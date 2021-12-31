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Уголовное дело за «драку» со снеговиком

Уголовное дело за «драку» со снеговиком (1 видео)

Автор:
31 декабря 2021 11:07
Сообщество : Юмор
Метки: беларуь   год   новый   смргонь   снеговик   
159
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Нетрезвый 23-летний житель Сморгони ранним утром шёл по площади, проходя мимо светодиодных декоративных фигур, молодой человек неожиданно набросился на одну из них. Пока злоумышленник ломал снеговика, сторож, несущая службу на посту райисполкома, нажала кнопку тревожной сигнализации, сообщили в Гродненском областном Департаменте охраны.

На место случившегося одновременно прибыли сотрудники Департамента охраны и патрульно-постовой службы милиции. Увидев правоохранителей, подозреваемый начал убегать. Дорогу злоумышленнику преградил наряд охраны.


Местного жителя для разбирательства доставили в РОВД. Ранее молодой человек не привлекался, на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.


В настоящий момент по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

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Метки: беларуь   год   новый   смргонь   снеговик   
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10  комментариев
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Core 3 часа назад
Снеговик должен быть антивандальным со стежнем из железо бетона и торчащей кое-где арматурой
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Mixalych 2 часа назад
А представьте, молодой человек - воинствующий либерал, а снеговик был с красной звездой на груди, с серпом и молотом. И вот уже не акт вандализма, а борьба с "режымом"
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Mixalych 2 часа назад
Классно парень оттянулся. И выпил и размялся и статью на ровном месте заработал.
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8k
Тудаблин 3 часа назад
ну у вас там, в Гродненской области, страсти кипят
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5k
Борис Карабанов 3 часа назад
Очень знакомо.
Ссылка www.youtube.com
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lem02 3 часа назад
Уголовное? И уже возбужденно? А чего на месте не пристрелили?
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