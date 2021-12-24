Детские перлы, которые ошарашили родителей как снег на голову

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Как только детки учатся писать, начинается особенный период в их жизни. Для них открывается новый мир, полный неизвестных символов, запятых и выражений, понятных только им самим. Перед вами записки, которые по праву можно назвать детскими перлами, веселящими мам и пап.
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А ваши детки отчебучивают что-то подобное?
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