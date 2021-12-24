Черный паршивец ворует одежду, обувь, нижнее бельё, а недавно принёс в дом бонг - трубку для курения конопли и табака и пакетик с каким-то белым порошком. Вот такая немного криминальная, но все равно милая рождественская история.
Котяра по имени Кит живет в окрестностях пригорода Крайстчерч и его усатую морду уже все знают. За ночь рецидивист может обнести несколько домов и притащить в свое логово до шести предметов, а порой его улов настолько велик, что он не может протащить его через кошачью дверь, поэтому выбрасывает украденное на газоне или тротуаре.
Владельцы пятилетнего черного кота - Джинни и Дэвид - милая семейная пара. И им очень стыдно за своего подопечного, поэтому они поставили возле дома две пластиковые коробки, в которые складывают все, что приносит маленький преступник с улицы, пишет The Guardian.
Рядом с коробкой повесили табличку с извинениями. Соседи приходят и разбирают украденное добро, хотя это не надолго, ведь у кота есть привычка постоянно красть одни и те же предметы.
Кот ступил на скользкую криминальную дорожку года три назад, когда начал воровать бюстгальтеры с бельевых веревок соседей и таскать домой угрей из местной реки. Постепенно уровень мастерства пушистого разбойника вырос. Вор нагло проникает в дома через окна и кошачьи двери глубокой ночью и тащит, все, что ему приглянулось.
На его счету уже кража женских черных трусиков, кружевного бюстгальтера, туфель, брендовых кроссовок и даже тяжелых ботинок соседа со стальными носками, весом по 2,5 кг каждый. Кот приносит их по одному за раз.
Недавно Кит добыл для хозяев зип-пакет с неизвестным белым порошком и бонг. Отчаявшиеся владельцы Кита пытались держать преступника под домашним арестом, однако тот все равно сбегал навстречу новым приключениям.
"Больше всего он любит кроссовки Nike или Adidas, а еще женские купальники и перчатки. Я посоветовала ему приносить бриллианты и наличные. Но пока этого не произошло», — шутит хозяйка животного Джинни Рамболд. Недавние находки кота привлекли к нему внимание полицейских. «Особую озабоченность вызывает последняя находка Кита — приспособление для курения каннабиса. Мы поговорим с Китом о том, откуда он его взял», — сказали в полиции. К счастью, белый порошок в пакете оказался обычной пудрой.
У владельцев кота и всех жертв его преступлений хорошие взаимоотношения. Соседи находят выходки печально известного животного даже забавными. По словам Джинни, такая клептомания их больше развлекает, чем раздражает.
Изучив поведение Кита, Джинни предполагает, что у него могут быть бирманские гены. А этой породе может очень быстро наскучить однообразие, поэтому они часто отправляются на поиск приключений.
Источник:
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