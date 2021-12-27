Рыцари и дамы современности: какие знаменитости носят почетный титул

Сэр Дэниэл Дэй-Льюис

Дэниэл Дэй-Льюис стал единственным обладателем сразу трех статуэток «Оскара». Видимо, за это он и получил тот самый титул рыцаря Британской империи в 2013 году. В церемонии посвящения принял участие принц Уильям.

Сэр Пол Ньюсон

Боно – его сценический псевдоним. Свою награду и приставку «сэр» он получил в 2007 году в Дублине за служу на благо Великобритании в сфере музыкальной индустрии и гуманитарную деятельность.

Сэр Василий Ливанов

Василий Ливанов, блестяще исполнивший роль главного британского сыщика, получил награду в 70 лет, в 2006 году. Так королева отметила блестящую роль Шерлока Холмса в советских телефильмах.

Василий Борисович в своей речи отметил, что очень сожалеет, что не может разделить награду с Виталием Соломиным, который являлся его другом и коллегой как экранным, так и в жизни. Виталий Соломин играл роль доктора Ватсона. Его не стало в 2002 году.

Дама Анджелина Джоли