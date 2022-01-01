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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 77

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 77 (50 фото + 6 видео)

Автор:
01 января 2022 16:55
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
1893
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Подборка юмора, сатиры и другое.

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17  комментариев
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9k
Andrei 2 часа назад
Вообще-то, произведения Васи Ложкина не нуждаются в объяснениях/дополнениях/улучшениях.
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47k
Albert GER Полчаса назад
клип за светлую горницу - шедевр!!!
у меня даже слезу выбило от их голосов.
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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15k
sssss3 Час назад
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Когда городской пошёл с Айфоном в сельский скворечник....
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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Мойша 2 часа назад
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Да нихрена не ориентированность на клиента: где кофе-машина?
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Таки шо, стучать должен пионэр, а не дятел.
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Мойша 2 часа назад
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По крайней мере сразу видно что это библиотека.
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43k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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