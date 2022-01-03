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В Госдуме призвали убрать «кладбище» с Красной площади

В Госдуме призвали убрать «кладбище» с Красной площади (1 фото)

Автор:
03 января 2022 13:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Красная площадь   депутаты   инициативы   
334
1

Вице-спикер ГД Чернышов призвал перенести могилу Сталина и тело Ленина с Красной площади

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал убрать с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, которое находится в мавзолее. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, все эти захоронения возможны, но не на Красной площади. «Это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», — выразил мнение парламентарий.


По его словам, фракция ЛДПР вносила несколько законопроектов на эту тему. «Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — сказал Чернышов, назвав это «издевательством над людьми».


Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет планов вынести тело революционера и лидера большевиков Владимира Ленина. Песков добавил, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня, «которая изобилует другими вопросами и проблемами


От себя. А господин Чернышов не считает кощунством устраивать каток на территории некрополя? И люди приходят на Красную площадь не только погулять. Рекомендую господину Чернышову посетить Красную площадь 3 марта.

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Метки: Красная площадь   депутаты   инициативы   
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36k
jonnyD 3 часа назад
Там носить - не переносить ... Василия Блаженного тоже ?
Немного истории для общего представления ...
Кладбища на месте Красной площади существовали задолго
до создания некрополя. Традиционно жителей хоронили возле приходских церквей. До конца XVI века на пространстве между Спасской и Никольской башнями, где сейчас расположен некрополь, находились погосты 15 расположенных поблизости церквей. Хоронить на этом месте перестали после пожара 1493 года , но уже при внуке Ивана III Иване Грозном погребения
на месте Красной площади возобновились. Так, например,
в 1552 году на погосте церкви святой Троицы над Кремлевским рвом похоронили Василия Блаженного. На этом месте сейчас стоит собор, называемый в народе его именем. Около собора
и Спасской башни совершались казни, и казненных также хоронили у рва.
Так что там кладбище поболее Новодевичьго и Ваганьковского вместе взятых .
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16k
albedo Полминуты назад
Вспомнилось:
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6k
CHNM 22 минуты назад
Окно Овертона? Булыжником туда, чтоб вдребезги!
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127k
Leff 50 минут назад
"героев" надо знать в лицо. Несмотря на молодость (он 91г р.) решил снискать славу. Зная в рядах какой партии он состоит , возможно что с подачи своего сюзерена он и сделал это заявление
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15k
sssss3 Час назад
Странно, Димон скопировал эту ЕРЕСЬ с сайта ИД Лента, в статье типа ссылка на РИА Новости, а вот ССЫЛКА не работает. нет там этой новости....
Что это, ФЕЙК???
Следующая лож - ЭТОГО предложения в Госдуму от этого персонажа не было.
Опять ФЕЙК??
Димон, проверять что постишь религия не позволяет??? Или копейка капнула, а там трава не рости???
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20
Грышя Германович Час назад
себе местечко готовят...,египтяне в Гизе тоже перезакапывают?
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2k
Игорь Час назад
Тело Азат-Тога не должно коснуться земли, чтоб не возродиться!
Они что, инструкции не читали?
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2k
Умница-красавица 2 часа назад
Правильно, давно пора освободить место доя «более достойных» сыновей Отечества. Но чур, похороны завтра)))
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Похоронены они вполне нормально, а вот когда т.н. мощи будут хоронить, а не таскать их по стране как сатанисты? Или почему как?
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15k
Поручик 2 часа назад
Ага, и Кремлёвскую стену, на Красную площадь выходящую (в которой замурованы останки многих советских деятелей, в том числе и ИВС) - тоже разобрать и вывезти? Дешевле будет выпнуть из Думы одного долбоё.ба-депутата, ИМХО...
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31k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Зачем вы все пишите "в Госдуме"? Пишите "депутат Чернышов предложил...". Тем более, что он это сделал не официально в интервью интернет-изданию. В Госдуме 450 депутатов и каждый из них может предлагать диаметрально противоположные законопроекты и высказывать какое угодно мнение.
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39k
Сергей 2 часа назад
Ульянова похоронить, как он завещал. А других оставить в покое, не го же с мёртвыми воевать.
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Это уже даааалеко не первая попытка. Однако я согласен с одним- тела должны быть преданы земле (Ленин), а из кремля сделать не кладбище, а памятник Эпохам. Ну и внутри всякие там администрации президентские, Кремлевский Полк и тд.
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5
rotger82 2 часа назад
Я призываю этого дебила не лезть не в своё дело.
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964
Веселый Пук 2 часа назад
Себе место что-ли освобождают? Имбицилы
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3k
Outcast 2 часа назад
Призываю убрать дебилов из госдумы.
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13k
Владислав Грецов 3 часа назад
не нужно трогать покойников...примета дурная...
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31k
Минчанин 3 часа назад
Всё мразям неймётся. Аж зубы сводит - всё хотят Ленина из мавзолея вынести.
Значит - правильно он там лежит!
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712
Максим Максимов 3 часа назад
А у меня встречное предложение: перенести ГосДУРУ(С) в тундру севернее Магадана. А то у "народных" избранников от Московского тепла совсем мозги расплавились.
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36k
kalinser 3 часа назад
Для начала,выгнать этого шегла из Думы!
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4k
Мангуст 3 часа назад
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