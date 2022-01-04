Морской "ламборгини": супер-яхта Конора Макгрегора

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Конор Макгрегор - крутой парень, который не жалеет денег на собственный имидж. Решив купить яхту, он не стал мелочиться и потратил $3,6 миллиона на яхту, которая выделяется на фоне соседей по марине, как "ламборгини" на светофоре!
Конор МакГрегор - один из самых титулованных профессиональных бойцов в мире, который уже много лет доминирует на боевой арене. Как профессиональный боец смешанных единоборств и один из самых крупных игроков UFC, МакГрегор сумел обеспечить себе состояние размером около $200 миллионов - и не боится им хвастаться! Он живет столь же размашисто, как и борется, и известен привычкой щеголять своим богатством: массивными драгоценностями, роскошными автомобилями и в целом очень щедрым образом жизни. МакГрегор известен своей склонностью к коллекционированию дорогих машин. В его гараже есть целый парк суперкаров, в том числе Lamborghini Aventador Roadster, блестящий McLaren 650S, роскошный Rolls-Royce Ghost и, конечно же, автомобиль, который олицетворяет роскошь во всем своем великолепии - Bentley Continental GT. С. Неудивительно, что тяга Макгрегора к скорости и страсть к дорогим вещам распространяется и на море. Он является счастливым обладателем роскошной яхты, стоимость которой составляет чуть менее $4 миллионов.
МакГрегор много работает и много hfopdktrftncz и его экстравагантные активы подтверждают это. Когда он решил выйти в море, он нацелился на одно из лучших и самых редких частных морских судов. Потратив немаленькую сумму в $3,6 миллиона долларов на Tecnomar Lamborghini 63 Superyacht, МакГрегор просто перенес свою страсть к скорости на дорогах в море. Сейчас ему принадлежит одна из 63 эксклюзивных моделей этой лодки, которые когда-либо были изготовлены. Эти уникальные, невероятно редкие 63 супер-яхты посвящены основанию бренда Lamborghini в 1963 году.
Яхта Макгрегора - образец красоты и мощи. Она была впервые представлена публике летом 2020 года, и ее стиль полностью соответствует итальянскому происхождению Lamborghini. Lamborghini Tecnomar 63 был построен и спроектирован компанией Tecnomar, штаб-квартира которой находится в Италии. Внимание к деталям и тщательно продуманный дизайн призваны удовлетворить самые взыскательные вкусы самых богатых граждан мира.
Яхта воспроизводит огромную мощность суперкаров Lamborghini и поднимая планку скорости и мощи на воде, а не на дороге. Эту яхту обычно называют «суперкаром моря». Она оснащена массивными сдвоенными двигателями MAN V12, производительность каждого из которых - 2000 лошадиных сил. С такой мощностью яхта легко разгоняется до скорости 60 узлов или 111 км / ч.
Лодка имеет длину 19 метров, корпус из стекловолокна и корпус из углеродного волокна. Конструкция этой мощной яхты предусматривает максимально опущенный центр тяжести судна, что обеспечивает оптимальные возможности набрать большую скорость на воде.
Яхта воспроизводит огромную мощность суперкаров Lamborghini и поднимая планку скорости и мощи на воде, а не на дороге. Эту яхту обычно называют «суперкаром моря». Она оснащена массивными сдвоенными двигателями MAN V12, производительность каждого из которых - 2000 лошадиных сил. С такой мощностью яхта легко разгоняется до скорости 60 узлов или 111 км / ч.
Лодка имеет длину 19 метров, корпус из стекловолокна и корпус из углеродного волокна. Конструкция этой мощной яхты предусматривает максимально опущенный центр тяжести судна, что обеспечивает оптимальные возможности набрать большую скорость на воде.
Конечно, яхта Макгрегора снабжена всеми возможными специальными функциями, которые добавляют впечатлений. Это судно воплотило в себе стиль Lamborghini: от дизайна окон до окраски, лодка ограниченного выпуска была сделана, чтобы, как говорят создатели, »воспроизвести ДНК Lamborghini». Руль на яхте тщательно продуман, чтобы имитировать рулевое колесо Lamborghini Aventador, а мягкие кожаные сиденья вдохновлены интерьером Huracan Evo, который как раз припаркован в гараже Конора МакГрегора.
Конор МакГрегор вложил частичку своей личности в свою супер-яхту. Он намеренно приобрел 12-ю яхту из 63, выставленных на публичную продажу. По слухам, номер символизирует собственную марку виски МакГрегора, которая называется «Правильный номер двенадцать». Он потратил $500000 на то, чтобы настроить свою супер-яхту с элементами дизайна, которые олицетворяют его алкогольную марку, и добавил специальные цветовые акценты, символизирующие его бренд, включая тот же оттенок зеленого.
Яхта Макгрегора официально считается одной из лучших в мире. Очень немногие суда могут сравниться с таким уровнем мощности и скорости.
Яхта Макгрегора официально считается одной из лучших в мире. Очень немногие суда могут сравниться с таким уровнем мощности и скорости.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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