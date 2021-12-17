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16 предметов, которые кажутся слишком огромными для этого мира

16 предметов, которые кажутся слишком огромными для этого мира (17 фото)

Автор:
17 декабря 2021 09:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   подборка   предмет   размер   фото   
1028
17

Гигантский мотылёк, бананы размером с руку, впечатляющие статуи — всё это и многое другое вы найдёте в этой подборке.

Этот мир никогда не перестанет нас удивлять. Он полон различных вещей и существ, каждое из которых имеет интересные необычные свойства. Например, размер. Мы решили собрать для вас случаи, когда животные или предметы оказались слишком огромными.


Наш местный гигантский мотылёк

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Огромная туба

Моллюск с Большого Барьерного рифа, которому больше 100 лет

Медуза*, которая больше человека

Собака, которая весит 63,5 кг

Огромный лист

Огромная крыса по имени Сесил

Он весит 680 грамм.

Огромные бананы

Статуя Единства в Гуджарате, Индия

Огромный мейн-кун

Как говорится, и давно вы у него живёте?


Самый большой цветок в мире — раффлезия. Западная Суматра, Индонезия

«Родина-мать зовёт!» по сравнению с людьми

Колоказия в Луизиане

По-другому это растение ещё называют «слоновьи уши».


Бенгальский кот

Огромное красное дерево

Яйцо вымершей слоновой птицы

* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: в мире   вещи   подборка   предмет   размер   фото   
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Мамука 2 часа назад
"* Медуза признана судом России иноагентом" - это пять баллов!
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Denissg 6 минут назад
Мы веселые медузы* Мы похожи на арбузы... Простите, увлекся.
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Faithless 38 минут назад
Реклама говносайта новостей? "* Медуза признана судом России иноагентом"
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Анна Анна 2 часа назад
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AccheDin

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