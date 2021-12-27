Головокружительный и губительный "танец" айсберга

Удивительное рядом: как выглядит обратная сторона ледяной глыбы.
Айсберги – осколки ледяных гор, которые свободно дрейфуют в океане.
Это красивое и величественное зрелище, но в то же время и невероятно опасное.
Верхушка айсберга – спрессованный снег, нижняя же часть – огромная глыба синего льда, которая завораживает своей красотой.
Такой цвет она принимает, из-за того, что полностью поглощает красный цвет, при этом отражает синий.
Считается, что нижнюю часть айсберга невероятно сложно увидеть, но на самом деле это не совсем так.
Ледяные глыбы могут как крутиться в воде, так и перевернуться полностью.
Происходит это из-за того, что плотность льда меньше чем плотности воды, и когда айсберг тает, меняется центр тяжести.
Известен случай, когда ледяная глыба перевернулась вместе с людьми: пострадали участники группы известного путешественника Майка Хорна.
В сентябре 2020 года двое человек из команды попыталось покорить вершину ледника с помощью «кошек», но в итоге чуть не погибли. Тогда никто не пострадал, исследователи лишь отделались легким испугом.
Источник:
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