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Детки отжигают: чумовые перлы, которые удивляют родителей

Детки отжигают: чумовые перлы, которые удивляют родителей (15 фото)

Автор:
11 февраля 2021 12:10
Сообщество : Юмор
Метки: дети   детки   детские перлы   забавно   приколы с детками   смешно   
2381
15
Детки всегда говорят правду. Они непредсказуемые и веселые. "Устами младенца" - именно так можно описать этот пост. Перед вами детские перлы, после прочтения которых сложно сдержать улыбку!
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Метки: дети   детки   детские перлы   забавно   приколы с детками   смешно   
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844
Тамара Коршунова 51 минуту назад
Великолепно! "Будь собой или Будут проблемы"! - вообще шедеврально!
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mork 41 минуту назад
проклятый 5-летний
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