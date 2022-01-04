Куда подевался спонсор Чемпионата России по футболу 1995-1997 - STIMOROL?

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Было время, когда реклама этой жвачки не сходила с экранов телевизоров. Более того, бренд был титульным спонсором футбольного соревнования на протяжении нескольких лет. А сейчас о нем почему-то практически не слышно.
Некогда "Стиморол" был поистине народным брендом, а реклама этой жвачки мелькала по ТВ так часто, что ее, похоже, узнавали даже младенцы. Даже сейчас, увидев название, у тех, кому за 30+ сразу же возникают ассоциации с мятой, свежестью и... футболом.
Заставка матча "Зенит- Спартак", 3 ноября 1996 года
Последнее - не случайно. "Стиморол" был титульным спонсором Чемпионата России по футболу в 1995-1997 годах. Это означало, что бренд появлялся везде, где только возможно, начиная с заставок телетрансляции матча и рекламы в паузах и заканчивая памятными эмблемами и значками.
Такие значки раздавались или продавались на стадионах зрителям чемпионата. Имя бренда было написано большими буквами на бортах стадиона, а дикторы, комментирующие игры, были обязаны произносить рекламный слоган «СТИМОРОЛ Чемпионат России по футболу». И никто не роптал - спонсорство, оно такое - без обязательств не обойтись.
А это та самая реклама, которую наизусть знали все - и молодежь, и старики (ну что, свело олдскулы?)
Многие парни были бы не против оказаться на месте байкера из этой рекламы. Красавица-коп будоражила сердца (и не только их). О загадочной личности этой красотки велись жаркие споры.
Выдвигались разные предположения, кто сыграл очаровательную девушку. В числе прочих называли Синди Кроуфорд, Дениз Ричардс, Нив Кэмпбелл и даже дочь Барбары Брыльской - Барбару Космаль.
Хелена Кристенсен
Кроме этого, назывались имена Хелены Кристенсен и Аманды Пит - последняя версия многим показалась наиболее правдоподобной.
В России "Стиморол" появился в 1992 году, а в мире этот бренд довольно давний - в 1915 году компания с одноименным названием была зарегистрирована в Дании. Логотип и фирменный стиль были крайне близки к тому виду, что знаком нам.
Так выглядел самый первый эскиз упаковки жвачки - внимательные люди могут заметить, что с тех пор ни логотип, ни фирменный стиль особенно не изменились и остались довольно узнаваемыми.
В России первыми зашли жвачки с ядрено-мятным вкусом. Таким, что сбивал с ног. Его обожали водители, которые злоупотребили с вечера, а утром сели за руль. Мята так прочищала мозг и дыхание, что, казалось, ее "холодная свежесть" очищает организм не хуже лекарственных антипохмелинов.
После появились жвачки с фруктово-ягодными вкусами, а потом на рынке представили отдельную линейку "ледяных" жвачек. Они стоили чуть дороже обычных, но покупателям очень нравились.
И все шло хорошо, пока в компанию не начали инвестировать конкуренты "Дирол" и "Орбит".
В 2002 году бренд STIMOROL выкупила компания Cadbury-Schweppes (сейчас Mondelēz International, она же владеет Dirol), а в середине 2000-х его стало тяжело найти на рынках страны. Практически так же, как газировку Dr.Pepper или печенье Wagon Wheels - тоже некогда сверхпопулярные бренды.
В 2002 году бренд STIMOROL выкупила компания Cadbury-Schweppes (сейчас Mondelēz International, она же владеет Dirol), а в середине 2000-х его стало тяжело найти на рынках страны. Практически так же, как газировку Dr.Pepper или печенье Wagon Wheels - тоже некогда сверхпопулярные бренды.
В 2010-м году компания ушла из России и осталась только в Скандинавии и Северной Европе, а через 4 года вернулась назад. Правда,теперь нет того разнообразия вкусов как раньше, да и рекламой откровенной "Стиморол" не балует. Бренд изменился и внешне, исчезли узнаваемые полоски, осталась лишь звезда. Цветовая гамма тоже слегка изменилась - если раньше "Стиморол" ассоциировали со сборной России, то теперь он явно симпатизирует ЦСКА, но это не точно.
Источник:
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