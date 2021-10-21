Как великий сказочник спас и чуть не испортил советского "Вия"



На прошлой неделе IndieWire обновила свой список лучших фильмов ужасов всех времён, созданный в 2018 году. К ста лучшим добавилось ещё 35, среди которых как и классика, вроде “Дракулы” с Белой Лугоши, так и новинки, например, “Реинкарнация” и “Солнцестояние” Ари Астера. Советских и российских ужастиков не прибавилось, но на почётном 89-м месте остался “Вий” (1967) Константина Ершова и Георгия Кропачёва. Вот что о нём написал иностранный критик:



Нечисть, которая является Хоме, может составить конкуренцию лучшим монстрам Гильермо дель Торо: вурдалаки, упыри, танцующие скелеты, торчащие из стен и пола руки и юная ведьма в белом платье и венке из полевых цветов, плачущая кровавыми слезами, которая одновременно восхищает своей красотой и пугает. Некоторые из страшилок “Вия” устарели, однако фильм остаётся любопытным примером кинематографа, скрытого за железным занавесом.





Эти критики просто не смотрели фильм “Вий”, когда им было лет 8-10. Тогда бы они точно поставили его на первое место (кстати, в списке на первом месте “Сияние” Кубрика).



