FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3860 постов • 1125 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Куда подевался спонсор Чемпионата России по футболу 1995-1997 - STIMOROL?

Куда подевался спонсор Чемпионата России по футболу 1995-1997 - STIMOROL? (11 фото + 3 видео)

Автор:
04 января 2022 20:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: stimorol   жвачка   реалама   
750
11
3
Было время, когда реклама этой жвачки не сходила с экранов телевизоров. Более того, бренд был титульным спонсором футбольного соревнования на протяжении нескольких лет. А сейчас о нем почему-то практически не слышно.

Источник:

подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: stimorol   жвачка   реалама   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Чё Час назад
"Помер Максим, да и хрен с ним!" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ratibor 3 минуты назад
Классическая жертва глобализации....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
zloykoyot Час назад
Может я внимания обращать стал меньше, но по-моему и народ жевать стал не так часто в общественных местах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
MausA

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14256



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
12
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему гвардейцы кардинала не ссорились с мушкетёрами, хотя были соперниками?
5
144
Почему гвардейцы кардинала не ссорились с мушкетёрами, хотя были соперниками?
Набирающие популярность в сообществах
Традиционные новогодние песни
0
10
Традиционные новогодние песни
Что такое бейдж, или Маленькая карточка для больших людей
0
4
Что такое бейдж, или Маленькая карточка для больших людей
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохой фотограф
0
2

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#добрые видео#в мире#интересное#новый год#Приколы#кино#сарказм#Жизнь
#интересно#люди#картинки#животные#подборка#СССР#прикольные#фотографии#праздник
#смешные#история#факты#фото#комментарии#истории#позитив#прикол#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться