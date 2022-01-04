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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-39

Смешные комментарии из социальных сетей-39 (32 фото)

Автор:
04 января 2022 11:58
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
2309
32
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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57  комментариев
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5k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Комментарий к фото
Смешно, б.л.е.а.т.ь.
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35k
Aleksandr 2 минуты назад
Комментарий к фото
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31k
Григорий 2 минуты назад
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Я маску и не заметил
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29k
Snork Snorkoff 4 минуты назад
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Это обманчивое впечатление. Всё что хоть как-то связано с удалёнкой и доставкой весьма себе продвинулось.
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13k
Михаил Гвоздик Полчаса назад
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Очень [мат]анутых.
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10k
Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
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Какую надпись?
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9k
Васильевна Полчаса назад
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Наверное, у него носки были непарные, разные )
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3k
Нечаинка 37 минут назад
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Опять туалетный юмор в тренды полез.
Причем, нифига не креативно, а на уровне ясли-сада.
Люди, что с вами не так?
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48k
Хельги 42 минуты назад
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Я прожил в селе Коваливка Кременчугского района с 5 лет и до окончания школы. У меня не то, что там свиньи, гуси, куры, кролики, у меня были ещё и фредки и нутрии и [мат].ие козы. И плантация. Сейчас мне 50 лет, я до сих пор не навижу породу хохляцких жлобов селюков (ой Олеженька з институту прийхаф, а свыню нам як сусидам заколи, а козочку зариж, а кролика облери и сцука форточку почини, бо тыж сын Григорыча золоти руки, даже выучит Георгиевич не могли сусиды) та сильске господарство. Всё лесом.
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31k
Седой 44 минуты назад
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Меня уже должны прибить давно, я ломаю на четыре части...
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789
Павел Кузнецов 53 минуты назад
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А фокус где?
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13k
Anthonyus 58 минут назад
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Сначала не белая полоска а пустота. Вопрос - а почему нет белой полоски ?
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4k
CruelAsm Час назад
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1k
EricDimon Час назад
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Белой полоски вообще нет.
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5k
ekarataev Час назад
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В Азии обходятся без артикля "брат, да?"
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5k
ekarataev Час назад
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Вся страна заботится о трактористе.
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60k
Андрей Час назад
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Глаза красивые. Тоже.
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5k
ekarataev Час назад
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Я пробовал. Вежливости недостаточно. Там еще один пункт есть - нужно быть трезвым, а не стоять по синусоиде после бутылки виски.
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12k
Kucher Час назад
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