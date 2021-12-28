Собачницы покусали друг друга из-за собаки

В Германии во время выгула собак две женщины поссорились между собой. Одна из женщин ударила своего пса, а вторая сделала её замечание. В итоге женщины подрались между собой и покусали друг друга, сообщает Deutsche Welle. В какой-то момент одна повалила другую и вцепилась зубами сопернице в ногу. Та не осталось в долгу и укусила её за руку.

Что характерно, во время драки хозяек их собаки удивленно наблюдали за конфликтом, не вмешиваясь в конфликт двух фрау.

Теперь женщины предстанут перед судом по обвинению в причинении телесных повреждений. Также ту, которая ударила своего пса, может ждать обвинение в жестоком обращении с животными. Если суд примет такое решение, то женщину ждет серьезный штраф. Такие нарушения караются штрафом до 25 тысяч евро.



