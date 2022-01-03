В Госдуме призвали убрать «кладбище» с Красной площади

Вице-спикер ГД Чернышов призвал перенести могилу Сталина и тело Ленина с Красной площади
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал убрать с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, которое находится в мавзолее. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По его словам, все эти захоронения возможны, но не на Красной площади. «Это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», — выразил мнение парламентарий.
По его словам, фракция ЛДПР вносила несколько законопроектов на эту тему. «Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — сказал Чернышов, назвав это «издевательством над людьми».
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет планов вынести тело революционера и лидера большевиков Владимира Ленина. Песков добавил, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня, «которая изобилует другими вопросами и проблемами
От себя. А господин Чернышов не считает кощунством устраивать каток на территории некрополя? И люди приходят на Красную площадь не только погулять. Рекомендую господину Чернышову посетить Красную площадь 3 марта.
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Немного истории для общего представления ...
Кладбища на месте Красной площади существовали задолго
до создания некрополя. Традиционно жителей хоронили возле приходских церквей. До конца XVI века на пространстве между Спасской и Никольской башнями, где сейчас расположен некрополь, находились погосты 15 расположенных поблизости церквей. Хоронить на этом месте перестали после пожара 1493 года , но уже при внуке Ивана III Иване Грозном погребения
на месте Красной площади возобновились. Так, например,
в 1552 году на погосте церкви святой Троицы над Кремлевским рвом похоронили Василия Блаженного. На этом месте сейчас стоит собор, называемый в народе его именем. Около собора
и Спасской башни совершались казни, и казненных также хоронили у рва.
Так что там кладбище поболее Новодевичьго и Ваганьковского вместе взятых .
Что это, ФЕЙК???
Следующая лож - ЭТОГО предложения в Госдуму от этого персонажа не было.
Опять ФЕЙК??
Димон, проверять что постишь религия не позволяет??? Или копейка капнула, а там трава не рости???
Они что, инструкции не читали?
Я, например, считаю ошибкой решение руководства СССР о мумификации Ленина и помещении его в Мавзолей. Но - это решение ТОГДАШНЕГО руководства.
И на него я повлиять уже никак не мог.
Сейчас Ленин - это не просто мумия. Это памятник эпохи. И напоминание всяким "депутатам" о том, что кто-нибудь когда-нибудь может постучаться прикладами винтовок в двери высоких кабинетов и потребовать отчёта за прошлые заслуги.
С какого перепугу этот памятник нужно "предавать земле"?
Тогда, может, нужно предать земле и ещё сотни людей, которые лежат в собственных мавзолеях, погребены прямо в церквах по всей России?
Значит - правильно он там лежит!
А все подобные "инициативы", по-моему, это пробные шары, бросаемые в народ.
Как он отреагирует на новую дичь. Доску Маннергейму вешали, Колчака поминали, памятники Краснову ставить призывали, царственных бастардов в Исаакии венчали...
Ещё недовольные есть? Значит, не забыли окончательно историю...
А ещё детям в школе "закон божий" да солженицыных всяких.