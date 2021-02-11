Детки отжигают: чумовые перлы, которые удивляют родителей

Детки всегда говорят правду. Они непредсказуемые и веселые. "Устами младенца" - именно так можно описать этот пост. Перед вами детские перлы, после прочтения которых сложно сдержать улыбку!
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