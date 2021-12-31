Уголовное дело за «драку» со снеговиком

Нетрезвый 23-летний житель Сморгони ранним утром шёл по площади, проходя мимо светодиодных декоративных фигур, молодой человек неожиданно набросился на одну из них. Пока злоумышленник ломал снеговика, сторож, несущая службу на посту райисполкома, нажала кнопку тревожной сигнализации, сообщили в Гродненском областном Департаменте охраны.
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На место случившегося одновременно прибыли сотрудники Департамента охраны и патрульно-постовой службы милиции. Увидев правоохранителей, подозреваемый начал убегать. Дорогу злоумышленнику преградил наряд охраны.
Местного жителя для разбирательства доставили в РОВД. Ранее молодой человек не привлекался, на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящий момент по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
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