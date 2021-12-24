Всё в дом: кот начал воровать трусы и носки у соседей хозяйкиВ США заскучавший на карантине кот начал воровать нижнее белье у людей со всей округи и приносить похищенные вещи на крыльцо хозяйки. Женщина опубликовала в Сети фотографии добычи домашнего...