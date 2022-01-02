Прописка для детей с 1 июля будет доступна через Госуслуги

Что еще изменится в паспортной системе в близком будущем? Жители Москвы уже с декабря прошлого года имеют право оформить электронные паспорта. Дальше постепенно эта возможность появится и в других регионах. Считается, что «дедлайн» будет 1 июля 2023 года.



Получение такого документа строго добровольно. В нем будет чип, где зафиксируют данные о гражданине, в т.ч. фото и отпечатки пальцев. Загранпаспорт по-прежнему остается отдельным документом.



Важный нюанс! Граждане, которые решат завести электронный паспорт, будут обязаны свой бумажный эквивалент сдать. Он будет аннулирован, сообщает пресс-центр МВД в ответ на запрос ТАСС.