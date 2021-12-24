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Бьют по больному: в сети появился агитационный ролик о пользе прививок на примере свингер-клуба

Бьют по больному: в сети появился агитационный ролик о пользе прививок на примере свингер-клуба (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 18:55
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   Прививка   Юмор   агитация   видео   интересное   свингера   фото   
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Агитационные ролики вышли на новый уровень. Новое "творение" повествует об интеллигентной паре, решившей посетить свингер-клуб. Вот только вся проблема в том, что у жены есть QR-код, а у мужа нет. В итоге он остаётся смотреть, как его благоверная предаётся сексуальным утехам.

Муж и жена пришли в свингер-клуб, договорившись синхронно пуститься во все тяжкие. На ресепшене их встречает красивая девушка в одном пиджаке. Администратор проводит гостью и запрашивает у неё QR-код. После этого дама отправляется веселиться.

Когда приходит очередь мужа, выясняется, что прививку он не делал. Полуодетая девушка просит его покинуть клуб. Гость сквозь занавеску видит, как его жена уже начала придаваться греху без него. Неприятненько, правда?

Ролик появился в сети несколько дней назад. Сначала его залили в Telegram, а уже оттуда он распространился по интернету. Самое интересное, что подобных роликов несколько, и этот - ещё самый "лайтовый". Во втором ролике двух геев называют нелитературными словами из-за отсутствия прививки, а не из-за ориентации. А в третьем вообще действие происходит на съёмках порно-фильма. Актриса во время съёмок понимает, что перестаёт чувствовать запахи и вкусы, но её партнёры не боятся - ведь они вакцинированы.

Источник:

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Метки: qr-код   Прививка   Юмор   агитация   видео   интересное   свингера   фото   
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34k
Опаньки 20 минут назад
когда выйдет вторая серия? )
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6k
Владимир 3 минуты назад
Авторство видимо принадлежит "гею на передержке".
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21k
Влад 4 минуты назад
Как уже задолбало ковидобесие.
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529
В В П 5 минут назад
И там жене подарили такой букет что венеролог акуел!
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4k
livaneth 9 минут назад
Я третью посмотрел. В конце порноактер получил результаты анализов
Гонорея - положительно
Хламидоз - положительно
Ковид 19 - отрицательно
УРААААА!!!!!
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 11 минут назад
Во второй части - мужик пошёл туда,где QR код не спрашивают и почпокался ,как свободный человек :-)
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197
Трям 14 минут назад
Который раз за две недели он "появляется"?
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