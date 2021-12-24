Бьют по больному: в сети появился агитационный ролик о пользе прививок на примере свингер-клуба

Агитационные ролики вышли на новый уровень. Новое "творение" повествует об интеллигентной паре, решившей посетить свингер-клуб. Вот только вся проблема в том, что у жены есть QR-код, а у мужа нет. В итоге он остаётся смотреть, как его благоверная предаётся сексуальным утехам.
Муж и жена пришли в свингер-клуб, договорившись синхронно пуститься во все тяжкие. На ресепшене их встречает красивая девушка в одном пиджаке. Администратор проводит гостью и запрашивает у неё QR-код. После этого дама отправляется веселиться.
Когда приходит очередь мужа, выясняется, что прививку он не делал. Полуодетая девушка просит его покинуть клуб. Гость сквозь занавеску видит, как его жена уже начала придаваться греху без него. Неприятненько, правда?
Лучше вы сегодня уже не увидите
Ролик появился в сети несколько дней назад. Сначала его залили в Telegram, а уже оттуда он распространился по интернету. Самое интересное, что подобных роликов несколько, и этот - ещё самый "лайтовый". Во втором ролике двух геев называют нелитературными словами из-за отсутствия прививки, а не из-за ориентации. А в третьем вообще действие происходит на съёмках порно-фильма. Актриса во время съёмок понимает, что перестаёт чувствовать запахи и вкусы, но её партнёры не боятся - ведь они вакцинированы.
Источник:
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