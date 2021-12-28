Собачницы покусали друг друга из-за собаки

Любители собачек порой бывают агрессивнее, чем их питомцы. В Германии женщина пнула свою собаку, в другая собачница сделала ей замечание. В итоге между ними разгорелся конфликт. В момент драки собаки стояли спокойно и молча наблюдали.
В Германии во время выгула собак две женщины поссорились между собой. Одна из женщин ударила своего пса, а вторая сделала её замечание. В итоге женщины подрались между собой и покусали друг друга, сообщает Deutsche Welle. В какой-то момент одна повалила другую и вцепилась зубами сопернице в ногу. Та не осталось в долгу и укусила её за руку.
Что характерно, во время драки хозяек их собаки удивленно наблюдали за конфликтом, не вмешиваясь в конфликт двух фрау.
Теперь женщины предстанут перед судом по обвинению в причинении телесных повреждений. Также ту, которая ударила своего пса, может ждать обвинение в жестоком обращении с животными. Если суд примет такое решение, то женщину ждет серьезный штраф. Такие нарушения караются штрафом до 25 тысяч евро.
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Переживала.