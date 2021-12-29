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Ретро фотографии

Ретро фотографии (35 фото)

Автор:
29 декабря 2021 23:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: история   ретро   фото   
548
35
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Метки: история   ретро   фото   
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1k
Довер Иванович 5 часов назад
Всегда интересный пост.
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63k
красный диплом. 14 минут назад
Что было давно улетело. ..
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14k
Ser 2 часа назад
Отлично помню эту зиму, учился в 8-ом классе, так нормально снегу выпало. Отца гараж 2-х метровый стоял около дома - занесло полностью, люди тропинку по козырьку крыши протоптали между домами.
Но потом в 70-х и более снежные зимы были.
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2k
Закрытый файл 5 часов назад
"О, яйца купить забыла..."
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