Рыцари и дамы современности: какие знаменитости носят почетный титул

Чтобы стать рыцарем в современном мире, не обязательно обладать доспехами, конями и собственным оруженосцам. Сейчас королева Британии выдает такие титулы за многочисленные успехи и достижения в различных областях. Среди них есть Шон Коннери, гонщик Льюис Хэмилтон и многие другие. Рассказываем, кто из звезд спорта, кино и музыки удостоился высокой чести.
Сэр Томас Шон Коннери
Мистер Бонд (во всяком случае, Бонд стал одной из его ярчайших ролей) получил статус рыцаря в 2000 году за заслуги в области кинодраматургии.
При жизни он был приверженцем идеи независимости Шотландии от Великобритании, но это не помешало стать ему рыцарем. Церемония посвящения прошла в Эдинбурге, а спустя три года сэр Коннери перестал сниматься в кино. В прошлом году знаменитого оскароносного актера-рыцаря не стало.
Сэр Кристофер Фрэнк Карандини Ли
Тот самый Саурон, который пугал до чертиков всех юных зрителей «Властелина колец» получил свой титул командора в 2009 году. В кино он снимался начиная с 1948 года, сыграл в более чем 250 фильмах, в основном играл кинозлодеев.
Занимательный факт: помимо своих ролей в кино Кристофер Ли известен еще и как продюсер, исполнитель роли Шерлока Холмса, кузен Яна Флеминга, друг Толкина и даже музыкант.
Сэр Мик Джаггер
Рок-звезда в юности вел не самый рыцарский образ жизни. О многих его экстравагантных выходках говорят до сих пор. Но с тех пор утекло много воды: Мик перестал оскорблять полицию и общественность своим поведением, и в конечном счете получил статус рыцаря в 2003 году. Ведь его вклад в музыку неоценим.
Сэр Эндрю Ллойд Уэббер
Автор мюзиклов «Призрак оперы», «Кошки» и рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» получил свою награду еще в 1992 году.
Сэр Энтони Филипп Хопкинс
Энтони Хопкинс, прославившийся благодаря ряду ролей в театре и кино, тоже является рыцарем-бакалавром. Этого звания он удостоился в 1993 году, а за шесть лет до этого – титула Командора ордена Британской империи. Конечно, так отметили его вклад в искусство и популяризацию Великобритании в мире.
Дама Хелена Бонэм Картер
Не только мужчинам дают ордена и звания. Например, в 2011 году знаменитой актрисе Хелене Бонэм Картер дали звание командора ордена Британской империи. Награду ей вручила лично королева в 2011 году за вклад в развитие драматического искусства.
Сэр Дэниэл Дэй-Льюис
Дэниэл Дэй-Льюис стал единственным обладателем сразу трех статуэток «Оскара». Видимо, за это он и получил тот самый титул рыцаря Британской империи в 2013 году. В церемонии посвящения принял участие принц Уильям.
Сэр Пол Ньюсон
Боно – его сценический псевдоним. Свою награду и приставку «сэр» он получил в 2007 году в Дублине за служу на благо Великобритании в сфере музыкальной индустрии и гуманитарную деятельность.
Сэр Василий Ливанов
Василий Ливанов, блестяще исполнивший роль главного британского сыщика, получил награду в 70 лет, в 2006 году. Так королева отметила блестящую роль Шерлока Холмса в советских телефильмах.
Василий Борисович в своей речи отметил, что очень сожалеет, что не может разделить награду с Виталием Соломиным, который являлся его другом и коллегой как экранным, так и в жизни. Виталий Соломин играл роль доктора Ватсона. Его не стало в 2002 году.
Дама Анджелина Джоли
Известная множеством ролей и образов на киноэкране, Анджелина Джоли еще и известный благотворительный деятель. Она получила титул кавалерственной дамы и орден Святого Михаила и Святого Георгия как раз за это в 2014 году.
Сэр Льюис Гамильтон
Самый «свежий» рыцарь в нашей подборке Льюис Гамильтон получил свой статус совсем недавно – 15 декабря этого года. Его наградил лично принц Чарльз. Льюис Гамильтон известен тем, что он семь раз становился чемпионом мира «Формулы-1».
Сэр Бенедикт Камбербетч
Шерлок, Доктор Стрэндж, Патрик Мелроуз, Гамлет – кого только не играл знаменитый британский актер. Сейчас он носит звание одного из самых популярных британских актеров современности.
Неудивительно, что королева Великобритании Елизавета II лично наградила актера. Рыцарский титул он получил за вклад в актерское искусство и достижения в области благотворительности.
Дама Кейт Уинслет
Актриса, наиболее известная за свою роль в «Титанике» получила Орден Британской империи за заслуги в кинематографе в 2012 году. На церемонии она призналась королеве, что любит профессию актрисы, но не так сильно, как любит быть матерью. К слову, королева, у которой и самой четверо детей и куча внуков, согласилась с Уинслет.
Сэр Чарльз Спенсер Чаплин
Чарли Чаплин, сыгравший во множестве немых фильмов, был неоднозначным человеком в своей жизни за экраном кино. Но что важно, за свои достижения он все же удостоился права приставки «сэр» к своему имени. В 1975 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари.
Сэр Алекс Фергюсон
Бывший футболист и легендарный тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, шотландец, получил титул рыцаря в 1999 году. Причиной присуждения титула ему стал его безусловный вклад в футбол.
Сэр Том Харди
Том Харди, исполнившего множество ролей, в числе которых роль Эдди Брока в недавнем «Веноме 2», тоже является командором Британской империи: эту награду он получил из рук принца Чарльза в 2018 году. В целом, неудивительно, что это сделал принц: с 2010 года Том является послом его благотворительного фонда.
Сэр Пол Маккартни
Свою награду (заслуженную) легендарный участник группы «Битлз» получил в 1997 году за безусловный вклад в музыку. К слову, его бывший коллега по группе Джон Леннон отказался от своего титула в далеком 1969 году.
Сэр Эдди Редмэйн
Актер, исполнивший множество ролей, в том числе Стивена Хокинга (за которую получил «Оскара», тоже получил награду из рук Елизаветы II. Произошло это в 2016 году.
Сэр Хью Лори
Знаменитый британский актер Хью Лори известен многим в первую очередь по роли доктора Хауса в одноименном телесериале. Но мало кто знает, что актер многие годы посвятил работе в кино, театре и был известен в том числе как комедиант и музыкант. Наградили британца 21 ноября 2018 года.
Сэр Элтон Джон
Элтон Джон – один из первых открытых геев, который получил титул рыцаря. Посвящение он получил в 1997 году за вклад в музыку.
Конечно, это не все рыцари Британии, всего их более полутора тысяч. Но важно понимать, что большинство из них добились огромных успехов на своем поприще. Как вы думаете, кого еще стоит наградить за его успехи?
Источник:
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Два Холмса
К чести Дэвида Боуи, тот в своё время отказался от титула, сказав что вообще не понимает зачем он нужен.
Также один из инициаторов открытого письма Путину с призывом отменить закон о запрете п"дарасопропаганды среди несовершеннолетних.
Или ты п"доропарад хотел посмотреть или даже поучаствовать?
А вот у нас в России ,кто то титулы распродает ,что ни олигарх гопник ,так с титулом графа и т.д.
Дворян развелось ,больше чем в 1917 -ом !!!!
Надеются вечно жить в России ?