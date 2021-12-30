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Что будет, если пройтись с коробкой от PlayStation 5 по неблагополучным районам

Что будет, если пройтись с коробкой от PlayStation 5 по неблагополучным районам (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 15:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   в мире   видео   консоль   люди   сша   эксперимент   
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В США парень решился на рискованный эксперимент. Он взял пустую коробку от игровой консоли PlayStation 5 и стал разгуливать с ней по неблагополучным районам. Результат не заставил себя долго ждать.
Местные жители просили владельца консоли дать им подержать коробку, а потом пускались наутёк. Некоторые даже не церемонились и силой отбирали игровой гаджет.

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Метки: 360подмосковье   в мире   видео   консоль   люди   сша   эксперимент   
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22  комментария
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38k
Андрей Час назад
Воры могут на пранкера спокойно подавать в суд за обман. То что произошло - это вопиющее нарушение прав грабителя.
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45
Михаил 16 минут назад
Могли убить чтобы ограбить
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2k
Жиллиман Полчаса назад
Ну щас понесётся...
Это всё ложь и происки Кремля! В США, сосредоточии демократии и прав человека такого просто не может быть! На видео случайные прохожие просто помогали парню быстрее принести его тяжёлую покупку домой. При этом чётко видно что черножо...кожие американцы куда больше сочувствуют чужим трудностям и быстрее откликаются. А проклятые кремлеботы и вата всё исказили....
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4k
mtonaka Полчаса назад
Вот примерно так америка и стала самой богатой страной в мире!
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2k
Алексей 36 минут назад
---Он взял пустую коробку от игровой консоли---
_______________________
Ага. Типа грабители не могут по весу отличить пустую коробку от непустой.
А вообще на канале у автора видео есть упоминание о том, что все выложенные ролики являются постановочными.
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147k
anthrax Час назад
А потом достаёшь "ГЛОК",и в догонку каждой черномазой мрази-пух.Так было бы более правильно и интереснее.
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7k
Alexandr Barhudarov Час назад
Расист какой то он что хочет сказать что все воры черные?
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21k
hebpat Час назад
Истинная демократия, эта страна светочь свободного мира, населена светлыми людьми воспитанными на принципах демократии
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3k
Иван Час назад
Ну а вы хули хотели от афроамериканцев.
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309
Faithless Час назад
А че они ржут то все?
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Ну, не зарезали - и славно.
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