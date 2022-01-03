В Госдуме призвали убрать «кладбище» с Красной площади

По его словам, все эти захоронения возможны, но не на Красной площади. «Это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», — выразил мнение парламентарий.





По его словам, фракция ЛДПР вносила несколько законопроектов на эту тему. «Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — сказал Чернышов, назвав это «издевательством над людьми».





Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет планов вынести тело революционера и лидера большевиков Владимира Ленина. Песков добавил, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня, «которая изобилует другими вопросами и проблемами





От себя. А господин Чернышов не считает кощунством устраивать каток на территории некрополя? И люди приходят на Красную площадь не только погулять. Рекомендую господину Чернышову посетить Красную площадь 3 марта.