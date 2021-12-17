16 предметов, которые кажутся слишком огромными для этого мира

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Гигантский мотылёк, бананы размером с руку, впечатляющие статуи — всё это и многое другое вы найдёте в этой подборке.
Этот мир никогда не перестанет нас удивлять. Он полон различных вещей и существ, каждое из которых имеет интересные необычные свойства. Например, размер. Мы решили собрать для вас случаи, когда животные или предметы оказались слишком огромными.
Наш местный гигантский мотылёк
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Огромная туба
Моллюск с Большого Барьерного рифа, которому больше 100 лет
Медуза*, которая больше человека
Собака, которая весит 63,5 кг
Огромный лист
Огромная крыса по имени Сесил
Он весит 680 грамм.
Огромные бананы
Статуя Единства в Гуджарате, Индия
Огромный мейн-кун
Как говорится, и давно вы у него живёте?
Самый большой цветок в мире — раффлезия. Западная Суматра, Индонезия
«Родина-мать зовёт!» по сравнению с людьми
Колоказия в Луизиане
По-другому это растение ещё называют «слоновьи уши».
Бенгальский кот
Огромное красное дерево
Яйцо вымершей слоновой птицы
* Медуза признана судом России иноагентом
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