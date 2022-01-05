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Чем отличается "сервелат" от "салями"

Чем отличается "сервелат" от "салями" (7 фото + 2 видео)

Автор:
05 января 2022 13:26
Сообщество : Еда
Метки: еда   салями   сервелат   
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Метки: еда   салями   сервелат   
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5  комментариев
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1k
Али Час назад
"Состав фарша в "сервелате" в то время должен был быть таким: говядина высшего сорта 25%, свинина нежирная 25%, свинина жирная 50%. Из специй в фарш добавляли белый перец"
Состав сервелата на полках магазинов РФ:говядина - 0%, свинина нежирная - 0%, свинина жирная - 0%, дальше описывать смысла нет) Стоимость как 1,5-2 кг отборного мяса.
За ту ли "колбасу без очередей" страну продали?! Было бы смешно, если бы не было так грустно.
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9k
Alex Djeff 16 минут назад
Делаю сам уже годы "Московскую сырокопчёную" по ГОСТУ 60х.
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2k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
"Чем отличается "сервелат" от "салями"? – Ценой и наличием мяуса от производителя.
Шота кавбаски захателась – грохнуть варёнки чтоли?
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23k
Ваня Час назад
люблю колбасу...

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