Рядом с коробкой повесили табличку с извинениями. Соседи приходят и разбирают украденное добро, хотя это не надолго, ведь у кота есть привычка постоянно красть одни и те же предметы.

Кот ступил на скользкую криминальную дорожку года три назад, когда начал воровать бюстгальтеры с бельевых веревок соседей и таскать домой угрей из местной реки. Постепенно уровень мастерства пушистого разбойника вырос. Вор нагло проникает в дома через окна и кошачьи двери глубокой ночью и тащит, все, что ему приглянулось.