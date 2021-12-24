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Лизни студень: ученый из Японии представил съедобный дисплей

Лизни студень: ученый из Японии представил съедобный дисплей (13 фото + 3 видео)

Автор:
24 декабря 2021 12:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вкусно   еда   изобретения   новое   экран   
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Вкусный экран, бесконечная жевательная резинка и другие изобретения Гомея Миясита.


Ранее мы уже писали об ученом Нимеша Ранасингхе, который проводит научные исследования в области вкусовых ощущений.

В 2013 году он собрал цифровой симулятор вкуса, с помощью которого можно было ощутить горечь, кислоту, сладость и соль.

На этом ученый не остановился и создал бокал с электродами, который при наличии компьютера и специального программного обеспечения мог превращать обычную воду в клубничный коктейль или мохито.

Как оказалось, Рамингхе не единственный в своем деле: сейчас ряд ученых проводят исследования в области вкусовых ощущений.

На этот раз отличился профессор японского университета Мэйдзи доцент факультета науки и технологий Гомей Миясита.

23 декабря 2021 года профессор представил широкой публике экран, передающий вкусовые ощущения, над которым работал с 2020 года.

Устройство под названием Taste the TV (TTTV) проецирует на специальный небольшой экран еду, после чего из 10 канистр, которые располагаются над экраном, выпрыскивается жидкость, имитирующую вкус показанного продукта, например, бутерброда с ветчиной.

В будущем на устройство можно будет поставить различные приложения для обучения поваров или тесты. Taste the TV будет стоить около тысячи долларов. Будет ли выглядеть финальный вариант, как сейчас, или получит внешние изменения – пока неизвестно.

Причем ранее Миясита позиционировал устройство как 3D принтер для еды, но, видимо, сфера применения технологии была скорректирована.

Профессор родился в Италии в 1976 году, где получил степень бакалавра по специальности «Имидж-наука», в 2003 – степень доктора философии.

Миясита исследует медиа-контент и продвигает идеи, что взаимодействие человека с устройствами должно быть ближе, чем сейчас.


Помимо этой технологии, на Youtube-канале университета Мэйдзи можно найти и другие разработки.

Например, программное обеспечение, позволяющее управлять смартфоном с помощью дыхания, или труды о влиянии VR-технологий на человеческий организм.


Также среди его изобретений есть чашка, работающая на солнечных батареях, которая способна менять вкус воды, бесконечная жевательная резинка и много чего другого.

На деле нет уверенности, что какое-то из устройств в ближайшее время появится в свободной продаже, все-таки это только концепты, пусть и рабочие.


А время показало, что в большинстве случаев новаторские идеи так и не выходят за пределы лабораторий, поскольку могут негативно повлиять на человеческий организм.

Очередная история, похожая на случай с шлемами VR, генерирующими запахи. Разработка практически была закончена, и создатели хотели вывести устройство в массы, но идея загнулась из-за того, что у многих людей может быть аллергия.

Однако лет через десять, возможно, такие вещи могут стать обыденностью, такой же как камера в телефоне или беспроводные наушники.

Но в любом случае, такие люди как Миясита нужны, ведь если не мечтатели-ученые как он, кто бы двигал прогресс вперед?

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Метки: вкусно   еда   изобретения   новое   экран   
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