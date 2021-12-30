На ночь глядючи слегка позитива Вам чутка

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Картинки про банальное и прикольное.
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Немного валерианки...
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Спорт и позитив... С наступающим Всех Вас!!!!
Авторский пост
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Сделают нормальный ЧС - я не буду видеть твои высеры, ты не будешь видеть мои посты.
И будет всеобщее счастье.
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Беги, стучи что тебя говном назвали. Хотя это простая констатация.
https://old.fishki.net/photo/1216778-tehnicheskaja-podderzhka.html/comment-43681323/https://old.fishki.net/photo/1216778-tehnicheskaja-podderzhka.html/comment-43681323/
Во-вторых, тебя в то время на сайте ещё не было.
В-третьих, мы срались не из-за постов, а совсем по другим причинам.
В-четвертых, ЧМОРИТЬ можно только ЧМОшнико вроде тебя. У нас был скорее спор о пристрастиях в музыке.
И, наконец, в-пятых, ПНХ
А ты сразу же моему.
Ну и кто из нас кал?