Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 77

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Подборка юмора, сатиры и другое.
7.
В горнице моей светло.
Есть песни, которые настолько любимы, узнаваемы и часто исполняемы, что считаются "народными", хотя имеют, на самом деле, совершенно конкретных авторов и написаны не так давно. С гордостью представляем нашу версию одной из таких "народных" песен - В горнице моей светло ! Все записи делаются вживую. Таким образом собирается необычная аранжировка, сотканная звуками разных исполнителей в разных концах страны, а иногда и мира. Каждый из участников этого виртуального совместного музицирования привносит в композицию что-то свое. В результате получаются видео клипы, показывающие как, несмотря на все культурные национальные или религиозные различия, музыка способна объединять людей и нести мир и любовь.
17.
История, которая скрывается за слоганом Nike «Just Do It»
Гэри Гилмор
В 1976 году преступник Гэри Гилмор грабит рабочего бензоколонки Макса Дженсена. И хоть бедняга полностью выполняет требования грабителя, в голове Гэри что-то щелкает и он выпускает свинец прямо парню в лоб.
На следующий день Гэри заходит в мотель и проворачивает с его менеджером Беном Бушнеллом все тоже самое, что и с заправщиком. Но на этот раз свидетель вызвал полицию и Гэри арестовывают.
В 1976 году преступник Гэри Гилмор грабит рабочего бензоколонки Макса Дженсена. И хоть бедняга полностью выполняет требования грабителя, в голове Гэри что-то щелкает и он выпускает свинец прямо парню в лоб.
На следующий день Гэри заходит в мотель и проворачивает с его менеджером Беном Бушнеллом все тоже самое, что и с заправщиком. Но на этот раз свидетель вызвал полицию и Гэри арестовывают.
19.
Гэри Гилмора приговаривают к смертной казни. Перед расстрельным взводом и произносит последние слова «Давайте сделаем это» (Let’s do it). Приговор приводится в исполнение.
В 1988 году парень по имени Дэн Уидэн работал в рекламном агентстве Wieden+Kennedy. Ему нужно было придумать слоган для ролика компании Nike.
Дэн взял последнюю фразу Гэри Гилмора, немного ее трансформировал и получил слоган «Просто сделай это» (Just Do It). Рекламная кампания становится очень успешной, а фраза по сей день красуется на многих продуктах Nike.
В 1988 году парень по имени Дэн Уидэн работал в рекламном агентстве Wieden+Kennedy. Ему нужно было придумать слоган для ролика компании Nike.
Дэн взял последнюю фразу Гэри Гилмора, немного ее трансформировал и получил слоган «Просто сделай это» (Just Do It). Рекламная кампания становится очень успешной, а фраза по сей день красуется на многих продуктах Nike.
20.
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51.
С Новым годом! Счастья, здоровья и удачи в наступающем году!
52.
53.
Владимир Высоцкий "Утренняя гимнастика"
54.
Авторский пост
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