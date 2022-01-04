Морской "ламборгини": супер-яхта Конора Макгрегора

Конор МакГрегор - один из самых титулованных профессиональных бойцов в мире, который уже много лет доминирует на боевой арене. Как профессиональный боец ​​смешанных единоборств и один из самых крупных игроков UFC, МакГрегор сумел обеспечить себе состояние размером около $200 миллионов - и не боится им хвастаться! Он живет столь же размашисто, как и борется, и известен привычкой щеголять своим богатством: массивными драгоценностями, роскошными автомобилями и в целом очень щедрым образом жизни. МакГрегор известен своей склонностью к коллекционированию дорогих машин. В его гараже есть целый парк суперкаров, в том числе Lamborghini Aventador Roadster, блестящий McLaren 650S, роскошный Rolls-Royce Ghost и, конечно же, автомобиль, который олицетворяет роскошь во всем своем великолепии - Bentley Continental GT. С. Неудивительно, что тяга Макгрегора к скорости и страсть к дорогим вещам распространяется и на море. Он является счастливым обладателем роскошной яхты, стоимость которой составляет чуть менее $4 миллионов.