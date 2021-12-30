Что будет, если пройтись с коробкой от PlayStation 5 по неблагополучным районам

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В США парень решился на рискованный эксперимент. Он взял пустую коробку от игровой консоли PlayStation 5 и стал разгуливать с ней по неблагополучным районам. Результат не заставил себя долго ждать.
Местные жители просили владельца консоли дать им подержать коробку, а потом пускались наутёк. Некоторые даже не церемонились и силой отбирали игровой гаджет.
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Метки: 360подмосковье в мире видео консоль люди сша эксперимент
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Это всё ложь и происки Кремля! В США, сосредоточии демократии и прав человека такого просто не может быть! На видео случайные прохожие просто помогали парню быстрее принести его тяжёлую покупку домой. При этом чётко видно что черножо...кожие американцы куда больше сочувствуют чужим трудностям и быстрее откликаются. А проклятые кремлеботы и вата всё исказили....
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Ага. Типа грабители не могут по весу отличить пустую коробку от непустой.
А вообще на канале у автора видео есть упоминание о том, что все выложенные ролики являются постановочными.
во-вторых, блохер мог туда что-то и напихать для веса
Ох уж эти пубертатные сновидения )
Так повелось исторически.