Бьют по больному: в сети появился агитационный ролик о пользе прививок на примере свингер-клуба

Муж и жена пришли в свингер-клуб, договорившись синхронно пуститься во все тяжкие. На ресепшене их встречает красивая девушка в одном пиджаке. Администратор проводит гостью и запрашивает у неё QR-код. После этого дама отправляется веселиться.

Когда приходит очередь мужа, выясняется, что прививку он не делал. Полуодетая девушка просит его покинуть клуб. Гость сквозь занавеску видит, как его жена уже начала придаваться греху без него. Неприятненько, правда?