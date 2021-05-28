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15 главных городов Архангельской области

15 главных городов Архангельской области (16 фото)

Автор:
28 мая 2021 11:29
Сообщество : Путешествия
Метки: Города России   Россия   архангельск   города   фото   
213
16

Архангельская область появилась в 1937 году, хотя освоение ее земель началось еще в период расцвета княжества Новгородского. Создать много городов с плотной заселенностью в этом крупном приморском регионе так и не получилось.

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Метки: Города России   Россия   архангельск   города   фото   
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29k
RCJ 56 минут назад
Плесецк где?
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19k
Андрей Иванов 41 минуту назад
А где деревня Красный Серп с её месторождением алмазов?
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