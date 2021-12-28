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Собачницы покусали друг друга из-за собаки

Собачницы покусали друг друга из-за собаки (1 фото)

Автор:
28 декабря 2021 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Германия   драка   интересное   покусали   собаки   собачницы   ссора   фото   
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Любители собачек порой бывают агрессивнее, чем их питомцы. В Германии женщина пнула свою собаку, в другая собачница сделала ей замечание. В итоге между ними разгорелся конфликт. В момент драки собаки стояли спокойно и молча наблюдали.

В Германии во время выгула собак две женщины поссорились между собой. Одна из женщин ударила своего пса, а вторая сделала её замечание. В итоге женщины подрались между собой и покусали друг друга, сообщает Deutsche Welle. В какой-то момент одна повалила другую и вцепилась зубами сопернице в ногу. Та не осталось в долгу и укусила её за руку.

Что характерно, во время драки хозяек их собаки удивленно наблюдали за конфликтом, не вмешиваясь в конфликт двух фрау.


Теперь женщины предстанут перед судом по обвинению в причинении телесных повреждений. Также ту, которая ударила своего пса, может ждать обвинение в жестоком обращении с животными. Если суд примет такое решение, то женщину ждет серьезный штраф. Такие нарушения караются штрафом до 25 тысяч евро.

Источник:

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Метки: Германия   драка   интересное   покусали   собаки   собачницы   ссора   фото   
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11  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Не привиты от бешенства просто.
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778
Derzkiy_xAxAlb 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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923
Игорь Меншиков 55 минут назад
Не бойцовской породы собачницы, так бы загрызли друг друга
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Две собачницы.....
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18
Никита Казанцев 2 часа назад
Человек держащий в городе собаку явно имеет проблемы с головой
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4k
Димыч 2 часа назад
Есть знакомая - заводчица. И некоторым желающим завести собаку("прикольная", "ребёнку поиграться") она отказывает. Говорит - не надо животное мучить.
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
Собак пинать всё-таки не следует. Тем более, если есть закон, защищающий животных, и этот закон ДЕЙСТВУЮЩИЙ.
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507
Ямщик 3 часа назад
Ну покусали из-за собаки, так они же собачники, были бы кошатники - поцарапались бы из-за кошки)))
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38k
Лесли 🥰 3 часа назад
Я всегда говорила, что неадекватных животных не бывает, только хозяева идиоты!))
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