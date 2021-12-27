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Головокружительный и губительный "танец" айсберга

Головокружительный и губительный "танец" айсберга (15 фото)

Автор:
27 декабря 2021 23:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: айсберг   в снегу   красиво   холод   экстрим   
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Удивительное рядом: как выглядит обратная сторона ледяной глыбы.

Айсберги – осколки ледяных гор, которые свободно дрейфуют в океане.

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Это красивое и величественное зрелище, но в то же время и невероятно опасное.

Верхушка айсберга – спрессованный снег, нижняя же часть – огромная глыба синего льда, которая завораживает своей красотой.

Такой цвет она принимает, из-за того, что полностью поглощает красный цвет, при этом отражает синий.

Считается, что нижнюю часть айсберга невероятно сложно увидеть, но на самом деле это не совсем так.

Ледяные глыбы могут как крутиться в воде, так и перевернуться полностью.

Происходит это из-за того, что плотность льда меньше чем плотности воды, и когда айсберг тает, меняется центр тяжести.

Известен случай, когда ледяная глыба перевернулась вместе с людьми: пострадали участники группы известного путешественника Майка Хорна.

В сентябре 2020 года двое человек из команды попыталось покорить вершину ледника с помощью «кошек», но в итоге чуть не погибли. Тогда никто не пострадал, исследователи лишь отделались легким испугом.

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Метки: айсберг   в снегу   красиво   холод   экстрим   
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