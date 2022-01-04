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Морской "ламборгини": супер-яхта Конора Макгрегора

Морской "ламборгини": супер-яхта Конора Макгрегора (4 фото + 2 видео)

Автор:
04 января 2022 08:30
Сообщество : Спорт
Метки: борьба без правил   конор макгрегор   красиво жить не запретишь   морской ламборгини   роскошь   спорт   спортсмены   яхта   
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Конор Макгрегор - крутой парень, который не жалеет денег на собственный имидж. Решив купить яхту, он не стал мелочиться и потратил $3,6 миллиона на яхту, которая выделяется на фоне соседей по марине, как "ламборгини" на светофоре!
Конор МакГрегор вложил частичку своей личности в свою супер-яхту. Он намеренно приобрел 12-ю яхту из 63, выставленных на публичную продажу. По слухам, номер символизирует собственную марку виски МакГрегора, которая называется «Правильный номер двенадцать». Он потратил $500000 на то, чтобы настроить свою супер-яхту с элементами дизайна, которые олицетворяют его алкогольную марку, и добавил специальные цветовые акценты, символизирующие его бренд, включая тот же оттенок зеленого.
Яхта Макгрегора официально считается одной из лучших в мире. Очень немногие суда могут сравниться с таким уровнем мощности и скорости.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: борьба без правил   конор макгрегор   красиво жить не запретишь   морской ламборгини   роскошь   спорт   спортсмены   яхта   
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4  комментария
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31k
Седой Час назад
мозгов то у него поболее чем у этого без национальности абрека
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2k
Enotko Ytko 38 минут назад
4 млн за лодку? воще не о чем! пацанская лодка от 15 млн начинается
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39k
Alex 54 минуты назад
В это время, где-то рыдает человек без национальности возле своего ишака
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21
dot 3 часа назад
он и благотворительностью занимается
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