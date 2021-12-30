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На ночь глядючи слегка позитива Вам чутка

На ночь глядючи слегка позитива Вам чутка (25 фото + 4 видео)

Автор:
30 декабря 2021 18:12
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   сатира   
1745
25
4
Картинки про банальное и прикольное.

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Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   сатира   
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109k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
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Кaleidoscope Автор поста 46 минут назад
Мюнхгаузен, кстати на Фишках я уже года четыре, был просто читателем и в курсе всех передряг, в этом году решился всё-таки делать посты и твоё поведение изначально было известно, так что неизвестно кому лучше станет если ты САМ покинешь сайт, тем более сам сказал что сайт стал гомно, а Назарет тебя нынче поддержал, хотя не так уж давно вы с ним срались, ведёте себя как дети ей богу, может уже угомонитесь, один белорус другой челябинец, а ведёте себя как хохлушки на панели на Тверской...
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Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад

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