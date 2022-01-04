Прикольные картинки с комментариями
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Авторский пост
- "Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети
- Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов
- "Капните на тряпку масло и натрите яйца": убойные комментарии и диалоги пользователей Сети
- Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
- В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети
Понравилось19