Куда подевался спонсор Чемпионата России по футболу 1995-1997 - STIMOROL?

В 2010-м году компания ушла из России и осталась только в Скандинавии и Северной Европе, а через 4 года вернулась назад. Правда,теперь нет того разнообразия вкусов как раньше, да и рекламой откровенной "Стиморол" не балует. Бренд изменился и внешне, исчезли узнаваемые полоски, осталась лишь звезда. Цветовая гамма тоже слегка изменилась - если раньше "Стиморол" ассоциировали со сборной России, то теперь он явно симпатизирует ЦСКА, но это не точно.