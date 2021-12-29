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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран - советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона», 15 июля 1975 года
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Детство, лето, пионерский лагерь, цикады, кукушки, запах хвои, пляж, куча сверстников и конечно они — пионервожатые
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Чопорные британские леди встречают авианосец HMS Invincible вернувшийся с Фолклендов. Портсмунд 17 сентября 1982 год
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1 июня 1940 года. Капитулировавший гарнизон французского Лилля с оружием торжественным маршем сдаётся в плен
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Перевозка легковых автомобилей Fiat Topolino на специальном прицепе, буксируемом тягачом Fiat 626. Италия; 1950-й
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Женщины на производстве мечей для японской армии, город Мацуэ, префектура Симанэ, примерно 1944 год
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Когда захотел показать подруге новую бляху на ремне. На станции метро. Мюнхен, 1972. Фотограф Димитри Сулас
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Зима 1968 года на Сахалине была, как бы это лучше сказать… снежной. Снимок советского и российского фотографа Юрия Садовникова.
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Прекрасный новогодний фильм 1968 г. "Зигзаг удачи", крепкий актерский ансамбль первачей и красавиц под властной режиссерской рукой Эльдара Рязанова! И всегда было жалко рентгенолога!
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На последней странице обложки "Огонька" №10 за 1961 год: сильнейшие фигуристки страны: Ирина Люлякова, Галина Холопова, Татьяна Немцова. Фото А.Бочинина.
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