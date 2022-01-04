Неудавшийся "новогодний сюрприз" для столицы России

29 декабря 1916 года, немцы предприняли единственную в истории Первой Мировой войны попытку бомбардировки Петрограда, пафосно названную ими «операцией "Железный крест"» (ну а как еще?).
Совершенно...