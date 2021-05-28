15 главных городов Архангельской области

Виной тому суровый климат и неурожайные земли. Зато для туристов северный край невероятно интересен – природные сокровища соседствуют здесь с рядом культовых сооружений и памятников зодчества. На территории области – 1970 историко-культурных и архитектурных памятников, 118 охраняемых природных территорий.

Сегодня область состоит из 13 городов и 15 поселков. Население – 1144 тысячи человек, 79% составляют городские жители. Развивается лесная, деревообрабатывающая, рыбная промышленность, машиностроение. Главные промышленные центры – Котлас, Новодвинск, Няндома, Вельск, Северодвинск, Коряжма.

Архангельск

Самый крупный город среди северных регионов европейской России. Город воинской славы. Был основан в 1584 году, согласно указу Ивана Грозного, при Архангельском монастыре. Ведущая роль принадлежит лесной промышленности. Много театров, культурных центров, памятников архитектуры, музеев. В окрестностях славится музей деревянного зодчества и художественных ремесел «Малые Корелы». Не менее знаменит Соловецкий музей-заповедник.

Население – 348 тысяч человек.