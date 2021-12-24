Лизни студень: ученый из Японии представил съедобный дисплей

Также среди его изобретений есть чашка, работающая на солнечных батареях, которая способна менять вкус воды, бесконечная жевательная резинка и много чего другого.

На деле нет уверенности, что какое-то из устройств в ближайшее время появится в свободной продаже, все-таки это только концепты, пусть и рабочие.