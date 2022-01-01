Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 77

Есть песни, которые настолько любимы, узнаваемы и часто исполняемы, что считаются "народными", хотя имеют, на самом деле, совершенно конкретных авторов и написаны не так давно. С гордостью представляем нашу версию одной из таких "народных" песен - В горнице моей светло ! Все записи делаются вживую. Таким образом собирается необычная аранжировка, сотканная звуками разных исполнителей в разных концах страны, а иногда и мира. Каждый из участников этого виртуального совместного музицирования привносит в композицию что-то свое. В результате получаются видео клипы, показывающие как, несмотря на все культурные национальные или религиозные различия, музыка способна объединять людей и нести мир и любовь.

2022-01-01T16:55:41+03:00