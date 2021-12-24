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Детские перлы, которые ошарашили родителей как снег на голову

Детские перлы, которые ошарашили родителей как снег на голову (13 фото)

Автор:
24 декабря 2021 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: дети   детки   детские перлы   записки от детей   фото   
5104
13

Как только детки учатся писать, начинается особенный период в их жизни. Для них открывается новый мир, полный неизвестных символов, запятых и выражений, понятных только им самим. Перед вами записки, которые по праву можно назвать детскими перлами, веселящими мам и пап.

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А ваши детки отчебучивают что-то подобное?

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Метки: дети   детки   детские перлы   записки от детей   фото   
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dima423 Час назад
Комментарий к фото
Но там уже лежали волки)
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850
Григорий Водениктов 5 минут назад
"интересный диалог" писал дитёнок лет мнадцати?
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