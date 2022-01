Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 77

19.

Гэри Гилмора приговаривают к смертной казни. Перед расстрельным взводом и произносит последние слова «Давайте сделаем это» (Let’s do it). Приговор приводится в исполнение.



В 1988 году парень по имени Дэн Уидэн работал в рекламном агентстве Wieden+Kennedy. Ему нужно было придумать слоган для ролика компании Nike.

Дэн взял последнюю фразу Гэри Гилмора, немного ее трансформировал и получил слоган «Просто сделай это» (Just Do It). Рекламная кампания становится очень успешной, а фраза по сей день красуется на многих продуктах Nike.