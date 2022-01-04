Неудавшийся "новогодний сюрприз" для столицы России

Перед вылетом дирижабли максимально облегчили, сняв всё оборонительное вооружение - 10 пулеметов "Парабеллум" с боекомплектом, а также - исключив из экипажа десятерых пулеметчиков и оставив на борту по 12 аэронавтов, отвечавших за управление, навигацию и обслуживание двигателей. Благодаря этому высота полета увеличилась со стандартных для данного типа 4400 до 5000 метров.



На такой высоте "Цеппелины" стали неуязвимыми для российской зенитной артиллерии и истребителей-перехватчиков, которые могли подниматься только до 4500-4600 метров. Казалось, что успех налета гарантирован, однако, в планы германского командования вмешался наш замечательный климат, уже не раз спасавший Россию от непрошеных гостей.



Вскоре после взлета начался сильный снегопад. Снег, оседавший на огромных баллонах, превращался в тяжелую ледяную кору, которая быстро увеличивала массу воздушных кораблей. Дирижаблям пришлось сбрасывать балласт, но это не помогало, многотонный груз льда неуклонно тянул их вниз. Через три часа экипажи приняли решение возвращаться, так как полет до Петрограда в таких условиях стал невозможным.



LZ80 вернулся в Вайноден и благополучно приземлился, а на LZ84 из-за сильного мороза и высокой влажности возникли проблемы с двигателями. Сперва заглох одни мотор, потом еще два, а запустить их вновь не удалось. От этого скорость гиганта резко упала.



Вскоре стало ясно, что до Вайнодена он не дотянет, поскольку обледенение нарастало, а "Цеппелин" все быстрее терял высоту. Над Рижским заливом пришлось сбросить бомбы, потом - слить часть топлива, но это дало лишь временное облегчение. В районе Либавы неуправляемое снижение дирижабля стало похожим на падение.



За несколько секунд до удара об землю мотористы по команде капитана успели выключить двигатели и перекрыть подачу бензина, поэтому пожара и взрыва водородных резервуаров удалось избежать. Однако удар был настолько силен, что LZ84 полностью разрушился и уже не подлежал восстановлению.



Так в первом же боевом вылете закончилась карьера "Супер-Цеппелина", всего за месяц до этого вступившего в строй. Данных о потерях среди членов экипажа немцы не публиковали, поэтому неизвестно, сколько аэронавтов погибло и получило ранения в катастрофе.



Поскольку операция была строго секретной, а из-за провала никто не собирался ее рассекречивать, о попытке "новогодней" бомбардировки Петрограда стало известно только через полвека, при изучении архивов германского воздушного флота времен Первой мировой войны.



Приятно вспомнить, что аналогичная подлость, которую пытался совершить немецко-турецкий флот в апреле 1915 - "пасхальный" обстрел Одессы, закончилась для них потерей легкого крейсера. Позже его подняли и ввели в состав Черноморского флота - уже под новым именем.