики – лесопромышленный комплекс. Имеется ж/д станция, морской порт и аэропорт. В состав Онеги входит Кий-остров на Белом море. Там расположен Крестный монастырь 1656 года. К памятникам природы относятся сосновый бор и Талицкий ключ на окраинах города.
Население – 19 тысяч человек.
Каргополь
Расположен на побережье Онеги. Впервые упоминается в 1380 году. Экономика развита слабо из-за невысокой транспортной освоенности района и отсутствия рынков сбыта. Город интересен храмовой архитектурой, в том числе памятниками деревянного зодчества. Издавна славится глиняной игрушкой, росписью и резьбой по дереву, узорной вышивкой и другими промыслами. В окрестностях расположен национальный парк Кенозерский.
Население – 10 тысяч человек.
Шенкурск
Небольшой город на реке Ваге. Упоминается впервые в 1137 году как поселение Чудин. Экономика представлена предприятиями лесной, деревообрабатывающей, пищевой промышленности. К местным достопримечательностям относятся Троицкий женский монастырь, руины Сретенской церкви 1804 года, краеведческий музей, действующий с 1920 года. Церковь Вознесения Господня середины XIX века – духовная святыня всего района.
Население – 4,8 тысяч человек.
Мезень
Расположен на одноименной реке. Основан в 1545 году, в 1780 году объявлен городом. Преобладают лесная и деревообрабатывающая отрасли. Имеется аэропорт, в 7 км от города – морской порт. Славится росписью по дереву и обрядовыми пряниками из ржаного теста – тетёрами. Главные достопримечательности – Соянский биозаказник и деревня Кижма, где посредством художественного литья изготавливают церковные атрибуты.
Население – 3,2 тысячи человек.
Сольвычегодск
Название городу дали река Вычегда и озеро Соленое. Первые упоминания датируются 1492 годом. Относится к историческим поселениям России. Известный бальнеологический курорт. Большой вклад в развитие города внесла семья промышленников Строгановых. Есть ж/д станция. Город интересен храмовыми сооружениями, самые древние – Введенский, Благовещенский соборы, Спасообыденный храм. Родина Козьмы Пруткова, создан его музей.
Население – 2 тысячи человек.
ПГТ Савинский
Расположен в 30 км от райцентра Плесецк, в месте слияния рек Емцы и Шелесты. Известен с конца XVIII века. Статус пгт приобрел в 1961 году. Функционируют предприятия по лесозаготовке и обработке пиломатериалов. Поселок поделен на 2 части. Одна из них застроена многоэтажными домами, во второй преобладают одноэтажные строения, среди которых много заброшенных и полуразрушенных. Сохранилась деревянная водонапорная башня.
Население – 6,9 тысяч человек.
ПГТ Березник
Расположен на побережье Северной Двины. Известен с 1676 года. С 1962 года имеет статус поселка городского типа. Развивается лесная промышленность, молочно-овощеводческое хозяйство. В поселке много памятников – «Якорь», русскому летчику А. А. Казакову, героям гражданской войны, В. И. Ленину и другие. Местный краеведческий музей интересен коллекцией расписных прялок. Действует храм Иоанна Кронштадтского, при нем открыта воскресная школа.
Население – 5,3 тысячи человек.
Источник:
- 20 главных музеев-заповедников в России
- 25 главных городов Челябинской области
- 45 главных достопримечательностей Твери
- 45 главных достопримечательностей Коломны
- Лучшие города России для проживания в 2020 году
Понравилось13