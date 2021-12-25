Александр Шурепов: как сотрудник СМЕРШа нашёл своих дочерей в донорской группе нацистов

Семья, которую разбила война



Как пишет Борис Аров в своей книге «Дорогие мои земляки», Александр Шурепов познакомился со своей будущей женой на спортивных сборах в Пятигорске в 1935 году. Тогда Александр Алексеевич заканчивал Горьковский строительный институт, а Александра Федоровна – педагогический вуз Ростова-на-Дону. После женитьбы жизнь Шурепова кардинально изменилась. Во-первых, он не стал работать по специальности, а пошел служить в контрразведку. А, во-вторых, у супругов родились две дочери: в 1939 году – Галина, в 1940-м – Наталья. Кроме того, в связи со службой Шурепова супругам пришлось перебраться в небольшой литовский городок Вилкавишкис.



Именно там семью Шуреповых и застала война. 22 июня 1941 года Александра Федоровна проснулась от звука разорвавшегося снаряда. Самого Александра Шурепова в этот момент дома не было. А вскоре женщина получила известие о том, что ее муж погиб. Немцы отобрали у Шуреповой дочерей, а ее саму поместили в Мариямпольскую тюрьму, а после – отправили в Германию. Тем временем Александр Алексеевич, сотрудник контрразведки «СМЕРШ», поначалу тоже ничего не знал о судьбе своих жены и дочерей. Только ближе к концу войны до него дошли сведения о том, что Александру Федоровну расстреляли нацисты.



Воссоединение супругов и поиски детей



На самом деле в это время Александра Шурепова трудилась на танкоремонтном заводе в Гумбиннене, откуда, впрочем, впоследствии бежала. После того, как война закончилась, Александра Федоровна осталась в Литве, устроилась на работу и принялась разыскивать мужа и детей: она не верила в то, что их больше нет в живых. А Александр Алексеевич в годы войны служил в военной контрразведке на Северо-Западном, Волховском и 2-м Прибалтийском фронтах, а с 1945 года находился на Дальнем Востоке. Вскоре чекисты наконец разыскали Александра Алексеевича, и пара вновь воссоединилась. Недоставало только девочек. Но найти их удалось нескоро.



Шли годы. У Шуреповых родилось еще двое детей: сын Сергей и дочь Ольга. Но родители не прекращали поиски старших дочерей. Супруги были уверены в том, что Галина и Наталья где-то в Германии, поэтому отправили запрос в советское посольство в ГДР. Если верить А. Н. Кулакову и А. А. Сгибневу, авторам книги «Люди большой судьбы», ответ пришел быстро: оказалось, что девочки попали в нацистскую организацию «Пфляуме», которая занималась тем, что делала из детей доноров крови для немецких солдат. Но самое страшное, что сотрудники посольства сообщили, что Галина и Наталья мертвы.



Хелена и Алдона Шубертайте



Шуреповы помнили о том, что когда-то они тоже считали друг друга погибшими, поэтому, несмотря на ответ из посольства, они с новой силой принялись листать списки воспитанников детских домов. В феврале 1949 года Александр Алексеевич был по служебным делам в Вильнюсе. Узнав о том, что в город недавно приехала группа советских детей, Шурепов попросил предоставить их данные. Галины и Натальи Шуреповых среди ребят не оказалось, но на глаза разведчику попались даты рождения двух сестер, Хелены и Алдоны Шубертайте. Совпадение в годах, месяцах и даже числах показалось Александру Алексеевичу странным, поэтому он решил сам встретиться с Хеленой и Алдоной.



Как пишет автор книги «СМЕРШ в бою», Анатолий Терещенко, дочери сразу узнали отца. Правда, по-русски они уже не говорили: объяснялись на смеси польского, литовского и немецкого. Впрочем, главное, что через несколько дней Галина и Наталья были дома, в Гродно. Именно там тогда жили Шуреповы. Девочки быстро адаптировались, и вскоре уже ничем не отличались от своих сверстников. Впоследствии Наталья Шурепова стала микробиологом, а Галина – первой женщиной-водолазом в Военно-морском флоте СССР. Много лет Галина Александровна тренировала боевых дельфинов.



