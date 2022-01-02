Прописка для детей с 1 июля будет доступна через Госуслуги

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В этом году вступит в силу упрощенный порядок регистрации несовершеннолетних (до 14 лет).
Госуслуги - к вашим услугам!
С 1 июля текущего года изменятся правила регистрации несовершеннолетних до 14 лет. Если раньше через портал Госуслуг для них была возможна лишь временная регистрация, то с середины 2022 года таким же упрощенным способом можно зарегистрировать и по постоянному месту жительства.
А к 2023 году эта услуга станет доступной для всех граждан РФ. Пока же юношам, подросткам старше 14 лет для оформления прописки приходится посещать орган регистрационного учета.
А к 2023 году эта услуга станет доступной для всех граждан РФ. Пока же юношам, подросткам старше 14 лет для оформления прописки приходится посещать орган регистрационного учета.
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Проще — не всегда значит лучше
Недавно в стране разрешили не ставить в паспорт штампы о регистрации брака и наличии несовершеннолетних детей. Делать это теперь можно по желанию. Юристы неоднозначно оценили эту новацию правительства, решив, что бракоразводные процессы и ряд иных семейных дел усложнятся.
Также тревожит специалистов и отмена обязательности содержания в паспортах таких данных как регистрация по месту жительства, группа крови, воинская обязанность и информация о загранпаспорте.
Еще раньше стало не обязательно указывать в удостоверении личности резус-фактор и ИНН. Но, например, сведения о группе крови и резусе очень важны при различных ЧП, когда человеку срочно нужно переливание крови. Экспресс-анализ, конечно, в больнице сделают. Но если это массовая авария? Каждая минута бывает на счету, а анализ все же требует времени…
Также тревожит специалистов и отмена обязательности содержания в паспортах таких данных как регистрация по месту жительства, группа крови, воинская обязанность и информация о загранпаспорте.
Еще раньше стало не обязательно указывать в удостоверении личности резус-фактор и ИНН. Но, например, сведения о группе крови и резусе очень важны при различных ЧП, когда человеку срочно нужно переливание крови. Экспресс-анализ, конечно, в больнице сделают. Но если это массовая авария? Каждая минута бывает на счету, а анализ все же требует времени…
Или — или…
Что еще изменится в паспортной системе в близком будущем? Жители Москвы уже с декабря прошлого года имеют право оформить электронные паспорта. Дальше постепенно эта возможность появится и в других регионах. Считается, что «дедлайн» будет 1 июля 2023 года.
Получение такого документа строго добровольно. В нем будет чип, где зафиксируют данные о гражданине, в т.ч. фото и отпечатки пальцев. Загранпаспорт по-прежнему остается отдельным документом.
Важный нюанс! Граждане, которые решат завести электронный паспорт, будут обязаны свой бумажный эквивалент сдать. Он будет аннулирован, сообщает пресс-центр МВД в ответ на запрос ТАСС.
Получение такого документа строго добровольно. В нем будет чип, где зафиксируют данные о гражданине, в т.ч. фото и отпечатки пальцев. Загранпаспорт по-прежнему остается отдельным документом.
Важный нюанс! Граждане, которые решат завести электронный паспорт, будут обязаны свой бумажный эквивалент сдать. Он будет аннулирован, сообщает пресс-центр МВД в ответ на запрос ТАСС.
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